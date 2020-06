Jussi Lammen rahat loppuivat eikä apua heru mistään – näyttelijä vajosi ahdinkoon, jollaista ei ole koskaan aiemmin kokenut

Jussi Lampi vajosi tänä keväänä syvempään ahdinkoon kuin koskaan aiemmin ja menetti täysin uskonsa yhteiskuntaan. Välillä Marjo-vaimo jopa pohti, pitäisikö näyttelijä kiidättää ambulanssilla hoitoon.

Viihdetaiteilija Jussi Lampi, 59, on suomalaisten tuntema suosittu näyttelijä ja muusikko. On ollut sitä yli 30 vuotta. Nyt koronarajoitusten vietyä kaikki työt pitkäkään kokemus ja ansioluettelo eivät tunnu kuitenkaan riittävän lainmääräämiin tukiin.

– Ensimmäisen kerran elämässäni hain yhteiskunnalta apua syistä, jotka ovat täysin itsestäni riippumattomia. Kohta on mennyt kolme kuukautta enkä ole saanut Kelalta penniäkään rahaa, Jussi Lampi kertoo IS:lle.

– Olen 59-vuotias ihminen ja maksanut ikäni veroja. Eikö Kelan tarkoitus ole turvata meidän tavallisten ihmisten perustoimeentulo tilanteessa, johon ei edes olla itse syyllisiä?

Lampi on äärimmäisen yllättynyt siitä, kuinka laissa määritellyt asiat eivät toteudu.

– Kun koronapommi putosi ja tajusin, että meiltä molemmilta vaimon kanssa peruuntuvat kaikki työt, lamaannuin niin pahasti, että olin ihan jäässä. En pystynyt muuta kuin tuijottamaan eteeni. Joka ikinen aamu heräsi samaan ahdistavaan painajaiseen, Lampi sanoo suoraan.

Myöhemmin Marjo-vaimo tunnusti olleensa niin huolissaan, että mietti jo ammattiavun tarvetta.

– Hän pohti pitäisikö kutsua ambulanssi hakemaan minut hoitoon. Olemme onnistuneet Marjon kanssa pitämään toisemme järjissämme, mutta eihän tämän pitäisi olla tällaista.

Freelancerina näyttelevä ja musisoiva Lampi on yleensä siirtynyt yhdestä tuotannosta toiseen. Jos töiden väliin on jäänyt luppoaikaa, ravintolakoulua käynyt mies on tehnyt työvuoroja baareissa.

– Nyt vaan kävi niin onnettomasti, että toiminta loppui kaikilla aloilla, joissa yleensä työskentelen.

Teatteriroolit Hämeenlinnan kaupunginteatterissa ja Uudessa Iloisessa Teatterissa sekä Leonard Cohenin musiikkiin liittyvät keikat loppuivat kaikki kuin seinään koronarajoitusten takia.

– Kaikki lähti käsistä. Nyt tämä on tällaista kituuttamista.

Lampi on tuttu lukuisista menestyselokuvista ja -sarjoista. Nyt hän on kuitenkin pudonnut pohjalle ja kituuttaa ilman rahaa.

Lampi ja hänen liikunnanohjaajana toimiva vaimonsa tekivät kuten ohjeistettiin ja alkoivat täyttää Kelan ja TE-palveluiden kaavakkeita. Myös vaimon työt loppuivat rajoitusten myötä, koska liikuntatunteja ei voinut pitää.

– Marjo on saanut kerran parisataa, minä en mitään. Meiltä kummaltakin evättiin aluksi sekä toimeentulotuki että asumistuki sillä perusteella, että Marjon yrityksellä on rahaa tilillä.

Kyseisillä varoilla on maksettu yrityksen vuokraa, veroja ja muita pakollisia kuluja.

– Eivät ne rahat riittäneet meille elämiseen vaan ne menivät yrityksen kuluihin, jotta toimitilaa ei menettäisi. Miten ihmeessä Marjon yrityksen kuluihin menevä raha voi estää minun työttömyyskorvaukseni, Lampi ihmettelee.

Taannoin Kelalta pyydettiin lisäselvitystä, mitä freelance-näyttelijä ja -muusikko tekee, ketkä ovat toimeksiantajia, kuka työtä valvoo ja missä tiloissa.

– Vastasin kohteliaasti, että olen toiminut freelance-näyttelijänä ja -muusikkona vuodesta 1990 ja minulla on ollut siitä lähtien satoja toimeksiantajia.

Helmikuusta lähtien Lampi on ollut free-keikkojen lisäksi määräaikaisella työsopimuksella Hämeenlinnan kaupunginteatterissa, vaikkakin Maratontanssit-näytelmän harjoitukset ovat siirtyneet ja syksyn ensi-ilta toteutuu vain jos korona suo.

Kelalle toimitetusta selvityksestä huolimatta minkäänlaista elonmerkkiä ei ole kuulunut.

