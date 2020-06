Janni Hussi julkaisi harvinaisen kirjoituksen – ottaa kantaa aiheeseen, josta somessa yleensä vaietaan

Janni Hussi julkaisi Instagramissa kirjoituksen, joka muistuttaa, ettei kaiken tarvitse olla sosiaalisessa mediassa pelkkää aurinkoa ja onnea.

Fitnessmallina, televisiopersoonana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Janni Hussi julkaisi aurinkoisena keskiviikkoiltana poikkeuksellisen kirjoituksen Instagram-tilillään.

Normaalisti Instagram täyttyy helposti pelkistä elämän kohokohdista ja huippuhetkistä. Hussi, 28, kertoo kuitenkin suorapuheisessa kirjoituksessa, että hänellä on tänään erittäin huono päivä. Hän myöntää halunneensa aluksi julkaista jonkin vanhan, iloa ja onnea säkenöivän kuvan, mutta päätti sitten toimia toisin ja olla roisin rehellinen olotilastaan.

– Tiiättekö ku välillä on ihan ultimaattisen huonoja päiviä? Tiiättekö ku niitä tulee pari putkeen? Eikä mitään oo ees tapahtunu. Olin kelannu eka et en päivitä tänään koko somea. Sit aattelin et ehkä laitan jonku kivan pirtsakan vanhan kuvan kameran rullasta ja siihen jonkun hassun hauskan tekstin. Sit aattelin et en hitto laita, ku kerron ihan tässä ja nyt mikä buugi oikeesti ruudun takana, Hussi toteaa.

Hussi korostaa, että hän haluaa olla aito myös arkensa huonoista hetkistä, vaikka hänen tulee edelleen liian harvoin niistä kerrottua.

– Vaikka lähtökohtasesti oon positiivinen ja puhkun niin paljon energiaa että sillä valaisis koko Kouvolan vuodeks, niin näitäkin päiviä mahtuu mukaan. Ja olis outoa jos ei mahtuis. Liian harvoin sitä vaan muistaa ehkä täällä sanoa. Tänään mua ei juuri naurata, ei huvita ja olo on muutenki apaattinen ja aika räjähdysherkkäkin. En siis tosiaan oo se ykkös-seuraneiti tänään. Enkä ollu eilen. Eniten tekee vaan mieli olla omissa oloissaan ihan hiljaa, Hussi sanoo suoraan.

– Näitä päiviä ”potiessa” on tosi lohdullista ajatella että tää loppuu kyllä jossain kohtaa ja vieläpä usein ennemmin kuin myöhemmin. Että kyllä se olo taas sieltä normalisoituu ja aina ei tarvitse jaksaa olla reipas ja ilonen. Että tää kaikki on IHAN OKEI, vaikka helposti tekis mieli alkaa soimaamaan itteensä tämmösestä murjottamisesta kun ihmisillä on ihan oikeitakin ongelmia, Hussi päättää kirjoituksensa ja kertoo menevänsä potemaan olotilaansa peiton alle.

Hussin avoimuus keräsi runsaasti kiitoksia faneilta ja seuraajilta. Monen mielestä oli ihanaa törmätä näin rehelliseen ja samastuttavaan kirjoitukseen.

– Ihanaa, että joku sanoo senki ääneen!

– Oisin voinut kirjoittaa sanasta sanaan saman päivityksen. Kiitos, kun jaat meille aitoutta, läsnäoloa.

– Amen! Ihanaa, kun joku muukin kokee näitä päiviä.

– Kuulostaa tutulta ja on niin oikeutettua.

Hussi teki hiljattain uuden aluevaltauksen, kun hän aloitti radiojuontajan työt radio Suomipopilla. Hän juonsi ensimmäisen lähetyksensä kanavalla tammikuussa.

Alunperin Hussi nousi julkisuuteen fitnessmallina. Sittemmin nainen on ollut tuttu näky myös television puolella, ja hänet on nähty muun muassa ohjelmissa Suurin pudottaja ja Selviytyjät Suomi.

Hussi seurustelee Joel ”Jolle” Harkimon kanssa. Pari on ollut yhdessä reilu puolitoista vuotta. Harkimo ja Hussi kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa, ja seuraavana keväänä pari muutti saman katon alle.

Lue lisää: Janni Hussin radiolähetys sai kiusallisen käänteen, kun kuulijoiden korviin kantautui jotakin outoa – Joel-puoliso kuittasi tapahtuneen tyhjentävästi

Haluaisitko lukea sosiaalisessa mediassa enemmän rehellisiä kirjoituksia elämän huonoista hetkistä? Kerro mielipiteesi!