Laulajatähti narahti kuvanmuokkauksesta – kummallinen yksityiskohta otoksen taustalla paljasti nolon mokan

Rita Ora tuli toisiin aatoksiin ja julkaisi kuvan uudelleen seuraajien huomattua siinä epäilyttäviä korjailuja.

Brittiläinen artisti Rita Ora julkaisi Instagram-tilillään kuvaparin, joissa laulaja poseeraa urheiluvaatteissa. Ora pakotettiin kuitenkin poistamaan kuvansa ja postaaman sen uudelleen eri versiona, kun fanit syyttivät laulajaa julkeasta kuvanmuokkauksesta, kirjoittaa Daily Mail.

Daily Mail ehti saada kuvakaappauksen laulajan muokatuista kuvista. Laulajalla on Instagramissa yli 16 miljoonaa seuraajaa, joten moni ehti todistaa kuvanmuokkausmokaa.

Ora julkaisi alunperin kaksi kuvaa, joissa hän poseeraa jumppamaton päällä. Valkoiseen toppiin ja vaaleanpunaisiin urheilutrikoisiin pukeutuneen laulajan taustalla näkyi toisessa kuvassa ikkuna, jonka karmit olivat mutkalla.

Tarkkanäköiset seuraajat huomauttivat pian, että kuvassa taitaa olla käytetty muokkausta reippaalla kädellä. Huomautusten jälkeen 29-vuotias Ora poisti alkuperäisen kuvan, ja julkaisi sen uutena versiona, jossa ikkuna oli suorassa.

– Pysy liikkeessä, laulaja kirjoitti kuvatekstiksi.

Rita Ora tunnetaan muun muassa kappaleistaan How We Do (Party) sekä R.I.P. Ora on näytellyt myös sivuosaa Fifty Shades of Grey -elokuvassa, ja hänet on nähty juontajana ja tuomarina useissa brittiläisissä tv-sarjoissa ja gaaloissa. Ora on esiintynyt Suomessa Ruisrockissa kesällä 2019.

Laulaja työstää parhaillaan kolmatta studioalbumiaan ja julkaisi hiljattain uuden singlen How to be lonely.