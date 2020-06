Kun Rosanna Kulju työskenteli Sedu Koskisen baarissa vip-emäntänä, hän joutui jatkuvasti rasvaisten miesten silmätikuksi – tällainen käytös johti puhutteluun

Entinen Miss Helsinki Rosanna Kulju kertoo kokeneensa ja nähneensä monenlaista työskennellessään Helsingin vip-yökerhossa. – Jos olisin nostanut syytteen jokaisesta kerrasta, kun joku läpsii minua pyllylle tai sanoo jotain epäsopivaa, niin niitä syytteitä olisi aika paljon, Kulju naurahtaa.

Omaa Grl Gang -nimistä podcastiaan luotsaava vuoden 2015 Miss Helsinki Rosanna Kulju käsittelee podcastissaan naisten elämään liittyviä asioita ajankohtaisten vieraiden kanssa. Kulju on keskustellut podcastissaan avoimesti muun muassa seksuaalisuudesta, feminismistä ja äitiyshaaveistaan.

Kulju luokitteleekin itsensä feministiksi ja häntä harmittaa sanan negatiivinen kaiku.

– Feminismihän tarkoittaa tasa-arvoa kaikille. Toki minä puhun usein naisten näkökulmasta, mutta se on ainoastaan sen vuoksi, että olen itse nainen. Minun olisi vaikea puhua miesten näkökulmasta, koska en voi samaistua heidän kokemaansa syrjintään, Kulju sanoo IS:lle.

Kulju kertoo saaneensa naisilta viestejä heidän kokemastaan ahdistelusta ja siitä, kuinka osa naisista on esimerkiksi kokenut työpaikallaan epätasa-arvoista kohtelua mieskollegoihin verrattuna.

Kulju kokee olevansa feministi.

Kuljulla on myös itsellään kokemusta ikävästä käytöksestä työpaikalla. Kun hänet kruunattiin Miss Helsingiksi, hän työskenteli vip-emäntänä Sedu Koskisen omistamassa trendiyökerho Namussa ja Namun kyljessä olevassa vip-baari Showroomissa Helsingin keskustassa. Kulju työskenteli myös paikan vip-managerina.

Vuonna 2017 ovensa sulkenut Namu ja sen vip-baari Showroom olivat suosittuja illanviettopaikkoja julkisuuden henkilöiden keskuudessa.

– Olen ollut kahdeksan vuotta yössä töissä ja jos olisin nostanut syytteen jokaisesta kerrasta, kun joku läpsii minua pyllylle tai sanoo jotain epäsopivaa, niin niitä syytteitä olisi aika paljon, Kulju sanoo ja naurahtaa.

Hän sanoo olevansa persoonana myös sellainen, joka uskaltaa puuttua helposti epäkohtiin.

– Minulla on uskallusta ja auktoriteettia. Yössä on hyvin tavallista, että humalaiset ihmiset kuvittelevat, että tarjoilijoille on ok sanoa tai tehdä mitä tahansa. Olen itse niitä tyyppejä, joka on kääntynyt ja sanonut: ”Mikä antaa sinulle oikeuden koskea minua noin? Jos haluat jatkaa iltaa täällä yökerhossa, niin anna olla viimeinen kerta. Tämä ei ole mikään kiva leikki, vaan minun työpaikkani.”

– Todella paljon on tapahtunut tuollaista ahdistelua. En usko, että miestarjoilijat kohtaavat tuollaista niin paljon.

Kulju ei pelkää avata suutaan. Hän on tehnyt useita kertoja epäasiallisesti käyttäytyville miehille selväksi, että joko he lopettavat tai poistuvat yökerhosta.

Kun Kulju työskenteli vip-emäntänä hän näki myös kaikenlaista julkisuuden henkilöiden toilailuja, mutta on pitänyt ne omana tietonaan.

– Olenhan minä nähnyt kaikenlaista, että olisihan niistä voinut muutamat sataset tienata vinkkailemalla, Kulju naurahtaa ja lisää:

– Minähän olen syntynyt Ruotsissa ja elänyt seuraten ruotsalaisten julkkisten elämää. Tämän vuoksi en edes tiennyt tai tunnistanut juurikaan suomalaisia julkkiksia, kun muutin Helsinkiin. Kun olin vip-hostina töissä, sanoin vahingossa useasti julkkiksille, että anteeksi, tämä pöytä oli varattu tälle artistille, jolloin nämä julkkikset ovat vastanneet, että minä olen se artisti, jolle pöytä on varattu.

Entistä esimiestään Sedu Koskista Kulju kuvailee mukavaksi henkilöksi.

– Sedusta voin sanoa, että kun on tuon ikäinen ihminen, joka on ollut geimissä mukana aika kauan aikaa, niin kyllähän Sedulla oli kaikenlaisia ideoita. Hän oli sellainen tyyppi, että hän saattoi päättää yhden jutun yhtenä päivänä ja toisena päivänä olikin sitten ihan eri mieltä asiasta. Ymmärrän kyllä, miksi hän on niin menestynyt alalla, koska monet hänen ideoistaan ovat niin out of the box -tyyppisiä.

