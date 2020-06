Harry Potter -elokuvien päätähti arvostelee Potter-kirjailija J.K. Rowlingia: ”Pakko sanoa jotain”

Näyttelijä Daniel Radcliffe ei purematta niellyt kirjailijan transihmisiä loukanneita kommentteja.

Harry Potter -kirjasarjan luojana tunnettu J.K. Rowling, 54, otti hiljattain Twitterissä kantaa transsukupuolisuuteen ja sukupuolineutraaleihin termeihin.

Somekohu syntyi, kun kirjailija julkaisi syrjivinä pidettyjä kommentteja. Rowling muun muassa perusteli sukupuolta sillä, että seksuaalinen suuntautuminenkin määräytyy biologisesti.

Kommentit saivat fanit raivon partaalle. Nyt myös Harry Potter -näyttelijä Daniel Radcliffe, 30, on ottanut kantaa kirjailijan sanomisiin. Hän julkaisi lausuntonsa LGBTQ-ihmisten itsemurhia ehkäisevän The Trevor Project -järjestön nettisivuilla.

– Transsukupuoliset naiset ovat naisia. Kaikki muunlaiset väitteet kadottavat transseksuaalien identiteetin ja arvokkuuden, Radcliffe kommentoi lausunnossaan.

Radcliffe esitti päähahmoa Harry Potteria Rowlingin kirjoihin perustuvissa Harry Potter -elokuvissa.

Radcliffen mukaan kannanotossa ole kyse hänen ja Rowlingin välisestä kiistasta. Näyttelijä korostaa, että vaikka kirjailija on vaikuttanut vahvasti hänen elämänsä suuntaan, hän ei voinut vaieta – etenkin, kun hän on toiminut jo pitkään The Trevor Project -järjestön tukijana.

– Koen, että minun on pakko sanoa jotain.

Radcliffe esitti Harry Potteria vuosina 2001–2011 ilmestyneissä Potter-elokuvssa.

Radcliffe toivoo, etteivät Rowlingin transihmisiä loukanneet kommentit turmele koko Harry Potter -sarjaa. Hän kertoo olevansa pahoillaan kaikkien puolesta, joiden kokemus Harry Potter -teoksista on pilaantunut.

– Jos nämä kirjat opettivat sinulle, että rakkaus on maailmankaikkeuden vahvin voima... Jos uskot, että tietty hahmo on transsukupuolinen, muunsukupuolinen, genderfluid tai että he ovat homoja tai biseksuaaleja; jos löysit tarinoista jotain, joka auttoi sinua elämässäsi – se on sinun ja lukemasi kirjan välistä ja pyhää.

– Toivon, että nämä kommentit eivät täysin pilanneet sitä, Radcliffe kirjoittaa.

J.K. Rowling tunnetaan erityisesti sensaatiomaisen suosion saavuttaneen Harry Potter -kirjasarjan luojana.

J.K. Rowlingin julkaisema viestiketju sai alkunsa siitä, kun Rowling törmäsi kuukautisia käsittelevässä artikkelissa ilmaisuun ”ihmiset, jotka menstruoivat”.

– Olen varma, että tuollaisille ihmisille oli joku termi... Joku auttakaa, Rowling kirjoitti mitä ilmeisimmin sarkastisesti.

Kirjailija jatkoi vielä ”muistellen” naista muistuttavia sanoja. Seuraavaksi hän jatkoi viestiketjulla, joka pureutui biologiseen sukupuoleen.

– Tunnen ja rakastan transihmisiä, mutta sukupuolikonseptin hävittäminen vie monelta tavan käsitellä heidän elämäänsä merkityksellisesti, Rowling kirjoitti.

Kommentteja seurasi hyytävä viestitulva, joiden seurauksensa Rowling vakuutteli kunnioittavansa ”jokaisen transihmisen oikeutta elää heille mukavalla ja aidoksi kokemallaan tavalla”. Kirjailija myös sanoi, että tuomitsee transihmisten syrjimisen.

Twitter-ketju sai selittelyistä huolimatta raivoisan vastaanoton niin sateenkaariyhteisössä kuin muidenkin fanien keskuudessa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa ajava GLAAD on kommentoinut Rowlingin kirjoituksien olevan julmia ja syrjiviä.

Useat Harry Potter -faniryhmät ovat tuominneet kirjailijan näkemykset ja kehottaneet faneja tekemään lahjoituksen järjestölle, joka tukee mustia transnaisia.