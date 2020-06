Jutta Larmin arki seisahtui keväällä täysin: avautuu Maria Veitolan uutuuspodcastissa pakkopysähdyksestä

Jutta Larm ja Maria Veitola pohtivat uutuuspodcastissa elämän suuria muutoksia ja kriiseistä selviämistä.

Hyvinvointiyrittäjä Jutta Larm avautuu uudessa Maria tässä moi -podcastissa koronakevään pysäyttämästä arjestaan ja selviytymiskeinoistaan muutoksen edessä. Maria Veitolan podcast syventää Yökylässä Maria Veitola -sarjassa syntyneitä juontaja-toimittajan ja yökyläilijän julkkiskavereiden välisiä suhteita. Podcastissa Veitola soittaa Yökylässä Maria Veitola -sarjasta tutuille ihmisille sängystään käsin.

Larm ja Veitola puhuvat jaksossa muun muassa koronakeväästä, ikääntymisestä ja kuolemasta. Työnarkkariksi itseään kuvaava Larm ja mediapersoona Veitola saivat tänä poikkeuskeväänä pakkolomaa.

– Mun elämän isoin ongelma on se, että olen kauhean kova suorittamaan. Vaikka valmennan muita elämänhallintaan ja hyvinvointiin, niin sitten itse menen pää punaisena. Mun on hirveän vaikea hallita mun kalenteria. Yhtäkkiä tulikin joku suurempi ulkopuolinen voima, joka sanoi että nyt tähän tulee stoppi, Larm kertoo.

Veitolan kysyessä, miksi Larm tekee niin paljon töitä, Larm miettii hetken. Hän kertoo rakastavansa innostumisen tunnetta, ja hyviä ideoita.

– Jotenkin tuntuu, että olen elossa silloin kun tapahtuu paljon, Larm pohtii.

Aktiivinen elämäntyyli auttaa myös kriisitilanteissa.

– Kun tulee paha paikka, niin toiminta ja asioiden järjestely helpottaa sitä stressikuormaa, Larm kertoo.

Larmin lukuisat palaverit ja paikasta toiseen suhaaminen ovat kevään aikana vaihtuneet aloillaan pysyvämpään elämäntapaan.

– Teknologian hyödyntäminen on ollut iso juttu, Larm kertoo kiitollisena uusista toimintatavoista.

Muutos on ollut tervetullut.

– Yhtäkkiä on kotona ja koko piiri on pienentynyt, ja kaikki tapahtuu muutaman kilometrin säteellä. Se on aika ihana tunne, Larm summaa ajatuksiaan keväästä.

Suunnilleen samanikäiset Larm ja Veitola taivastelevat sitä, miten ikä on edelleen monelle niin määrittävä piirre. Keskustelu siirtyy vaihdevuosioireisiin, ja Larm kertoo heräävänsä useita kertoja yössä hikoiluun.

– Uni on ollut se hyvinvoinnin tärkein juttu, ja nyt sitä on alettu ronkkimaan, tuskailee Larm.

– Näistä asioista puhutaan aika vähän, koska kaikki ihannoivat nuoruutta, eikä kukaan halua myöntää että alkaa vanhenemaan, Larm ihmettelee.

– Sen takia tekisi mieli alkaa huutaa. Huudan koko Suomelle että hei, minulla on vaihdevuodet, ja olen äreä sen takia! Larm naurahtaa.

Maria tässä moi -podcast käsittää kymmenen jaksoa, joista yksi julkaistaan Storytel-palvelussa aina keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Vieraina podcastissa ovat muun muassa Jani Toivola, Alma, Jorma Uotinen ja VilleGalle.

Maria tässä moi on Storytel Original podcast, jota voi kuunnella ainoastaan Storytelin kautta. Yökylässä Maria Veitola -tv-sarja saa syksyllä jatkoa.