– Kelalta on tullut pelkkää pompottelua. Samoja papereita ja liitteitä on pitänyt toimittaa monta kertaa uudestaan. Vain luterilainen kasvatus on ollut esteenä sille, etten ole sanonut todellista mielipidettäni tästä pompottelusta. Huumorintaju on ollut kovalla koetuksella.

Kun Kelan toimistot hiljattain avautuivat, Lampi kävi kysymässä, mitä tapahtuu, kun ei tapahdu mitään. Käsittelyn sanottiin olevan kesken.

– Vaikea ymmärtää, miten ruuhkistakaan huolimatta kaksi ja puoli kuukautta sitten anotun työttömyysavustuksen käsittely voi olla kesken. Samaan aikaan toisaalla näen tv:ssä jonkun johtajan selittävän aivan pokkana, että työttömiksi joutuneiden korvausten käsittely on toiminut aivan erinomaisesti.

Jussi Lampi menetti kaikki työnsä ja ajautui talousahdinkoon, kun koronarajoitukset iskivät kovaa kulttuurialaan. Lampi kertoo, että nykyään hän luottaa vaikeassa tilanteessa enemmän lottovoittoon kuin yhteiskunnan tukeen.

Lampi tietää ihan toisenlaisen totuuden laajan tuttavapiirinsä perusteella.

– Yhtäkkiä ilman omaa syytään työttömiksi jääneitä ihmisiä kohdellaan aivan mielivaltaisesti. Minkäänlaista luovaa työtä ei tunnuta ymmärrettävän lainkaan. Täysin käsittämättömät tulkinnat huolestuttavat. Kai näistäkin jonkun ministerin pitäisi kantaa vastuu.

Lampi kertoo esimerkkejä siitä, kuinka bändimuusikot eivät ole saaneet senttiäkään korvausta, kun ovat rehellisesti menneet laittamaan kaavakkeeseen, että ovat joskus aikaa sitten osallistuneet parin biisin säveltämiseen. Siinä on ollut riittävästi perustetta luokitella heidät yksityisyrittäjiksi ja evätä työttömyystuki. Tai kun on kertonut harjoittelevansa instrumenttinsa soittamista työttömyyden aikana, se on tulkittu yksityisyrittämiseksi.

– Liitosta on nyt sanottu jäsenille, että älkää kertoko Kelalle pitävänne ammattitaitoanne yllä harjoittelemalla, koska sitä käytetään teitä vastaa.

Lampi muistuttaa, että jos ei ymmärrä, miten jotain työtä tehdään, voi vaikkapa soittaa kyseisen alan liittoon ja ottaa asioista selvää. Tuen epääjätkin todennäköisesti kuuntelevat musiikkia ja katselevat näyttelijöiden tekemiä töitä. Työn tulos kyllä kelpaa, mutta pitäisikö työtä tehdä ilman korvausta ja elää pyhällä hengellä.

Marjo Salomaa ja Jussi Lampi menivät naimisiin viime vuonna. Pari poseerasi yhdessä helmikuussa Solar Filmsin syntymäpäiväjuhlissa.

Lampi on menettänyt uskonsa yhteiskunnan toimivuuteen.

– Luotto nykyiseen valtiovaltaan alkaa olla mennyttä. Vaimo sanoi, että ei tässä tarvitse pelätä kuolevansa koronaan, kuolemme nopeammin nälkään. Nyt ollaan niin äärirajoilla kuilun reunalla, ettei ikinä ennen.

Näyttelijän mukaan kavereilta on turha kysellä lainaa, koska suurin osa on samassa tilanteessa.

– Ei tämän ikäisenä viitsisi kerjätä elantoa, varsinkin kun yhteiskunnalla on lainmukaiset keinot hoitaa tällaiset tilanteet, mutta miksi ne eivät toteudu, Lampi kysyy.

– Pyritäänkö ihmiset nitistämään nipottamalla? On tullut mieleen, että kuuluuko Kelan keinoihin väsytystaistelu. Kun tarpeeksi monta kertaa vaaditaan samojen papereiden täyttämistä aina uudestaan, osa ihmisistä antaa varmaankin periksi ja jää ilman heille kuuluvaa tukea, Lampi miettii.

– Luotan nykyään enemmän Eurojackpottiin kuin Kelaan. Eurojackpotista olen saanut korona-aikana kympin, Kelalta en penniäkään.

Helsingin Kalliossa sijaitseva Majava-baari polkaisi verkkoon radiokanavan. Lampi on ollut nyt mukana tiistaisin ja torstaisin Radio Majavan suorissa lähetyksissä.

– Ei siitä liksaa saa, mutta on edes jotain tekemistä, kun oikein mitään muuta tekemistä ei ole.

Radiotyöstä on kertynyt kokemusta Radio Rockilla, jossa Lampi on ollut Jone Nikulan kanssa Jone ja Tiernapojat -ohjelmassa aina ennen joulua.

– Olen ollut yksi Tiernapojista jo kuutena vuonna. Radiotyö on kivaa hommaa, Lampi sanoo.