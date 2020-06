Suosikkijuontaja Juha Perälä jätti Aamulypsyn ja vetäytyi julkisuudesta – nyt hän tekee näyttävän paluun uutuusohjelmassa

Melkein mensa perustuu norjalaiseen hittiformaattiin Huskestue, joka on pyörinyt Norjan TV2:lla jo vuosia.

Suosikkijuontaja Juha Perälä tekee uuden aluevaltauksen televisioon Melkein mensa -viihdekisailun isäntänä.

FOX tuo elokuussa katsojille ruudun täydeltä naurua ja kinkkisiä tilanteita, kun Melkein mensa -viihdekisailu rantautuu Suomen televisioon.

Koko perheen ohjelman juontajana toimii radiosta tuttu Juha Perälä, joka keskittyy esittämään kiperiä kysymyksiä ohjelman tähtivierailta. Perälän työparina ja ohjelman toisena vakiokasvona nähdään Jussi-palkittu näyttelijä Eero Ritala.

Melkein mensa perustuu norjalaiseen hittiformaattiin Huskestue, joka on pyörinyt Norjan TV2:lla jo vuosia ja joka on voittanut muun muassa maan parhaan viihdeohjelman Gullruten-palkinnon.

Perälä kertoo suomiversion visailukysymysten olevan sellaisia, joihin kotikatsojatkin pystyvät vastaamaan. Koska kyseessä on viihdeohjelma, kysymysten mukana on tietysti aina jokin ”twisti”. Tässä ohjelmassa tyhmyydestä rankaistaan ja vastaamaan pääsee vasta suoritettuaan eriskummallisia tehtäviä.

– Kyseessä on hauskanpitoa, missä ketään ei nolata. Kun lyödään sekuntikello ja aikapaine taustalle, helppojenkin kysymysten vastaukset alkavat unohtua, Perälä sanoo IS:lle.

Perälän ja Ritalan lisäksi ohjelmassa nähdään vaihtuvia tähtivieraita. Teema vaihtuu jaksoittain.

Juha Perälä ja Eero Ritala päätyivät työskentelemään yhdessä sattuman kaupalla.

Työpareiksi Perälä ja Ritala päätyivät sattuman kaupalla. Miehet eivät olleet tavanneet toisiaan aiemmin ennen kuvausten aloittamista.

– Jotkut tahot ajattelivat, että voisimme sopia yhteen ja oikeinhan se meni. Nautin tästä roolista täysin siemauksin. Tehtäväni on pelata, pitää hauskaa ja viihdyttää vieraita. Lähdin heti mukaan, kun tämä asia minulle esiteltiin, Ritala sanoo.

– Juha hoitaa hommansa todella hyvin. Juontaminen on sata kertaa vaikeampaa kuin pelaaminen, Ritala jatkaa.

Perälälle kyseessä on uusi aluevaltaus viihdetelevisioon. Toimiva työryhmä on tehnyt työskentelystä helppoa.

– Kun kuulin Eero Ritalan nimen, niin sanoin, että ehdottomasti. Tämä on minun ensimmäinen studioproduktio, joten on ilo tehdä töitä suomen kovimpien ammattilaisten kanssa, Perälä iloitsee.

– Jos minulla oli alkuun jotain paineita ja stressiä, kaikki se katosi kertaheitolla.

Melkein mensa on ex-radiojuontajalle uusi aluevaltaus.

Perälä jätti pestinsä huippusuositun Radio Suomipopin Aamulypsyn radiojuontajana lähes puolitoista vuotta sitten. Hän juonsi ohjelmaa yhdessä Jaajo Linnonmaan ja Anni Hautalan kanssa.

Kuten monilla muilla viihdealan ihmisillää, kulunut kevät pyyhki Perälän työkalenterin kokonaan tyhjäksi. Siksi paluu töihin tuntuu nyt äärimmäisen hyvältä.

– Kotonakin on selvästi sanottu, että mies on vähän erilainen, kun on päässyt takaisin töihin, Perälä nauraa.