Tarja Smura avoimena elämänsä rakkauksista – Renny Harlin halusi naimisiin ja marssi nuoren missin mummon luo pyytämään tämän kättä

50 vuotta juhannusaattona täyttävä Tarja Smura ei kadu menneisyytensä valintoja, vaikka ne ovatkin jälkensä jättäneet.– Jokainen on halunnut palan minusta ja oma eheys on tietyltä osin jäänyt kokematta, hän sanoo.

Takavuosien Miss Suomi Tarja Smura sanoo päässeensä elämässään kokemaan hienoja asioita. Misseys ei taloudellisesti kannattanut, eikä hän vuonna 1993 suostunut missikoneiston pettymykseksi muun muassa poseeraamaan alusvaatteissa.elänyt

– En halunnut edes muotinäytöksiin, sillä ne vain eivät olleet minua varten. Valitsin polkuni toisin, eikä minua voinut vääntää mihinkään muottiin, Miss Universum -kisassa kymmenen parhaan joukkoon yltänyt Smura muistelee.

Tarja oli missivuotenaan 23-vuotias, hänellä oli jo oma tahto eikä hän halunnut kaupallisuutta, vaan auttaa vapaaehtoisesti muita.

– En ole elämässäni koskaan mennyt raha edellä, enkä ole tehnyt sydämeni vastaisia valintoja, hän huomauttaa ja painottaa sen koskevan niin työasioita kuin ihmissuhteita.

Tarja Smura kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 1993.

Lohjalla pian 50 vuotta sitten syntynyt Tarja muutti perheineen 1980-luvun alussa Nurmekseen, jota Tarja kutsuu henkiseksi kodikseen.

– Sieltä se karjalaisuus iskostui minuun ja siksi olen niin sosiaalinen ja puhelias. Kasvoin vahvojen naisten ympäröimänä ja sieltä sain vahvan naisen mallin, sain sinnikkyyttä ja sosiaalisuutta. Opin jo pienestä, miten kanssaihmisistä tulee välittää ja pitää huolta, hän sanoo.

Kun Tarja Smura alkaa kuoria elämäänsä kerros kerrokselta, tulee esiin mielenkiintoisia asioita. Haastattelun aikana hän nostaa usein esiin muista välittämisen. Hän paljastaa ottaneensa pienestä asti ihmisten ongelmat itselleen.

– Olen aina ollut empaattinen. Jos minulla on ollut omia ongelmia, olen ajatellut pystyväni käsittelemään ne myöhemmin. Näin jälkeenpäin ajateltuna olisi pitänyt suojella omaa tunnemaailmaa ja olla terveellä tavalla itsekäs, hän myöntää.

– Jokainen on halunnut palan minusta ja oma eheys on tietyltä osin jäänyt kokematta, hän sanoo.

Kun Tarja miettii menneitä miessuhteitaan, hän naurahtaa niidenkin olevan oma kerroksensa hänen elämässään.

Suuren kohun hän aiheutti ryhtyessään melkein heti missikruunun saatuaan seurustelemaan ohjaaja Renny Harlinin kanssa. Pari tapasi Helsingissä salaa ja suhde kehittyi pikavauhtia. Tarja lähtikin Harlinin mukaan Hollywoodiin.

– Olimme muutaman kuukauden yhdessä, se oli ihastus ja pieni, mutta villi pyrähdys elämässäni, hän muistelee.

Nuori Smura rakastui elokuvaohjaaja Renny Harliniin ja muutti tämän perässä Hollywoodin. Smuran mukaan Harlin olisi halunnut jopa naimisiin, mutta lopulta suhde kariutui.

Tarja sanoo Rennyn olleen niin vakavissaan, että pyysi Tarjan mummoltakin lapsenlapsensa kättä.

– Hän halusi naimisiin, mutta minä olin niin nuori ja ehdoton. En halunnut leikkiä omalla moraalillani ja tiemme erosivat. Meidän juttu ei ollut tarkoitettu, Tarja kuittaa ja kertoo seuranneensa kyllä Rennyn hienoa uraa.

– On aina hienoa, kun suomalainen menestyy maailmalla lajissa kuin lajissa, hän kuittaa.

” Minulle ihmissuhteet eivät ole kertakäyttötavaraa. Olen valmis kääntämään viimeisenkin kiven, jos se sitä vaatii.

Muutaman poikaystävän jälkeen Tarja tapasi virolaisen Raul Gescheimerin. Yhteisiä vuosia avioliittoineen kertyi 16 vuotta, kunnes he erosivat 2012. Parilla on kolme lasta, joilla on kaikilla enkelten nimet: Angela, 21, Gabriel, 14 ja pian 9-vuotias Raphael. Nykyiseen elämään kuuluu myös Tarjan aviomiehen Markus Haapasalon pian 13 vuotta täyttävä Samuel-poika.

– Lasteni isä asuu Virossa ja hän haluaa olla poissa julkisuudesta, Tarja huomauttaa avaamatta enempää Raulin ja hänen nykyisiä välejä.

Smura oli virolaisen Raul Gescheimerin kanssa yhdessä peräti 16 vuotta. Parin häitä vietettiin Johanneksen kirkossa 1998.

