Huippukokin laatima menu ja omat palvelijat –kuninkaallisten koirien hulppea elämä on leppoisaa

Kuningatar Elisabetin corgeista on tullut yksi monarkin tavaramerkeistä.

Kuningatar Elisabetin corgi-koirat elävät hyvin hulppeaa elämää, kertoo Page Six. Koirien arjesta kertoi palatsin entinen kokki Darren McGrady, joka julkaisi YouTubessa videon, jossa hän muistelee työtään kuninkaallisten parissa. Grady työskenteli kuninkaallisissa keittiöissä 15 vuotta, ja hänen ensimmäisiä työtehtäviään oli huolehtia kuningattaren koirien ruokien valmistuksesta. Koirille oli laadittu oma menu, jonka mukaan niille valmistettiin tuoreita annoksia. Menuun sisältyi muun muassa erilaisia lihoja, kuten jänistä, kanaa ja maksaa, sekä kaalia ja riisiä.

– Tärkeintä oli pilkkoa lihat pieniksi kuutioiksi hyvin tarkasti, jottei ruokaan jäänyt luita. Ajatelkaa, jos joku koirista olisi tukehtunut, olisin todellisessa pulassa, McGrady kertoo corgeille kokkaamisesta.

Koirien oma palvelusväki vei valmiit annokset kuningattarelle, joka useimmiten ruokki koirat itse.

Koirat saavat hovissa muutenkin kuninkaallista kohtelua.

– Ne nukkuvat punotuissa koreissa omassa huoneessaan, ja niistä pitää huolta kaksi omaa palvelijaa, kertoo McGrady. Kuninkaallisilla tiluksilla koirilla on runsaasti tilaa liikkua ja leikkiä.

Elisabet perheineen poolokentällä corgin kanssa vuonna 1951.

Corgit ovat olleet kuningatar Elisabetin suosikkeja jo vuodesta 1933, kun perheeseen hankittiin ensimmäinen corgi, Dookie. Ensimmäisen oman corginsa Elisabet sai täyttäessään 18 vuotta, ja vuosien saatossa Susan-nimistä koiraa on seurannut yli 30 corgia lisää. Susan oli mukana myös Elisabetin ja prinssi Philipin häämatkalla. Kaikki kuningattaren jalostamat corgit olivat Susanin jälkeläisiä.

Corgit ovat siis kulkeneet Elisabetin rinnalla jopa pidempään kuin prinssi Philip. Kuninkaalliset koirat ovat Elisabetille kuin perheenjäseniä, ja kävelyt niiden kanssa tuovat vastapainoa hallitsijan vaativaan arkeen. Corgit näkyvät monissa kuninkaallisen perheen vapaa-aikaa esittelevissä valokuvissa.

Corgit ovat olleet osa kuninkaallisia päiväkävelyitä vuosikymmenien ajan.

Kuningatar Elisabet, prinssi Philip, lapset prinssi Charles ja prinsessa Anne perheen corgin kanssa Balmoralin tiluksilla vuonna 1957.

Kaikki hovin jäsenet eivät kuitenkaan jaa kuningattaren ihastusta corgeihin. Prinssi William on ihmetellyt koirien jatkuvaa haukkumista. Prinssi Harrykin kertoi viettäneensä 33 vuotta koirien haukuttavana, kun taas Meghanille koirat vain heiluttivat iloisesti häntiään.

Jopa kuninkaallinen kokki itse oli peloissaan tavatessaan koirat ensimmäistä kertaa. Kokki näki kuningattaren ja corgit Balmoralin linnan pihalla pienen etäisyyden päästä ja ilahtui, mutta kun corgit lähtivät juoksemaan häntä kohti haukkuen, McGrady säikähti ja juoksi karkuun.

– Kuningatar nauroi, hänestä se oli todella hauskaa, kertoo McGrady ensikohtaamisestaan kuninkaallisten lemmikkien kanssa. Kokki tottui kujeilevaan koiralaumaan kuitenkin ajan myötä.

Elisabet Sandringhamissa corgiensa ympäröimänä.

Tällä hetkellä Elisabetilla ei ole lainkaan corgeja. Kuningattaren viimeinen corgi, Willow, kuoli vuonna 2018. Vuonna 2015 kerrottiin, ettei kuningatar tahtonut jatkaa corgien jalostusta, jottei niitä jäisi hänen jälkeensä kun kuningatar itse kuolee. Hovi ei ole julkisesti kommentoinut corgien kuolemia, ne ovat yksityisasia.

Kuningattarella on kuitenkin edelleen kaksi dorgia, eli corgin ja mäyräkoiran risteytystä, nimeltään Vulcan ja Candy.

94-vuotiaalla Elisabetilla on tällä hetkellä vain kaksi mäyräkoiran ja corgin risteytystä, Vulcan ja Candy.

Elisabet on ollut corgien ystävä lapsesta asti.

Kuninkaallisten corgien elämä on ollut kuninkaallisfanien kiinnostuksen kohteena siinä missä itse kuninkaallistenkin. Corgeista on tehty patsaita ja maalauksia, ja koirat ovat vilahdelleet myös valkokankaalla ja tv:ssä. Corgit nähdään esimerkiksi Helen Mirrenin tähdittämässä The Queen -elokuvassa, ja The Crown-sarjassa Elisabetin ja Jackie Kennedyn hahmot käyvät keskustelua corgien huoneessa. Corgi -Kuningattaren koiranpentu -animaatio sai ensi-iltansa viime vuonna.

Kuninkaallisia corgeja on kuvattu myös elokuvissa ja tv-sarjoissa. Kuvassa Olivia Colman kuningatar Elisabetina The Crown-sarjassa.

Kuningattaren corgit nähtiin myös 2012 Lontoon olympialaisten avajaisissa esitetyssä sketsivideossa. Sketsissä Daniel Craigin esittämä James Bond hakee kuningattaren olympialaisten avajaisiin Buckinghamin palatsista. Craigin ja Elisabetin sijaisnäyttelijät saapuvat stadionille hyppäämällä helikopterista laskuvarjoilla. Videolla corgit Monty, Holly, ja Willow seuraavat innokkaasti salaisen palvelun agenttia palatsin käytävillä.

Corgit pääsivät myös osaksi kuningattaren 90-vuotisjuhlallisuuksia. Valokuvaaja Annie Leibowitz ikuisti kuningattaren ja hänen pörröiset perheenjäsenensä juhlapotrettiin ja Vanity Fairin kanteen vuonna 2016.