Miss Helsinki -finalisti löi ex-miesystävää veitsellä – vetoaa hätävarjeluun

Syyttäjä vaatii naiselle neljän vuoden vankeutta tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä.

Miss Helsinki -finalistille luettiin torstaina Helsingin käräjäoikeudessa kova syyte ex-seurustelukumppanin tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Nainen itse vetoaa hätävarjeluun.

Syytteisiin johtanut riita ajoittui marraskuulle 2019. Nujakka äityi syyttäjän mukaan potentiaalisesti hengenvaaralliseksi, sillä nainen löi miestä keittiöveitsellä vasemman olkapään taakse. Pistohaava ulottui keuhkopussiin asti ja aiheutti ilma- ja veririnnan.

Uhri oli naista 17 vuotta vanhempi toimitusjohtajamies, jonka kanssa nainen oli seurustellut ja asunut ennen syytteeseen johtaneita tapahtumia. Myös miehelle luettiin oikeudessa syyte naisen pahoinpitelemisestä.

Nainen on osallistunut Miss Helsinki -kilpailun finaaliin. IS ei kerro tarkkaa kilpailuvuotta, koska hän on tässä vaiheessa vasta epäillyn asemassa. Nainen kiistää suuren osan syytteestä.

Tapahtumat alkoivat Helsingin keskustassa sijaitsevasta ravintolasta. Syyttäjän haastehakemuksen mukaan väkivaltainen riitely alkoi jo sisällä, kun nainen löi miestä kerran nyrkillä kasvoihin.

Järjestyksenvalvojat puuttuivat tilanteeseen ja poistivat naisen ravintolasta. Hieman myöhemmin ravintolan edustalla nainen syyttäjän mukaan löi miestä useita kertoja pään alueelle ja eri puolille vartaloa. Miehen lyöminen jatkui vielä taksissa.

Pariskunta saapui miehen asunnolle, jossa riita jatkui aamuyön tunneilla. Syyttäjän mukaan nainen otti keittiöveitsen ja huitaisi sillä miestä kohti osuen oikeaan ranteeseen, johon tuli haava tai naarmu. Kun mies kyykistyi, nainen iski veitsen vasemman olkapään taakse.

Samassa yhteydessä mies syyttäjän mukaan pahoinpiteli naista kaatamalla tämän sängylle, painamalla käsivarrella kaulasta ja lyömällä nyrkillä kasvoihin. Lisäksi hän repi naista hiuksista, heitti seinää vasten ja potkaisi.

Miss Helsinki -finalistia syytetään tapon yrityksestä.

Syytetty nainen myöntää lyöneensä tai läpsineensä miestä ravintolassa ja taksissa. Kyse on puolustuksen mukaan ollut heikoista lyönneistä ja kyse olisi enintään lievästä pahoinpitelystä.

Nainen kiistää kirjallisessa vastauksessaan käyttäytyneensä miehen asunnolla aggressiivisesti. Hän oli mennyt asunnolle hakemaan henkilökohtaisia tavaroitaan, erityisesti oman asuntonsa avainta.

Nainen ei erikseen halunnut ottaa veistä, vaan se oli ollut muista syistä takkahuoneessa ja joutunut hänen haltuunsa enemmänkin sattumalta. Hän kiistää huitaisun ja ranteen vamman aiheuttamisen.

Olkapäähän lyömistä puolustus luonnehtii napautukseksi. Tarkoitus ei ollut surmata.

Naisen mukaan tapahtumien järjestys oli se, että ensin mies pahoinpiteli häntä, vasta sitten hän käytti veistä. Puolustus katsoo, että nainen oli hätävarjelutilanteessa ja siksi syyte tulisi hylätä.

Joka tapauksessa kyseessä on pahoinpitely tai enintään törkeä pahoinpitely, ei tapon yritys.

Syyttäjä vaatii naiselle neljän vuoden ehdotonta vankeutta. Miehelle syyttäjän vaatimus on 30–60 päivää ehdollista vankeutta tai tuntuva sakkorangaistus. Mies kiistää pahoinpitelysyytteen.

Syyttäjän mukaan naisen täytyi ymmärtää, että hänen menettelystään olisi varsin todennäköisesti voinut seurata miehen kuolema, kun otetaan huomioon teko, tekoväline ja veitseniskun kohdistuminen ylävartaloon lähelle sydäntä, suuria verisuonia ja keuhkoa.

Nainen taas korostaa, että hän löi vain yhden heikohkon iskun olkapäähän. Hän ei yrittänyt lyödä toiste, vaan järkyttyi ja yritti auttaa miestä. Hän ei ennen tekoa ollut mitenkään sanallisesti tai muutoin ilmaissut, että hän pyrkisi surmaamaan miehen.

Nainen toteaa oikeudelle antamassaan kirjallisessa vastauksessa, että suhteessa oli jo aiemmin ollut vaikeuksia, jotka olivat vaikuttaneet hänen henkiseen tasapainoonsa. Nainen kertoo kärsineensä seurustelusuhteen aikana masennuksesta ja ahdistuksesta.

Nykyään hän toimii yrittäjänä ja opiskelee työn ohella. Hän kertoo tapahtuman jälkeen lopettaneensa kokonaan alkoholin käytön eikä käy enää ravintoloissa.

Helsingin käräjäoikeus antaa jutussa tuomion kahden viikon kuluttua.