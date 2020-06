Iina Kuustonen paljastaa Me Naisille, miten Sebastian Rejman reagoi hänen raskauteensa – pian perheessä oli uusi menopeli, joka aiheutti kipakan riidan

Iina Kuustosella ja Sebastian Rejmanilla on kaksi lasta.

Puoliso ei hihkunut riemusta, kun Iina Kuustonen päätyi kolhaisemaan uutta perheautoa.

Iina Kuustonen kertoo Me Naisten uudessa haastattelussa vanhemmuudestaan. Kuustosella ja avopuoliso Sebastian Rejmanilla on kaksi lasta: kolmevuotias poika ja lähes puolitoistavuotias tytär.

36-vuotiaalle Kuustoselle oli selvää, että hän jäisi lasten kanssa kotiin. Hän kertoo Me Naisten haastattelussa, että äitiys on tuntunut luonnolliselta, ja että arvostaa sitä, kun saa olla lasten kanssa tiiviisti yhdessä heidän ollessaan pieniä.

– Meille oli luonteva valinta, että minä olen nyt kotona ja Sebu jatkaa töissään. Välillä vaihdamme vetovastuun lennossa, ja Sebu on hoitanut lapset, kun minä olen palannut töihin, Kuustonen kertoo Me Naisille.

Kuustonen muistelee lehden haastattelussa, miten puoliso reagoi toisen lapsen tuloon: Rejman osti saksalaisen perheauton. Yhden lapsen kanssa perhe mahtui pikkuautoon, mutta toisen lapsen myötä tilaa tarvittiin lisää. Elämä Rejmanille rakkaan auton kanssa ei kuitenkaan sujunut täysin ongelmitta.

– Kerran pysäköin sen vähän kiireellä ja osuin vanteilla kanttikiveen. Siitä saa ihan menevän riidan aikaiseksi, Kuustonen kertoo lehdelle.

Kuustonen kertoo riidan ratkaisusta ironisesti:

– Itse reagoin tosi kypsästi kieltäytymällä ajamasta autoa moneen viikkoon, hän naurahtaa Me Naisten haastattelussa.

Kuustosen ja Rejmanin perheen työnjako on sujunut helposti.

Perhe viihtyy kaupungissa, ja Kuustosen läheisetkin asuvat aivan samoilla nurkilla. Helsingin Kalliossa 15 vuotta asunut Kuustonen kertoo kuitenkin haaveilevansa myös luonnonläheisemmästä asuinpaikasta. Kuustonen kertoo alkaneensa jo säästää haavettaan varten.

Näyttelijä on kertonut aiemmin Ilta-Sanomille olevansa varsinainen kotihiiri.

– Rakastan olla kotona ja keskittyä tähän elämänvaiheeseen rauhassa, Kuustonen kertoi helmikuussa 2019.

– Lapsiperhearki on minusta mahtavaa. Juuri, kun luulen homman sujuvan, niin tapahtuu jotain ja kaikki on taas kaaoksessa. Mutta silti tämä on minusta maailman parasta aikaa, Kuustonen kertoi Ilta-Sanomille reilu vuosi sitten.

Täysin kotiäidiksi Kuustonen ei kuitenkaan ryhtynyt. Lasten ja töiden yhdistäminen on hänen mukaansa järjestelykysymys. Toista lastaan odottaessa Kuustonen teki roolin suositun Muumilaakso-sarjan Nyytinä. Rooli tehtiin englanniksi, ja Kuustonen oli otettu valinnastaan rooliin. Muumit tulevat tutuiksi myös omille lapsille.

– Nyt elän hahmoja uudelleen poikani kautta. On ollut suloista seurata hänen rakkauttaan Muumeihin. Kerron hänelle usein itse keksimiäni iltasatujakin Muumeista, Kuustonen kertoi.