Tunteitaan kuunteleva Tarja avioituikin jo 2013 Markus Haapasalon kanssa. He tapasivat toisensa kesällä 2012, Markus oli jäänyt leskeksi edellisenä vuonna.

Tällä hetkellä he eivät asu yhdessä.

– Kaksi rikkinäistä ihmistä meni yhteen liian nopeasti ja meillä on vielä paljon tekemistä. Olemme käyneet pariterapiassakin, emmekä kumpikaan ole luovuttajatyyppejä, Tarja myöntää ja jatkaa:

– Minulle ihmissuhteet eivät ole kertakäyttötavaraa. Olen valmis kääntämään viimeisenkin kiven, jos se sitä vaatii. Meillä on hyvät välit, mutta tulevaisuudestahan kukaan ei tiedä.

Markus Haapasalo ja Tarja Smura vihittiin Nurmeksessa syksyllä 2013.

Erot ovat olleet Tarjalle elämän kipukohtia. Hän on aina halunnut uskoa avioliittoon, mutta toisin on käynyt.

– Pettymyksiä on ollut, mutta en ole koskaan ollut vietävissä. Sen olen oppinut, että mitä enemmän on ikää tullut, yksi asia menee ylitse muiden: luottamus, hän sanoo.

Tarja muistelee ryömineensä synkkinä aikoina peiton alle murehtimaan. Onneksi hänellä on ollut lapset, jotka ovat pitäneet äidin pinnalla. Näin Tarja on ulkoistanut surunsa ja keskittynyt jälkikasvuun.

– Olen käynyt psykoterapiassa ja pikkuhiljaa oppinut ajattelemaan itseänikin. Kun vastoinkäymisiä on tarpeeksi, sitkeys kumpuaa sisältäni ja olen ajatellut: näin on tarkoitettu, mutta älä kaadu.

– Eihän minulla olisi edes ollut varaa kaatua, eteenpäin on mentävä jo lastenkin takia, hän miettii.

Tarja Smura poseerasi lastensa Angelan, Gabrielin ja Raphaelin kanssa äitienpäivänä 2013.

Aikoinaan kymmenen vuotta poissa julkisuudestakin ollut Tarja on yrittänyt mahdollisuuksiaan eduskuntavaaliehdokkaana ja asuessaan Lohjalla perheensä kanssa hän pääsi kaupunginvaltuustoon.

– Olen jo yläasteikäisestä halunnut vaikuttaa. Yhteiskunnalliset asiat, oikeudellisuuden taju ja ihmisten elinolosuhteet ovat aina kiinnostaneet, hän luettelee.

Tällä hetkellä Smura on Pirkanmaan keskustanaisten puheenjohtaja ja seuraa lempiaihettaan, politiikkaa, jatkuvasti. Menneen koronakevään aikana Smura pääsi ruohonjuuritasolta näkemään, mitä on jakaa ruokaa sitä kipeimmin tarvitseville.

– Viikoittain ruokakasseja meni tuhatkunta. Toivoisin yhteisöllisyyden toimivan myös parempina aikoina, ei vain kriiseissä, hän huomauttaa.

– Haluan auttaa aina, kun pystyn. Minut on opetettu niin, ettei ketään jätetä yksin, varsinkaan hädän hetkellä. Auttaminen on toinen luontoni, hän sanoo.

Ei Tarja itsekään rahoilla rellestä.

– Ei ihminen loppujen lopuksi paljon tarvitse. Kyllä meidän perhe näinkin pärjää. En omista ensimmäistäkään merkkilaukkua, koska en sellaista tarvitse. Minulle mammonaa ja materiaa tärkeämpiä ovat aina olleet läheisten hyvinvointi ja terveys, hän sanoo.

Lisäkouluttautuminenkaan ei ole poissuljettu, sillä sosionomin paperit jäivät aikoinaan harmillisesti hankkimatta.

– Olin tyhmä, sillä aina työharjoittelujaksojen jälkeen jäin pyydettäessä eri firmoihin töihin, hän pudistaa päätään.

Tarja Smura täyttää pian 50 vuotta. Elämä ei aina ole ollut helppoa, mutta hän on jatkanut sitkeästi eteen päin. –Kun vastoinkäymisiä on tarpeeksi, sitkeys kumpuaa sisältäni ja olen ajatellut: näin on tarkoitettu, mutta älä kaadu.

Näyttävä nainen sanoo olevansa itsensä kanssa sinut. Kolmen lapsen äiti on hyväksynyt vuosien varrella tulleet kehonsa muutokset sekä muutaman lisäkilon.

– En elä elämääni kilojen kautta, sillä ne eivät määrittele minua naisena. Ja täytyyhän naisessa olla kurveja. Kaikki kilot ovat elettyä elämää, hän huudahtaa ja kertoo harrastavansa kuntosalilla käyntiä ja hyötyliikuntaa.

Kun Tarjalta vielä kysyy, mitä juhannusaattona koittava 50 vuoden rajapyykki merkitsee, hän vastaa:

– Takana on elettyä elämää ja virheitäkin on tehty. En kadu mitään, sillä olen pyrkinyt kohtelemaan muita kuten haluan itseäni kohdeltavan, hän päättää.