Suomalaisen Hannan mökkivideo nousi yhdessä yössä kansainväliseksi jättihitiksi – pian ihmiset hämmästelivät varsin erikoista seikkaa

Pääkaupunkiseudulla asuvan Hannan uintivideo on herättänyt kansainvälistä huomiota. Sitä myötä suomalaisnainen on saanut kummallisia kysymyksiä Suomesta ja sen järvistä.

Pääkaupunkiseudulla asuva 29-vuotias Hanna Koistinen vietti toukokuussa normaalia mökkiviikonloppua. Mökin järvestä oli juuri sulaneet viimeisetkin jäät. Vesi oli kylmää, mutta avantouintia harrastanut Hanna pulahti innoissaan järveen. Samaan aikaan aurinko laski luoden muutamien minuuttien ajaksi taivaalle punaisten ja violettien sävyjen kimaran.

Hannan ystävä tarttui puhelimeen ja kuvasi Hannan pulahduksen ja taivaan värit lyhyelle videolle. Video oli niin onnistunut, että Hanna julkaisi sen omassa Instagramissaan.

Nyt, pari viikkoa myöhemmin, Hannan puhelimeen kilahti yllättävä ilmoitus: video oli jaettu keskiviikkona Instagramissa kansainvälisellä, matkailuun keskittyvällä Earth Focus -nimisellä tilillä, jolla on liki 5 miljoonaa seuraajaa.

Sitten alkoi tapahtua: vain vuorokaudessa videon suosio räjähti käsiin. Matkailutilillä suomalaisnaisen videota on katsottu yli 420 000 kertaa ja se on kerännyt yli 800 kommenttia.

Voit katsoa Hannan videon painamalla kuvan keskellä olevaa nuolta.

Hanna on täysin häkeltynyt siitä, että hänen tavallinen mökkivideonsa oli saanut niin huikean yleisön.

– Soitin heti siskolleni ja sanoin, että nyt meidän mökkimaisemat ovat saaneet aikamoisen näkyvyyden, Hanna nauraa.

Yllättävän moni videon nähnyt kommentoija oli kuitenkin huolissaan varsin erikoisesta seikasta: krokotiileista suomalaisessa järvessä. Videoon ilmestyi useita viestejä, joissa hämmästeltiin suomalaisnaisen rohkeutta uida pelottavassa järvessä.

– Todella pelottavaa. Tuolla taitaa olla krokotiileja?

– Kannattaa varoa sitä isoa krokotiilia, joka lymyilee tuolla puskassa...

– Älä anna krokotiilien viedä sinua!

– Minä en ainakaan uskaltaisi uida tuolla.

Muutama kommentoija oli käynyt valistamassa muita siitä, että Suomessa ei ole krokotiileja eikä järvessä uimista ole syytä pelätä.

Myös Hanna kertoo huvittuneena saaneensa kysymyksiä ja huolestuneita viestejä järvessä lymyilevistä krokotiileista.

– Ihmiset ovat laittaneet viestejä ja kyselleet, että miten uskallat uida krokotiilien ja käärmeiden seassa, Hanna nauraa.

Krokotiilien ohella videon upea auringonlasku vei monen huomion. Hanna paljastaa punertavanliilan taivaan olevan melko tavallinen näky heidän laiturillaan.

– Siellä on lähes joka kerta tuollainen taivas auringonlaskun aikaan. Puhelimeni on täynnä vastaavia videoita. Mökki on niemenkärjessä ja aurinko laskee sinne harvinaisen kauniisti, Hanna kuvailee.

Myös muiden mielestä maisema oli poikkeuksellisen kaunis. Matkailutilin jakaman videon alle ilmestyi satoja kommentteja, joissa ihmeteltiin suomalaisen luonnon kauneutta.

– Ihan käsittämätön auringonlasku, ei Britanniassa ole koskaan tuollaisia.

– Herranen aika, enpä ole tuollaista auringonlaskua nähnyt ikinä.

– Upea taivas! Kuinka kylmää vesi on Suomessa?

– Minä haluan tuonne heti!

– Suomi hyppäsi juuri matkailulistani kärkeen!

Moni on udellut Hannalta, että missä päin upea maisema mahtaa sijaita.

– Ihmiset ovat kysyneet, saavatko he tulla kuvaamaan mökille. En ole kenellekään kertonut, missä se sijaitsee, koska haluan vaalia yksityisyyttäni, Hanna kertoo.

Seuraajia Hannalle on tullut näkyvyyden myötä jonkin verran, muutamia satoja. Viestilaatikko on myös kilahdellut tiiviiseen tahtiin erilaisten yhteistyöpyyntöjen ja kommenttien myötä.

– Olen saanut myös jatkuvalla syötöllä kaiken maailman viestejä ihmisiltä ympäri maailmaa, että saisivatko he julkaista videoni Youtubessa tai Instagramissa. Kaikille en ole lupaa antanut, Hanna sanoo.

– Lisäksi kymmenet muut sivustot ovat jakaneet videota kysymättä ja merkinneet minut siihen. Nytkin on tullut vaikka kuinka monta uutta ilmoitusta, joihin minut on merkitty, Hanna sanoo.

Mökin järveen Hanna aikoo pulahtaa vielä useaan otteeseen tänä kesänä.

– Omasta mielestäni se on edelleen aivan tavallinen mökkivideo, joten kyllähän tämä suosio tuntuu hassulta, mutta on ihanaa, että Suomea huomioidaan näin, Hanna sanoo.

– En päässyt Balille, mutta voin onneksi käydä mökillä uimassa, Hanna lisää nauraen.