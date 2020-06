Maajussille morsian -ohjelmasta tutut Juho ja Laura saivat esikoisensa!

Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneet Juho ja Laura ovat saaneet poikalapsen.

Maajussille morsian -suosikkiohjelmassa rakastuneet Juho ja Laura ovat saaneet esikoisensa. Tuore isä julkaisi ilouutisen Instagram-tilillään tiistaina.

– 4.6 illalla saapui pikkumies maailmaan ja teit meistä onnelliset vanhemmat. Tartuit pian käteen, olet tuonut onnellisuutta ja aimo annoksen rakkautta meidän maailmaan siitä hetkestä lähtien, haapamäkeläinen maanviljelijä Juho hehkuttaa Instagramissa.

– Isot kiitos Lauralle mielettömän kovista ponnisteluista pikkumiehen eteen ja taysin huikean hyvälle hoitohenkilökunnalle erittäin hyvästä hoidosta. Ensimmäinen kotimatka alkaa kohta ja pikkuperheen arjen opettelu, hän jatkaa.

Juho rakastui Lauraan Maajussille morsian -ohjelmassa, joka esitettiin viime syksynä. Maajussit kertoivat tunnelmiaan Vappu Pimiälle ohjelman viimeisessä jaksossa, jossa selvitettiin, mitä pariskunnille tapahtui kuvausten jälkeen.

– Lauran kanssa on lähtenyt farmiviikon jälkeen arki pyörimään. Laura jäi viikonlopuksi tänne ja sen jälkeen on kalentereita synkkailtu yhteen. Kuitenkin on se välimatka siinä pienenä haasteena. Kun nähdään harvakseltaan, niin kyllähän se ikävä väkisinkin tulee, Juho kertoili kuulumisiaan syksyllä.

– Ehdottomasti ollaan parisuhteessa, että seurustellaan. Mutta sellaisessa tutustumisvaiheessa vielä. Jos me jatketaan yhdessä, niin eihän tämä loputtomiin voi jatkua näin, että hän on siellä ja minä olen täällä. Että jotain ratkaisuja joudutaan varmasti siihen liittyen tekemään, pohti puolestaan pohjoisessa asuva Laura tuolloin.

MTV:n mukaan Laura ja Juho ovat eläneet koko suhteensa ajan etäsuhteessa 800 kilometrin päässä toisistaan. Laura asuu ja tekee töitä Levillä, ja Juho ylläpitää maatilaansa Haapamäellä.