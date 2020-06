Vuosi sitten Aamulypsyn ex-juontaja Juha Perälä poistui julkisuudesta – radiotyöstä tuli taakka, josta hän pystyy puhumaan vasta nyt avoimesti

Suomipopilta lähtemisen jälkeen Perälä on joutunut tekemään töitä selventääkseen, että radiossa esiiintyvä henkilö oli hahmo, Peris.

Kuluneen vuoden aikana Juha Perälä on tehnyt töitä päästäkseen irti roolistaan Aamulypsyn suosikkijuontajana. Nyt edessä on uusi aluevaltaus television viihdeohjelmassa.

Ex-radiojuontaja Juha Perälä tekee uuden aluevaltauksen television puolelle, kun hän hyppää juontamaan Foxin uutuusohjelmaa Melkein Mensa. Kyseessä on koko perheen viihdeohjelma, jossa Perälä ottaa visailuisännän roolin.

Vuosi sitten tammikuussa Perälä hyppäsi tyhjyyteen jättämällä pestinsä Radio Suomipopin huippusuositun Aamulypsyn juontajana Anni Hautalan ja Jaajo Linnonmaan rinnalla.

– Olin suunnitellut sitä jo pari vuotta. Vuonna 2017 sanoin jo ensimmäisen kerran johtoportaalle, että haluaisin vähän huilata, Perälä kertoo IS:lle.

Uusia töitä ei ollut tiedossa, joten ensimmäistä kertaa moneen vuoteen Perälä sai hengähtää ja matkustella. Samalla hän perusti oman yrityksen ja viritteli yhteistöitä eri suomalaisyritysten kanssa.

Perälä ehti tehdä noin kymmenen vuoden ajan yhtäjaksoisesti aamun ja keskipäivän lähetystä Suomipopilla. Jossain kohtaa hän huomasi, ettei juttu kulkenutkaan enää vanhalla tutulla kaavalla.

– Vertasin itseäni siihen Juhaan, jolla oli tullut aina vitsejä ja tarinoita. Aloin huomata tietynlaista hitautta ja aivojen pelaamattomuutta. Se ei ollut hyväksi mulle eikä ennen kaikkea yleisölle, kun halusin toimittaa hyviä juttuja.

Koska uutta ei syntynyt samalla tavalla, Perälä alkoi olla entistä ankarampi itselleen.

– Multa kysyttiin kerta toisen jälkeen lisävuosia ja taivuin siihen. Vuoden 2018 lopulla päätin, että en enää halunnut joutua ympäripuhutuksi.

Melkein mensa -viihdekisailun isännöinti on Juha Perälälle uusi aluevaltaus.

Rohkea ratkaisu ei aina ole ollut se helpoin reitti. Yrittäjäksi alkamisen varjopuolet tulivat tutuksi, kun koronapandemia alkoi.

– Ei ole mitään vakituloa, koska työ alalla on kausiluontoista. Radiossa sain kuukausipalkkaa, mutta nyt sain monien muiden mukana huomata, että yrittäminen ei aina olekaan niin kivaa.

– Yhtäkkiä joudutkin soittelemaan firmoihin siirtääksesi laskuja ja ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi. Hoin itselleni, että niin kauan kuin terveys pysyy, kaikki järjestyy kyllä.

Melkein Mensa -televisioaluevaltauksen myötä Perälä saa uudeksi työparikseen näyttelijä Eero Ritalan. Juontotöihin palaaminen on tuntunut äärimmäisen hyvältä poikkeuksellisen tauon jälkeen.

– Kotonakin on selvästi sanottu, että mies on vähän erilainen, kun on päässyt takaisin töihin, Perälä nauraa.

Juha Perälän Noora-kihlattu luo uraa musiikin parissa.

Periksenä tunnettu suosikkijuontaja kertoo kohtaavansa usein tiedusteluja siitä, palaako hän vielä jossain kohtaa radioon.

– Sitä kysytään tosi paljon. Kun lähdin, siihen ei liittynyt mitään dramatiikkaa. Sanoin silloin esimiehille hienotunteisesti, että älkää soitelko – sitten kun mulla itsellä tulee halu takaisin, soitan ja kysyn onko mahdollista palata, Perälä kertoo.

– Jos mua aletaan pommittaman, se ei toimi. Se fiilis pitää lähteä itsestä. Radiota en ole hylännyt missään nimessä, rakastan sen tekemistä.

Vaikka radiotyö merkitsi Perälälle läpimurtoa omalla alallaan ja mahdollisti paljon, jotkut työn varjopuolet ovat edelleen pinnalla mielessä.

Jälkikäteen tarkasteltuna juontaja kokee radiotyön olleen uuvuttavinta, mitä hän on koskaan joutunut tekemään.

– Se on yllättävän raskasta yrittää tuottaa viihdettä. Jos en mennyt töistä suoraan salille tai muualle, läsähdin sohvalle joka kerta ja olisin voinut nukkua vaikka iltaan saakka. Se vetää energiat kokonaan pois.

– Jos on iso yleisö, välillä pitää myös ottaa oikeitakin asioita esille. Se ei voi olla pelkkää vitsinheittoa.

Jaajo Linnonmaa, Anni Hautala ja Juha Perälä muodostivat Suomen suosituimman radiotiimin.

Oman haasteensa työhön toi se, että henkilökohtaisen elämän kriisit eivät saaneet kuulua yleisölle.

– Olen edellisenä päivänä kantanut pappaani hautaan ja siitä seuravana aamuna heitän studiossa jotain roisia tarinaa. Se kontrasti on omassa päässä tosi erikoinen, Perälä muistelee.

Jälkeen päin Perälä on huomannut radiohistorian muuttuneen myös eräänlaiseksi taakaksi. Hän puhuu typecasting-ilmiöstä, eli kuulijoilla ja alan ihmisillä on tietty käsitys hänestä, mikä ei aina vastaa todellisuutta.

– Tosi moni on tullut sanomaan, että ethän sä ole yhtään samanlainen kuin Aamulypsyssä. Siellä tarkoituksena oli tehdä asioita, jotka herättää tuntemuksia ihmisissä.

Se on myös yksi syy, miksi radioon palaaminen mietityttää – kuluneen vuoden aikana Perälä kokee radiominän jääneen viimein historiaan.