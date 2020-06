Tällainen oli Kirsi Westerlundin kaunis siunaustilaisuus – lapsilta koskettavat terveiset rakkaalle äidille, Kurre-puoliso murtui kyyneliin

Entinen Miss Suomi ja Kirsi Westerlund saatettiin perjantaina viimeiselle matkalleen. Hän kuoli toukokuussa vain 50-vuotiaana.

Vuoden 1992 Miss Suomena tunnettu Kirsi Westerlund (o.s. Syrjänen) siunattiin perjantaina Östersundomin kirkossa perheen ja läheisten läsnä ollessa.

Ilta-Sanomat kertoo siunaustilaisuuden sisällöstä omaisten luvalla.

Westerlundia jäivät kaipaamaan puoliso, laulaja Kurt ”Kurre” Westerlund sekä lapset Bella ja Rock. Lapset jättivät hautajaisten ohjelmassa äidilleen koskettavat viimeiset terveiset.

Kaunis ääni kutsuu luo

mä syliisi painaudun

rakkautesi kantaa yli surun ja ikävän.

Rakastan sinua ikuisesti äiti.

Lepää rauhassa,

kuuluivat Bella-tyttären terveiset.

Kiitos äiti

Ilman sua mä en ois tässä vaiheessa mun elämää.

I love you always and infinity,

Rock-poika puolestaan toivotti.

Voit katsoa koko hautajaisohjelman alta.

Westerlundin siunaustilaisuudessa kuultiin musiikkia, muun muassa Kurt Westerlundin kappale sekä loppusoittona Jenni Vartiaisen Missä muruseni on. Tilaisuudessa kuultiin lisäksi puheita.

Kurre-puoliso jätti rakkaalle vaimolleen hyvästit hautajaisohjelmassa muistelemalla parin ensimmäistä tapaamista. Pari ehti olla yhdessä 26 vuotta, josta naimisissa 16 vuotta.

– Kun tapasimme Kirsin kanssa syyskuussa 1993 Vaasassa, niin rakastuin heti Kirsiin ja hän vei multa jalat alta! Kurt Westerlund muistelee hautajaisohjelmassa.

– Mä rakastan sua aina ja ikuisesti, hän päätti kirjoituksensa.

Kurt Westerlund jätti hyvästit vaimolleen Östersundomin kirkon edustalla.

Kurre Westerlund poistui siunaustilaisuudesta lastensa kanssa.

Siunaustilaisuuden loputtua perjantaina noin kello 14 Westerlundin arkku kannettiin ulos kappelista omaisten toimesta.

Läheiset antoivat vielä hellän kosketuksen arkulle ja jättivät hyvästinsä, ja Kurre Westerlund murtui kyyneliin.

Hautajaisväki piti vielä hiljaisen hetken ennen kuin arkkua lähdettiin kuljettamaan hautauspaikalle.

Hautajaisvieraat pitivät hiljaisen hetken Kirsi Westerlundin arkun äärellä.

Hautajaisiin oli kutsuttu noin 60 vierasta.

Westerlundin hautajaisiin oli kutsuttu noin 60 vierasta. Paikalle saapuivat muun muassa juontaja Arttu Harkki yhdessä puolisonsa Inkan kanssa sekä muusikko Maki Kolehmainen. Kolehmainen muisteli IS:lle, että Kirsi oli vaikuttava persoona, joka sai koko huoneen hiljentymään.

– Mulla ei ole mitään muita kuin hyviä muistoja. Kirsi oli kuitenkin aika vaikuttava hahmo. Aina, kun hän ilmestyi paikalle, mentiin hiljaiseksi ja kuunneltiin, Kolehmainen kertoo IS:lle.

Alla olevalla videolla Maki Kolehmainen kertoo muistonsa Kirsi Westerlundista.

Kirsi Westerlund kuoli 26. toukokuuta pitkän sairauden uuvuttamana. Hän sairasti sarkoomasyöpää, joka hänellä todettiin marraskuussa 2017.

Laulaja Kurre Westerlund on kertonut Ilta-Sanomille, että Kirsi oli huomannut kehollaan kasvaimen ja hakeutunut lääkäriin.