Saana hieraisi silmiään, kun sähköpostiin kilahti viesti Walt Disneyltä – sai ainoana suomalaisena poikkeuksellisen kunnian

Burleskitähti Molly Moonstonen eli Saana Koskisen suurin unelma kävi toteen, kun Walt Disney halusi hänen taulujaan kansainväliseen näyttelyynsä.

Saana Koskinen eli Molly Moonstone on tunnettu burleskitähti, joka on hurmannut lavoilla jo vuosien ajan. Burleskin lisäksi Koskinen, 37, on lahjakas taiteilija, joka on tehnyt kuvataidetta jo parinkymmenen vuoden ajan.

Nyt yksi hänen suurimmista unelmistaan on toteutunut, sillä Koskisen teoksia nähdään Walt Disneyn The World of Tomorrow: A Virtual Community Art Exhibition -virtuaalitaidenäyttelyssä. Kunnia on melkoinen, sillä Koskinen on ainoa suomalainen, jonka taidetta on näyttelyssä esillä.

Kaiken huipuksi Koskisen taidetta ei ole vain yhden taulun verran, vaan näyttelyssä pääsee katsomaan kolmea hänen teostaan. Yhteensä tällä viikolla avautuneessa näyttelyssä on 175 teosta eri taiteilijoilta ympäri maailmaa.

– Olen ollut pienestä asti niin kova Disney-fani, ettei minua saanut edes ulos vietyä, kun halusin vain tapittaa heidän animaatioitaan ja piirrettyjään aamusta iltaan. Hartain toiveeni oli, että osaisin maalata tai piirtää yhtä hienosti ja pääsisin vaikka heille töihin, Koskinen muistelee.

Disneyn näyttelyihin ei noin vain pääse mukaan. Koskinen kuuli näyttelystä, kun amerikkalainen taiteilijaystävä McBiff vinkkasi hänelle asiasta. Näyttelyyn sai hakea maksimissaan kolmella teoksella. Koskinen ei ehtinyt maalaamaan mitään uutta tiukassa aikataulussa, mutta aiemmin maalatuista teoksista löytyi onneksi kolme taulua, joilla hän päätti hakea mukaan.

– En ollut täysin luottavainen, mutta mietin, että on tietysti parempi hakea mukaan kuin jättää hakematta, Koskinen kertoo.

Toukokuun alussa Koskisen sähköpostiin kilahti yllättävä viesti.

– Oletin, että se on sellainen perinteinen viesti, että kiitos hakemuksestasi, mutta et tullut tällä kertaa valituksi. Sitten siellä lukikin, että näyttelyyn on valittu ainakin yksi teoksistasi, Koskinen muistelee häkellyttävää hetkeä.

Fiilis oli niin epätodellinen, ettei Koskinen meinannut uskoa saamaansa viestiä.

– Luin sitä viestiä uudelleen varmaan vartin ajan, ennen kuin uskoin. Sitten hypin vallattomana kämpässäni ja huusin ja kiljuin. Kissani katsoivat vieressä, että nyt tuo sekosi, Koskinen nauraa.

Näyttelyn virtuaaliavajaisissa Koskinen huomasi, että kaikki hänen kolme työtään olivat päässeet näyttelyyn. Useat näyttelyn taulut on aseteltu vieri vieren, mutta Koskinen ilahtui siitä, että hänen taulunsa olivat kokonaan omalla seinällään.

– Se oli aika yllättävää ja todellinen onnenpotku! Olin niin onnellinen, kuin näin lopputuloksen. Luulen, että he ihastuivat värieni käyttöön ja taulujeni muotokieleen. Se on vähän Disneyn tyylistä ja miellytti heidän silmäänsä, Koskinen arvelee.

Näyttelyssä mukana olevat taulut ovat nimeltään I See Stripes, She Shed ja Another Day In Paradise. Kaikki kolme taulua on maalattu guassimaaleilla.

I See Stripes -taulun Koskinen maalasi marraskuussa Hyvinkäällä. Silloin Koskinen oli tullut Yhdysvalloista takaisin Suomeen ja asui yksin kuukauden ajan edesmenneen isänsä kodissa.

Synkempisävyinen She Shed syntyi myös viime vuoden lopulla. Useissa Koskisen tauluissa on kissoja, koska hän on aina rakastanut niitä.

– Olen sellainen kissanainen ja luotan niihin enemmän kuin miehiin, Koskinen nauraa.

Vuoden alussa maalattu Another Day In Paradise puolestaan ottaa kantaa nykypäivän puhelinriippuvuuteen.

– Käytän usein mallina ja inspiraationa itseäni. Kahdella daamilla on mustavalkoiset hiukset kuten minullakin, Koskinen paljastaa.

Näyttelystä ei ole tulossa varsinaista palkkiota, mutta tässä tapauksessa rahaakin merkityksellisempi asia on suuri näkyvyys, jota kansainvälisen tason näyttelystä saa.

– Virtuaalinäyttely on ihanteellinen, koska ei tullut mitään postituskuluja tai teokset eivät voi vahingoittua. Itselleni näkyvyys on tässä ehdottomasti isoin asia. Ihan joka päivä ei saa taulujaan esille Disneyn näyttelyyn, Koskinen sanoo.

Koskinen toivookin, että suuren kunnian myötä hän lunastaisi vihdoin paikkansa vakavasti otettavana taiteilijana.

– Suomessa on välillä todella hankalaa olla itseoppinut taiteilija. Esimerkiksi apurahoja tai avustuksia on oikeastaan mahdoton saada. Haluaisin muistuttaa, että itseoppinut taiteilija voi olla yhtä lahjakas tai lahjakkaampikin kuin se, joka on kouluttautunut, Koskinen sanoo.

Walt Disneyn The World of Tomorrow -virtuaalinäyttelyyn voi tutustua älypuhelimen tai tietokoneen ruudulta tämän linkin kautta.