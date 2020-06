Eva Dahlgren 60 vuotta – levytystahtiaan hiljentänyt laulaja on aktivoitumassa uudelleen

Eva Dahlgren täyttää tänään 60 vuotta. Rakastetun laulajan albumit ovat myyneet Suomessa yli viiden kultalevyn verran.

Laulaja ja lauluntekijä Eva Dahlgren on yksi suosituimmista ruotsalaisista laulajista ja Pohjoismaiden rakastetuimpia esiintyjiä.

Dahlgrenin ensimmäinen sooloalbumi Finns det nån som bryr sej om julkaistiin jo vuonna 1978, mutta vuoden 1991 levystä En blekt blondins hjärta muodostui hänen uransa menestyksekkäin, jos sukseeta mitataan myyntiluvuilla.

2000-luvulle tultaessa Dahlgrenin levytystahti kuitenkin hiljeni. Vuonna 2007 ilmestyi Petroleum och tång -levy, mutta seuraavaa albumia saatiin odottaa yhdeksän pitkää vuotta.

Laulaja julkaisi Jag sjunger ljuset -levyn vuonna 2016. Sitä edeltävät vuodet hän teki kaikkea muuta kuin sitä, mistä hänet tunnettiin. Hän kirjoitti muun muassa Lasse ja Urmas (Lars och Urban) -lastenkirjoja.

Eva Dahlgren on hyvin suosittu Suomessakin. Kuva Helsingin konsertista helmikuulta 2008.

Yksi suurimmista projekteista oli musiikin säveltäminen elokuvaan Ingrid Bergman: Omin sanoin, joka ilmestyi vuonna 2015.

Elokuvassa käytettiin materiaalina Ruotsin suurimman filmitähden kotiarkistosta löytyneitä kaitafilmejä. Dahlgren kuvasi itse filmille jaksoja, jotka yhdistivät Bergmanin vanhat filmit nykypäivään.

– Työskentely fantastisen dokumenttielokuvan parissa vaikutti minuun enemmän kuin olin tietoinen. Homman puolivälissä heitin melkein kaiken kirjoittamani musiikin pois ja aloitin alusta, Dahlgren on muistellut urakkaansa.

– Halusin laulaa valosta. Halusin kaapata mukaani sen ison, villin, kauniin ja hullun elämän, joka vilkkui ohitseni kuin elokuvanäytös konsanaan.

Kaikki Dahlgrenin tekemät valinnat eivät ole miellyttäneet taiteilijaa itseään. Yksi suurimmista pettymyksistä oli osallistuminen Ruotsin Vain elämää -ohjelman (Så mycket bättre) kakkoskaudelle vuonna 2011.

Dahlgren kertoi, että kollegoiden kappaleiden esittäminen oli pohjimmiltaan hauska idea, mutta:

– Olin naiivi, koska luulin, että menemme asumaan vähäksi aikaa sinne taloon ja soitamme musiikkia. Meidän piti sopeutua formaattiin ja meille sanottiin, mistä aiheista piti puhua. Olen tehnyt urallani hyviä päätöksiä, mutta ehkä ainoa huono oli se, että lähdin mukaan siihen ohjelmaan, Dahlgren muisteli Helsingin Sanomille vuonna 2016.

Eva Dahlgren ja korutaiteilija Efva Attling tapasivat jo 1980-luvulla. Kaksikko on mennyt peräti kolmesti naimisiin.

Vuonna 1996 Dahlgren nostatti otsikoita Ruotsissa, kun hän rekisteröi parisuhteensa korutaiteilija Efva Attlingiin.

– Kuinka tapasimme? Se on salaisuus. Se tapahtui 1980-luvulla festareilla. Joskus jopa laulamme yhdessä, Dahlgren on kertonut Into the Gloss -sivuston haastattelussa.

– Kun rakastuimme, se oli tosi outoa. Olet tuntenut toisen jo pitkän aikaa ja sitten näet hänet aivan eri valossa.

Pari meni naimisiin vuonna 2009, kun Ruotsi hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot. He ovat itse asiassa astuneet avioon jopa kolme kertaa.

– Tykkäämme mennä naimisiin, se on hauskaa. Tykkäämme pitää juhlia. Ihmisellä pitää olla valinnanvapaus ja ihmisiä pitää kunnioittaa. Kaikilla on oltava sama mahdollisuus valita, Attling kertoi Ylen aamu-tv:n haastattelussa vuonna 2014.

Expressen-lehdelle pariskunta on kertonut menneensä ensimmäisen kerran naimisiin Las Vegasissa.

– Sanoin, että menemme baariin, mutta minulla oli paljon suurempia suunnitelmia, Attling kertoi vuonna 2010.

Attling pyysi taksinkuljettajaa ajamaan parin lähimpään kappeliin ja totesi Dahlgrenille, että nyt mennään naimisiin. Tilaisuuden jälkeen pari piti juhlat, joihin myös taksia kuljettanut nainen kutsuttiin mukaan.

– Se oli yksi parhaimmista illoista. Varmaan myös tälle taksinkuljettajalle, Attling naureskeli lehdelle.

Dahlgren ja Attling listattiin muutama vuosi sitten Ruotsin rikkaimpien parien listalle. Varsinkin Attlingin korubisnes on ollut menestys. Hänellä on omat liikkeet Tukholman lisäksi Göteborgissa, Oslossa ja Helsingissä sekä kymmeniä jälleenmyyjiä ympäri maailmaa. Madonnan, Jennifer Anistonin ja Kylie Minoguen on nähty käyttävän Attlingin koruja.

Vuonna 2017 uutisoitiin, että varkaat iskivät parin kotiin lomamatkan aikana. Aftonbladetin mukaan heidän kotoaan varastettiin arvotavaraa vähintään miljoonan Ruotsin kruunun edestä.

Dahlgrenin hiljaiselo on päättymässä. Svenska Dagbladet kertoi huhtikuussa, että paria kuullaan ensimmäistä kertaa yhdessä uudella podcastilla. Podcastia nauhoitetaan Dahlgrenin ja Attlingin kodin kellarissa, jossa Dahlgren tekee myös musiikkia. Ohjelmassa Dahlgren on muun muassa soittanut vielä julkaisematonta musiikkia kumppanilleen.

Dahlgren esiintyy Tampereella ensi syksynä kaksi kertaa.

Tampere-talossa on 9. lokakuuta yhteisesiintyminen Tampere Filharmonian kanssa. Seuraavana päivänä artisti esiintyy oman yhtyeensä kanssa.