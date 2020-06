Miss Suomi -finalistit julkistetaan – ISTV näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä kello 13 alkaen

Suomen kauneinta naista etsitään taas! ISTV näyttää finalistien julkistuksen suorana lähetyksenä. Uusi Miss Suomi kruunataan syyskuussa.

Miss Suomi -kilpailun finalistit julkaistaan tänään perjantaina 12. kesäkuuta. ISTV näyttää finalistien julkistuksen suorana lähetyksenä Helsingin hotelli Presidentistä kello 13 alkaen.

Suora lähetys alkaa pääkuvan paikalla olevassa videossa noin kello 13.

Miss Suomi -semifinaalissa kisaa 19 naista. Heistä 10 kaunotarta jatkaa tänään matkaansa kohti kirkkainta kruunua.

Semifinaalissa oli alun perin mukana 20 naista. Yksi semifinalisteista, 22-vuotias Sonja Pylkkä, ilmoitti keväällä jättävänsä kisan kesken.

Miss Suomi 2020 -finaali järjestetään 19. syyskuuta. AlfaTV näyttää finaalin suorana. Hallitseva Miss Suomi on Anni Harjunpää.

Anni Harjunpää kantaa vielä syksyyn asti hallitsevan Miss Suomen kruunua.

Missikokelaiden matkaa on päästy seuraamaan myös AlfaTV:n Matkalla Miss Suomeksi -sarjassa, jonka kuvaukset joutuivat tauolle koronaviruspandemian takia.

– Koronapandemian vuoksi perinteinen kuukauden mittainen tiivis kiertue ulkomaan matkoineen on muuttunut kolme kuukautta kestäväksi kotimaan kiertueeksi. Tänä vuonna Miss Suomi -finalistit jatkavat kolmen kuukauden aikana More Than Beauty Academyn koulutusta ja kuvaamme Matkalla Miss Suomeksi -sarjan jaksoja rajoitusten puitteissa, missikeisarinna Sunneva Kantola kertoo.