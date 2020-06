Nanna Karalahti kertoo aviokriisinsä taustoista Sport-lehdelle – pahin pelko kävi toteen

Nanna Karalahti sanoo Sport-lehdelle hänen ja Jere Karalahden erokriisin opettaneen hänelle paljon.

Nanna Karalahti kertoo koronaepidemian vaikutuksista ja lapsiperheen kiireisestä arjesta Sport-lehden haastattelussa. Karalahti kuvailee, että korona pakotti hänet hiljentämään tahtia.

– Jo alkuvuonna ajattelin, että tänä vuonna otan iisisti ja keskityn olennaiseen. Eli pysähtyminen tuli minulle sopivaan kohtaan. Samalla olen joutunut miettimään, mitä elämältä oikeasti haluan, hän sanoo Sportille.

Nanna nostaa haastattelussa esille myös hänen ja Jere Karalahden liiton vaikeudet. Nanna sanoo olleensa esikoisensa Jaxin syntymän jälkeen stressaantunut ja peloissaan siitä, että arvostellaanko hänen äitiyttään. Hän sanoo lehdelle olleensa kotona vauvan kanssa, kun puoliso vietti vapaampaa elämää.

Nanna kertoi blogissaan keväällä 2017 liittonsa ajautuneen kriisiin ja hänen ja Jeren eroavan.

– Silloin kun yhteiset unelmat eivät kohtaa, on parempi laittaa pillit pussiin ja antaa uusien ovien avautua, Nanna kirjoitti tuolloin.

Muutama kuukausi eron jälkeen pari ilmoitti palanneensa yhteen.

Nyt vuosia myöhemmin Nanna kuvailee eron opettaneen hänelle paljon.

– Paras opetus oli se, kun päädyimme Jeren kanssa eroon, kun Jax oli vuoden vanha. Muut ihmettelevät aina, kun kutsun eroa parhaaksi asiaksi, joka minulle on koskaan tapahtunut. Mutta tuo kokemus opetti pelosta jotain tärkeää: kaikki se, mikä pelottaa, voi myös tapahtua. Kun pelkoni kävi toteen, ei enää ollutkaan syytä pelätä, hän kuvailee Sportille.

– Avioero opetti minut luottamaan elämään ja oivaltamaan, että juuri tässä hetkessä kaikki on hyvin, hän summaa.

Nanna ja Jere avioituivat elokuussa 2015.

Nanna Karalahti on aikaisemminkin kertonut aviokriisin taustoista julkisuudessa. Hän sanoi Kaksplus-lehdelle 2018 arjen pienen vauvan kanssa uuvuttaneen heidät molemmat, eikä kumpikaan kiinnittänyt tarpeeksi huomiota parisuhteeseen.

– Olimme molemmat hirveän itsekkäitä. Minua ärsytti, että olin niin sidottu Jaxiin, mutta Jere pystyi treenaamaan ja liikkumaan vapaasti. En myöskään osannut tukea Jereä hänen uransa lopetuksessa, vaan keskityin vaatimaan tasapuolisuutta vauvan hoitoon, Nanna Karalahti sanoi Kaksplussalle.

Ilta-Sanomille pari on kertonut muuton Keravalle toimineen parille eräänlaisena uutena alkuna. Pari jakaa nyt myös lastenhoidon.

– Asuimme aiemmin Helsingin Kalasatamassa ja vain äidilläni oli mahdollisuus tulla nopeasti hoitamaan poikaamme. Nanna on kotoisin Keravalta ja siellä ovat hänen sisarensa sekä ystävänsä, joilla kaikilla on lapsia. Hoitoapua löytyy ja on myös rauhoittavaa asua luonnon lähellä, Jere kertoi.