Juontaja Elina Kottonen on saanut toisen lapsensa – julkaisi herkän kuvan vastasyntyneestä poikavauvastaan

Elina Kottonen on saanut toisen lapsensa aviomiehensä Lauri Kottosen kanssa.

Juontaja Elina Kottonen kertoo Instagramissa olevansa hyvin onnellinen ja rakastunut uuteen pienokaiseen.

Juontaja Elina Kottonen paljasti Instagramissa perjantaina saaneensa toisen lapsensa. Kottosen julkaisemassa herkässä Instagram-kuvassa juontajatähti pitää sylissään alle viikon vanhaa poikavauvaa.

Toisessa kädessä Kottosella on kimppu ruusuja. Kuvassa näkyy myös Kottosen kesällä 2016 syntynyt tytär.

Julkaisun kuvatekstissä juontajatähti kuvailee kokemiaan rakkauden ja onnen tunteita.

– Näin suuri onni ei ihmisen sydämeen meinaa mahtua, se läikähtelee yli. Isi ja isosisko tulivat hakemaan poikaa kotiin. Maanantaina, laskettuna aikanaan hän syntyi, Kottonen kirjoittaa.

Synnytyksessä auttanut sairaalahenkilökunta saa Kottoselta kiitosta.

– Saimme Espoon sairaalan viisaan ja lempeän henkilökunnan ansiosta hienon synnytyskokemuksen ja toivuimme siellä pari päivää kuin luksushotellissa. Kotona tätä onnenhuumaa, vauvantuoksua ja rakkauden määrää ei voita mikään.

Elina Kottonen paljasti vuoden alussa Instagram-tilillään odottavansa vauvaa aviomiehensä Lauri Kottosen kanssa.

– Erittäin hyvää ihkauutta vuotta meiltä neljältä! Jos kaikki vaan suinkin menee hyvin, niin saamme kesällä syliimme ihan uuden ihan pienen Kottosen, juontaja kirjoitti tammikuussa.

Myös Lauri Kottonen julkaisi ilouutisen omalla Instagram-tilillään, ja siteerasi Mauno Koivistoa.

– Kesää odotellessa... ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.” -Mauno Koivisto.

Kottoset tapasivat vuonna 2011 ja rakastuivat nopeasti. Parin häitä vietettiin vuonna 2014. He molemmat haaveilivat perheestä ja vanhemmuus tuntui luontevalta ajatukselta.

– En ymmärtänyt ollenkaan, miten ihanaa on olla äiti! Tällaista ehdottoman rakkauden suuruutta on mahdoton kuvailla ja kuvitella, Elina Kottonen sanoi IS:lle esikoistyttärensä syntymän jälkeen.