Miss Suomi -kisan jatko selvisi: uusi Suomen kaunein kruunataan syyskuussa – koronaepidemia sekoitti kisan aikataulun täysin

Uusi Miss Suomi päästään viimein kruunaamaan syyskuussa.

Miss Suomi -kauneuskisan kohtalo oli vaakalaudalla koronavirusepidemian vuoksi. Keväälle suunnitellut yleisötapahtumat ja toukokuulle suunniteltu finaali peruttiin.

Nyt uuden Miss Suomen etsintä jatkuu ja kilpailun finalistit julkaistaan perjantaina 12. kesäkuuta. Miss Suomi 2020 -finaali järjestetään 19. syyskuuta. AlfaTV näyttää finaalin suorana. Hallitseva Miss Suomi on Anni Harjunpää.

Miss Suomi -semifinalissa oli alun perin mukana 20 naista. Yksi semifinalisteista, 22-vuotias Sonja Pylkkä, ilmoitti keväällä jättävänsä kisan kesken. Nyt semifinalisteja on 19 ja heistä karsitaan kymmenen finalistia, joista yksi kruunataan Suomen kauneimmaksi.

Missikokelaiden matkaa on päästy seuraamaan myös AlfaTV:n Matkalla Miss Suomeksi -sarjassa, jonka kuvaukset joutuivat tauolle koronavirusepidemian takia.

– Koronapandemia vuoksi perinteinen kuukauden mittainen tiivis kiertue ulkomaan matkoineen on muuttunut kolme kuukautta kestäväksi kotimaan kiertueeksi. Tänä vuonna Miss Suomi -finalistit kolmen kuukauden aikana jatkavat More Than Beauty Academyn koulutusta ja kuvaamme Matkalla Miss Suomeksi -sarjan jaksoja rajoitusten puitteissa, missikeisarinna Sunneva Kantola sanoo.