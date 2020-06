Näyttelijätähti paljasti salaisen kauneusoperaationsa jättämät arvet: ”Olen kammonnut tätä päivää 17 vuotta”

Cheyenne Jackson pelkäsi vuosia salaisuutensa paljastumista.

American Horror Story -sarjan tähti Cheyenne Jackson julkaisi Instagramissa yllättävän kuvan, kirjoittaa Daily Mail. 44-vuotias näyttelijä on tullut kuuluisaksi niin tv-sarjoista ja elokuvista kuin Broadwayltakin.

Instagram-kuvassa Hollywood-komistuksena tunnettu Jackson paljastaa salaisuuden hänen takaraivoaan kiertävän suuren arven takana.

– Olen kammonnut tätä päivää 17 vuotta. Päivää, jolloin kamala salaisuuteni paljastuu, näyttelijä kirjoittaa kuvatekstissä.

Kuvassa näkyvä arpi on jälki useista hiustensiirtoleikkauksista. Jackson pelkäsi myöntää käyneensä hiustensiirrossa, ja kertoo kuvatekstissään kokemastaan ahdistuksesta ja häpeästä.

Viisi hiustensiirtoa 14 vuoden aikana läpikäynyt näyttelijä kertoo, että hiustenlähtö sai hänet tuntemaan itsensä epäviehättäväksi ja vähemmän omaksi itsekseen. Jackson alkoi kärsiä hiustenlähdöstä jo 22-vuotiaana, ja hän kävi ensimmäisessä hiustensiirrossa kuusi vuotta myöhemmin.

– Piilottelin sitä kaikilta. Se oli kivuliasta ja kallista, mutta aloin tuntemaan oloni paremmaksi, Jackson kertoo ensimmäisestä hiustensiirtokokemuksestaan.

Vuosien varrella Jackson jatkoi siirroissa käymistä, peläten edelleen jonkun saavan salaisuuden selville.

– Miksi? Miksi välitin asiasta niin paljon? Mitä se kertoo minusta ihmisenä? hän kysyy.

Ulkonäkökeskeinen ala sai Jacksonin päättämään, ettei hän kertoisi hiustensiirroistaan koskaan. Jackson pelkäsi jopa, että jos joku saisi hänen salaisuutensa selville, häntä arvostettaisiin vähemmän ja pidettäisiin huonompana näyttelijänä.

Cheyenne Jackson tunnetaan muun muassa American Horror Story -sarjasta.

Jackson toivoo hänen paljastuksensa rohkaisevan muita tekemään samoin, näyttämään salaisuutensa tai arpensa.

– Yritän opettaa lapseni hyväksymään itsensä ja olemaan ylpeitä siitä, keitä he ovat. Yritän laittaa arvoa asioille, jotka ovat tärkeitä ja aitoja. Heidän isänään minun tulee toimia esimerkkinä, Jackson kirjoittaa Instagramissa.

Lisäksi Jackson käytti aihetunnistetta #ShowYourScars, eli näytä arpesi. Seuraajat ovat kommentoineet kuvan alle olevansa kiitollisia näyttelijän avoimuudesta ja rohkaisusta.

Avoimesti homoseksuaali Jackson kertoi haastattelussa OUT-lehdelle, että homojen keskuudessa on vallinnut tietynlainen ihanne nuoren näköisenä pysymisestä, ja että hän on itsekin antautunut sille. Jackson on käynyt hiustensiirtojen lisäksi läpi muitakin kosmeettisia paranteluja, mutta vannoo nyt luonnollisuuden nimeen.

Cheyenne Jacksonilla ja hänen aviomiehellään Jason Landaulla on kaksi lasta, kaksoset Willow ja Ethan.