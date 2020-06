Rosanna Kulju sai tarpeekseen ”leikellyn missin” leimasta – puhuu suunsa puhtaaksi kauneusleikkauksistaan

Rosanna Kulju nousi julkisuuteen Miss Helsinki -kisasta. Sittemmin hän on ryhtynyt pyörittämään kyseistä kauneuskilpailua ja luonut uran somepersoonana.

Entinen Miss Helsinki Rosanna Kulju on kyllästynyt siihen, että hänet leimataan leikellyksi missiksi. Kulju muistuttaa, että hän on ainoastaan leikkauttanut rintansa ja muutoin tehnyt pienempiä kauneusoperaatioita.

Rosanna Kulju on puhunut suoraan itselleen tehdyistä kauneusoperaatioista. Hän sanoo olevansa kurkkuaan myöten täynnä sitä, että hänet leimataan ”leikellyksi” missiksi. Hän muistuttaa, että jokainen saa tehdä vartalolleen mitä tahtoo.

– Olen niin kyllästynyt siihen, kun ihmiset sanovat, että olet tehnyt niin paljon kauneusleikkauksia. Olen tehnyt rintaleikkauksen ja kokeillut huulitäytteitä, Kulju puuskahtaa IS:lle ja jatkaa:

– Tässä on vain yksi ero minuun ja moneen muuhun julkisuuden henkilöön verrattuna. Minä kerron avoimesti, mitä olen tehnyt. Se antaa realistisen kuvan nuorille, että kerron, että olen laittanut rinnat tai huulitäytteitä tai mitä tahansa. Sen sijaan, että yhtäkkiä huuleni olisivat vain pompahtaneet suuriksi ja tissit kasvaneet 25-vuotiaana. Mielestäni on erikoisempaa, jos asioista ei mainitse.

Kuljun on myös testannut erilaisia toimenpiteitä: hänen silmänalusiaan ja poskiaan on täytetty ja kulmakarvoja nostettu. Kulju ei suunnittele uusia kauneusleikkauksia.

– Käyn edelleen kemiallisissa hoidoissa eli reippaimmissa kasvohoidoissa. Sen lisäksi laitan mesolankoja kasvoihini, sillä ne napakoittavat ihoani ja terävöittävät leukalinjaani. Olen myös kohta 30-vuotias ja en halua ryppyjä, sen vuoksi käyn laittamassa säännöllisesti otsaani botoksia, Kulju listaa.

Rosanna Kulju puhuu avoimesti kauneusoperaatioistaan, sillä hän ei halua luoda valheellista kuvaa itsestään.

Kun kauneusoperaatioista on puhe Kulju on kyllästynyt siihen, että niissä käyminen rinnastetaan siihen, että hänellä olisi ulkonäköpaineita.

– Minulla ei ole ikinä ollut ulkonäköpaineita. Ihmiset sanovat usein, että jos sinulla ei ole ollut ulkonäköpaineita, miksi olet sitten laittanut rinnat. En koe, että asiat liittyvät toisiinsa, Kulju sanoo ja jatkaa:

– Olin niin kirppu, pikkuinen ja laiha, ettei minulla ollut rintoja, siispä kävin laittamassa ne, koska minun oli mahdollista tehdä se itseni vuoksi. Kaikilla suvussani on isot rinnat, joten jäin aina miettimään, minne ne minun rintani jäivät.

Kulju puhui kauneusoperaatioistaan myös viime syyskuussa myös Grl Gang -nimisessä podcastissaan. Kulju kertoi tuolloin, että häneltä kysytään tasaisin väliajoin hänelle tehdyistä toimenpiteistä.

Kulju muisteli jaksossa myös omaa ensimmäistä kauneusoperaatiotaan. Elettiin vuotta 2010 ja hän oli vihdoin saanut tarpeeksi rahaa säästöön rintojensuurennusleikkausta varten. Operaatio kustansi tuolloin 48 000 Ruotsin kruunua eli noin 5 000 euroa.

– Olin miettinyt pitkään rintaimplantteja. Kaikilla mun sukulaisilla oli kunnon rinnat, paitsi mulla. Tein tosi paljon töitä, että sain säästettyä rahaa, Kulju muisteli.

Kulju ei suunnittele menevänsä uusiin kauneusleikkauksiin.

Hän asui tuolloin Haaparannassa ja operaatio tehtiin Ruotsissa yksityisklinikalla. Tarkoituksena oli saada kaksi kuppikokoa suuremmat rinnat. Lopputulos ei kuitenkaan ollut aivan sitä, mitä hän odotti.

– Kun katsoin peiliin olin ihan, että apua, mitä ihmettä. Että olenko tosiaan maksanut 48 000 kruunua näistä, Kulju kertasi podcastissaan lähes kymmenen vuoden takaisia tapahtumia.

– Ne ei olleet yhtään sellaiset kuin olin ajatellut. Olin aivan järkyttynyt.

Kulju päätyi lopulta menemään uudestaan rintaoperaatioon heti seuraavana vuonna. Tuolloin leikkaus onnistui.

Tuolloin Kulju myös kertoi katuvansa yhtä operaatiotaan ylitse muiden.

– Huulitäytteet on sellainen juttu. Yhdessä vaiheessa kaikki täytti huulia, se oli semmoinen hetken huuma. Oon sitä mieltä, että thank god se on ohi.

