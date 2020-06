Kohukaunotar Gemma Collins avautuu sairaudesta, joka muutti radikaalisti hänen ulkonäköään: ”Kuten näette, olin hyvin hoikka”

Saara Aallon Dancing On Ice -kilpakumppanina nähty Gemma Collins avautuu ylipainoa kerryttäneestä sairaudestaan. Hän kertoo karistaneensa liki 20 kiloa.

Britannian Dancing On Ice -kisasta tuttu tosi-tv-tähti Gemma Collins julkaisi Instagramissa tunteikkaan päivityksen, jossa hän avautuu kamppailustaan hormonihäiriön kanssa.

Collins kertoo sairastavansa munasarjojen monirakkulaoireyhtymää (PCOS), joka aiheuttaa muun muassa painonnousua. Hän julkaisi kuvan, joka on otettu Collinsin ollessa parikymppinen.

– Kuten näette, olin parikymppisenä hyvin hoikka. Sitten sain tietää sairastavani PCOS:ää, ja elämä on ollut kamppailua siitä lähtien. Sairaudesta huolimatta olen pysynyt positiivisena. Lähetän rakkautta kaikille PCOS:ää sairastaville, se ei ole helppoa, 39-vuotias Collins kirjoittaa.

Tosi-tv-tähti muistuttaa ihmisiä pysymään armollisina toisia kohtaan. Hän kertoo joutuneensa kiusatuksi painonsa takia.

– Olkaa kilttejä ihmisille, kun ette voi tietää ylipainon taustoja. Valitsin pitää mielen korkealla ja puhua kehopositiivisuuden puolesta, vaikka kamppailen henkilökohtaisten asioiden parissa. Menestykseni salaisuus on se, että olen ollut oma itseni.

– Ihmiset sanoivat, että paino tulisi olla esteenä menestykselleni. Missä te ihmiset olette nyt? Ja missä minä olen nyt: saavuttamassa unelmiani. Olen sydämessäni aina sama ihminen, olin sitten minkä kokoinen tahansa, hän näpäyttää.

Päivitys keräsi runsaasti kannustavia viestejä, ja fanit jakoivat omia tarinoitaan kyseisestä sairaudesta.

Collins kertoi tiistaina faneilleen karistaneensa lähes 20 kiloa ”painonpudotusinjektioiden” avulla. Pistosten väitetään vähentävän ruokahalua. Terveysalan asiantuntijoiden mukaan julkkisten markkinoimiin injektioihin liittyy kuitenkin vakavia terveysriskejä.

Britanniassa The Only Way Is Essex -sarjasta tuttu Collins on muokannut ulkonäköään myös kauneusleikkauksilla. The Sun kertoi viime vuonna brittiläisen kauneusklinikan paljastaneen Collinsin käyneen heidän vastaanotollaan ja ottaneen lukuisia pistoksia kasvoihinsa.

– Gemma tuli takaisin klinikallemme ja hänelle laitettiin täyteaineita poskiin, suupieliin, leukaan, huuliin ja silmänalusiin. Eikö hän näytäkin epätodelliselta, klinikka hehkutti.

Collinsin faneissa kauneusoperaatioiden lopputulos herätti ristiriitaisia tunteita. Monet ihmettelivät miksi Collins koki tarvetta hankkia täyteaineita, mutta osa kommentoijista sen sijaan kehui lopputuloksen olevan erittäin onnistunut.

Collins oli yksi Dancing on Ice -kisan kohutuimmista persoonista.

Gemma Collins ja Saara Aalto kilpailivat Dancing on Ice -ohjelmassa viime vuonna. Collins oli yksi kisan kohutuimmista persoonista. Hän herätti närkästystä ohjelman katsojissa kauden alusta asti. Collins sortui jatkuvasti diivailuun ohjelman kulisseissa, eikä draamalta vältytty myöskään suorissa lähetyksissä. Collins ajautui muun muassa riitoihin ohjelman juontajan Holly Willoughbyn kanssa sekä suuttui tuomareiden kritiikistä niin rajusti, että uhkasi lopettaa kisan kesken.

Collins myös vakuuttui, että Dancing on Icen kuvauspaikkana toimiva studio on kirottu. Collinsin mukaan studio oli täynnä negatiivista energiaa. Ohjelman tuotantoyhtiö ITV joutui hankkimaan paikalle shamaanin, joka ”puhdisti studion negatiivista energioista”.