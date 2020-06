KK: Susan Ruusunen avoimena vaikeista vuosistaan – lukittautui visusti kotiinsa, kun kohujulkisuus oli viedä mielenterveyden

Susan Ruusunen on pysytellyt viime vuodet poissa julkisuudesta.

Susan Ruusunen, 49, kertoo Kodin kuvalehdelle antamassaan haastattelussa, ettei muista paljoakaan 14 vuoden takaisista tapahtumista.

Susan Ruusunen, 49, on viihtynyt kuluneet vuodet pitkälti poissa julkisuudesta. Ruusunen (o.s. Kuronen) nousi kansan tietoisuuteen vuonna 2006, jolloin hänet tunnettiin silloisen pääministerin Matti Vanhasen seurustelukumppanina.

Ruususen ja Vanhasen suhde herätti aikoinaan paljon huomiota. Sitäkin enemmän huomiota herätti Ruususen vuonna 2007 julkaisema paljastuskirja Pääministerin morsian. Ruususen kirjassaan tekemiä paljastuksia parin suhteesta puitiin tuolloin aina oikeussalissa asti.

Tuoreessa Kodin kuvalehdelle antamassaan haastattelussa Ruusunen muistelee kohujen täyteisiä vuosiaan. Tosin hän kertoo, ettei juuri halua muistella niitä aikoja.

– En minä enää muistakaan, siitä on niin pitkä aika. Tänä päivänä olen sitä mieltä, että ihminen tekee itse valintansa ja kantaa niistä vastuun, Ruusunen toteaa Kodin kuvalehdessä.

Ruusunen kertoo saaneensa runsaasti ilkeilyä osakseen sen jälkeen, kun hän julkaisi kohutun paljastuskirjansa. Pahimpina aikoina Ruusunen ei olisi halunnut poistua kodistaan laisinkaan. Hän lähti ulos ainoastaan silloin, kun oli pakko mennä töihin.

– Olin henkisesti romuna. Pää säilyi jotenkin kasassa sen ansiosta, että oli työ ja lapset, ja vanhemmat ja hyvät ystävät pysyivät rinnalla, Ruusunen muistelee.

Susan Ruususen kirjan paljastuksia käsiteltiin oikeudessa. Kuva vuodelta 2010.

Susan Ruusunen tuli aikoinaan julkisuuteen Matti Vanhasen naisystävänä.

Yksi asia auttoi Ruususta kuitenkin selviämään vaikesta ajoista. Hän nimittäin hankki itselleen sekarotuisen koiranpennun. Se sai nimekseen Porsche.

– Muunlaiseen Porscheen minulla ei olisi ollut varaa, mutta tämä olikin ainutlaatuinen. Se pelasti mielenterveyteni. Kun koira viime syyskuussa piti lopettaa, itkin kuin lapsi.

Ruususen suhde Vanhaseen ja erityisesti paljastuskirja Pääministerin morsian herättivät aikoinaan runsaasti huomiota. Kirja syntyi Ruususen päiväkirjamerkinnöistä ja nauhoitetuista haastatteluista, jotka kustantajan toimesta purettiin kirjaksi. Teos sisälsi runsaasti paljastuksia Ruususen ja Vanhasen intiimielämästä, ja Vanhanen teki kirjasta tutkintapyynnön.

Ruusunen kertoo Porsche-koiranpennun auttaneen häntä kohuvuosien keskellä.

Tapaus eteni käräjäoikeuteen, mutta syytteet kuitenkin hylättiin. Vanhanen valitti tuomiosta, ja lopulta asiaa puitiin hovioikeudessa. Hovioikeus määräsi Ruususelle sekä kirjan kustantajalle Kari Ojalalle sakkorangaistuksen ja vahingonkorvaukset yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Ilta-Sanomat haastatteli Ruususta tammikuussa 2019. Tuolloin Ruusunen kertoi arkensa täyttyneen viime vuosien aikana varsin tavallisista asioista, kuten oman pitopalvelun pyörittämisestä. Ruusunen myös totesi, ettei mielellään muistele enää 13 vuoden takaisia tapahtumia.

– Sanotaan niin, että siitä on lähes 13 vuotta. En oikeastaan enää palaa niihin asioihin. Aika harva palaa asioihin, jotka ovat tapahtuneet 13 vuotta sitten. Ne on olleet silloin, ja nyt on nyt, Ruusunen totesi IS:lle.