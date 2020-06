Sikailevat TikTok-tähdet kylvävät kauhua Kalifornian hienostoalueella – naapureiden elämästä tuli yhtä painajaista

Ryhmä muutti 10 miljoonan dollarin arvoiseen huvilaan tammikuussa.

Ryhmä TikTok-tähtiä aiheuttaa kaaosta Bel Airin hienostoalueella sijaitsevassa naapurustossa Kaliforniassa, kertoo The Sun.

Sway LA -niminen ryhmä, jota kutsutaan myös TikTokin One Directioniksi, muutti tammikuussa 10 miljoonan dollarin arvoiseen huvilaan Los Angelesissa.

Varakkaat naapurit syyttävät nuoria sometähtiä naapuruston terrorisoinnista äänekkäällä musiikilla ja värikuulapyssyillä.

The New York Timesin mukaan huvilassa asuu Bryce Hall, 20, Jaden Hossler, 19, Josh Richards, 18, Quinton Griggs, 17, Anthony Reeves, 18, Kio Cyr, 19, ja Griffin Johnson, 21.

Kyllästyneet naapurit kertovat kuulevansa öisin äänekästä musiikkia, juhlimisen ääniä ja värikuulapyssyjen ampumista.

Häiriötekijöihin kuuluvat myös öiset ruokatoimitukset ja jalkakäytävän täyttyminen roskasta, kuten isosta hajotetusta televisiosta.

Häiriöstä turhautuneet paikalliset ovat raporttien mukaan valittaneet melusta Los Angelesin poliisille. Naapurit ovat huolissaan TikTok-ryhmän vaikutusvallasta.

Pelkoa aiheuttavat etenkin mediassa kiertävät tarinat osoitteiden julkaisusta internetissä, poliisin erikoisjoukkojen lähettämisestä kotiosoitteeseen, ja muusta häiriköinnistä.

– Koska fanit ja varsinaiset ihmiset ilmaantuvat taloillemme vahingossa, on olemassa sekä virtuaalinen että fyysinen uhka, naapuri kertoo The New York Timesille.

Kiinalaisesta TikTok-mobiilisovelluksesta on tullut erittäin suosittu ympäri maailmaa erityisesti nuorten keskuudessa. Jättisuosioon noussut sovellus ylitti 2 miljardin latauskerran rajan juuri ennen vappua.

Sovellus perustuu käyttäjien kuvaamiin ja muille käyttäjille jakamiin mikrovideoihin. TikTokilla on arviolta vähintään 500 miljoonaa ja enimmillään miljardi käyttäjää.

Superhitiksi nousseen TikTokin tietosuoja on viime aikoina herättänyt huolta Euroopassa. Sovelluksesta on löytynyt haavoittuvuuksia, joiden takia käyttäjien henkilökohtaiset tiedot ovat olleet vaarassa paljastua.

Lisäksi hämmennystä aiheuttivat väitteet, joiden mukaan palvelun moderointiohjeet kehottavat ylläpitäjiä piilottamaan videot, joissa näkyvät ”rumat, köyhät ja vammaiset”.