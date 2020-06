Viivi, 23, jätti aiemmin Miss Suomi -kisan kesken rattijuopumustuomion vuoksi – päätti nyt osallistua uudelleen ja selvitti tiensä finaaliin

Miss Suomi -finalisti Viivi Altosella on allaan rattijuopumustuomio vuodelta 2015. Vuonna 2016 hän jätti edellä mainitusta syystä kilpailun kesken, mutta nyt hän taistelee jälleen Suomen kauneimman kruunusta ja kertoo oppineensa virheestään.

Tänään perjantaina elettiin jännittäviä aikoja, kun vuoden 2020 Miss Suomi -finalistien nimet kerrottiin uteliaalle yleisölle. Suomen kauneimman tittelistä kilpailee tänäkin vuonna kymmenen kaunotarta. Heidän joukossaan on myös 23-vuotias tamperelainen Viivi Altonen.

Altonen on hakenut mukaan Miss Suomi -kilpailuun jo aikaisemmin, vuonna 2016. Tuolloin Altonen kuitenkin jättäytyi pois kilpailusta viime metreillä. Painava syy päätöksen taustalla oli rattijuopumustuomio, jonka Altonen sai ollessaan 18-vuotias. Kesäkuussa 2015 Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Altosen neljän kuukauden ajokieltoon sekä maksamaan 45 päiväsakkoa, yhteensä 270 euroa. Altosen historia on herättänyt keskustelua muun muassa eri sosiaalisen median kanavissa.

– Periaatteessa se ei olisi sillä tavalla vaikuttanut, että olisin kyllä saanut olla kilpailussa mukana. Mutta koin, että se oli silloin sen verran tuore asia, että halusin mennä kotiin kasvamaan ja kehittymään ja hakemaan itsevarmuutta, Altonen kommentoi asiaa Ilta-Sanomille finalistien julkistustilaisuudessa.

– Se, että olen odottanut nyt neljä vuotta tämän unelmani toteutumista, niin voin käsi sydämellä sanoa, että olen oppinut virheistäni. Jos olisin tullut mukaan heti seuraavana vuonna, en olisi voinut välttämättä sanoa niin, Altonen pohti.

Viivi Altonen, 23, on yksi kymmenestä Miss Suomi -finalistista.

Sekä Altonen että Miss Suomi -kilpailun järjestämisestä pitkään vastannut Sunneva Kantola painottivat, että Altosen jättäytyminen pois kilpailusta vuonna 2016 oli Altosen ja missiorganisaation yhteinen päätös. Kantola kiittelikin Altosta siitä, että kaikesta huolimatta häneltä löytyi rohkeutta hakea mukaan kilpailuun uudelleen.

– Pitää muistaa, että jokainen ansaitsee aina uuden mahdollisuuden. Vaatii äärimmäisen suurta rohkeutta ja vahvaa itsetuntoa, että sä haet Miss Suomeksi, joka on julkinen ammatti samalla tietäen, että julkisessa ammatissa kaikki asiat ovat julkisia, Kantola kommentoi tapausta IS:lle finalistien julkistamisen jälkeen.

– Meidän säännöissähän lukee, että kilpailijan täytyy olla hyvämaineinen Suomen kansalainen. Kilpailijalla ei saa olla rikosrekisteriä, ei saa olla huumetuomiota, tehtyjä alastonkuvauksia eikä saa olla naimisissa tai lapsia. Viivillä ei ole rikosrekisteriä, hän painotti.

Sunneva Kantola muistuttaa, että kaikki ansaitsevat toisen mahdollisuuden.

Ilta-Sanomat kirjoitti Altosen jättäytymisestä pois kilpailusta jo vuonna 2016. Tuolloin Kantola totesi IS:lle, että Altonen kertoi hänelle tuolloin rikkeestään omatoimisesti, vaikka finalistien taustat käydäänkin huolellisesti läpi ennen nimien kertomista suurelle yleisölle.

– Nuoret eivät aina tajua, mitä julkisuus tarkoittaa. Tämä tyttö tuli luokseni ja kertoi rikkeestään. Kävimme keskustelun ja päätimme, että missikiertue ei ole hänen paikkansa, Kantola totesi IS:lle vuonna 2016.