Ruotsalaiskirjailija kirjoitti menestysromaanin isovanhempiensa kolmiodraamasta – Isoäiti säilytti rakastajansa kirjeet, vaikka ne olisivat voineet tappaa hänet

Hiljattain tyttärenpojalle Alex Schulmanille selvisi, miksi kesä 1932 oli hänen perheelleen syvä haava.

Miksi kannan sisälläni käsittämätöntä vihaa, ruotsalainen kirjailija Alex Schulman mietti.

Menestyneellä toimittajalla on Ruotsin suosituin podcast-ohjelma. Hän asuu Tukholman hienostoalueella, ja hänen tyttärensä on samalla luokalla prinsessa Estellen kanssa.

Hienoista puitteista huolimatta hän on käynyt kahdeksan vuotta terapiassa.

Kerran hän saa terapiassa tehtäväksi piirtää ison perhekartan. Se pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan kaikki suvun jäsenet vaikuttavat toisiinsa.

– Olin täynnä vihaa, joka kiehui sisälläni, Alex Schulman, 44, kertoo.

Perhekartasta selviää, että viha kumpuaa äidin suvusta.

Samalla Alex Schulman tajuaa, mistä kaikki äidin suvun konfliktit alkavat.

Kaikki viivat osoittavat samaan ihmiseen.

Alexin vaariin Sven Stolpeen.

Sven Stolpe (1905 –1996) oli tunnettu ruotsalainen kirjailija, joka kirjoitti 94 kirjaa.

Hänen kirjansa kertovat muun muassa kristinuskosta, ranskalaisesta kirjallisuudesta ja historiallisista henkilöistä.

– Hän oli hyvin narsistinen, Alex Schulman kertoo.

– Muistan, että hän luki omia kirjojaan yhä uudelleen. Hän oli kirjoittanut oman kirjansa marginaaliin fantastista, nerokasta.

Jokaisessa Sven Stolpen kirjassa oli uskollinen mies ja nainen, joka oli huora.

– Pettävä nainen, joka tuhoaa kaiken, se oli hänen teemansa.

Alex Schulman tutustui vaarinsa kirjoihin vasta aikuisena, kun hän alkoi etsiä sukunsa menneisyydestä selitystä omalle aggressiivisuudelleen.

Hän luki myös 7000 vaarinsa kirjoittamaa kirjettä.

– Tajusin, että olen vihainen, koska äitini oli vihainen ja äitini oli vihainen, koska Sven oli vihainen.

Viha on keskeinen teema Alex Schulmanin uutuusromaanissa Polta nämä kirjeet (Nemo). Kirjassa hän kertoo isovanhempiensa tarinan.

Lapsena Alex Schulman vietti paljon aikaa isovanhempiensa Sven ja Karin Stolpen luona.

– Minulla on kaksiosainen mielipide Svenistä, hän kertoo.

Kuin olisi melkein tavannut Jumalan. Siltä Alexista vaarin seurassa tuntui. Alex halusi itsekin kirjailijaksi jo kahdeksanvuotiaasta.

– Suurimman osan ajasta Sven oli hauska. Hän kertoi paljon juttuja, mutta hän saattoi olla vihainen, ja hän vihasi melua. Lapset eivät saaneet itkeä.

Alex pelkäsi mennä isovanhemmilleen viikonloppuna. Sven Stolpe saattoi olla hyvin ilkeä. Hän vei paljon tilaa ja kohteli vaimoaan Karin Stolpea rumasti.

– Hän halusi omistaa isoäitini.

– Jo kymmenenvuotiaana tajusin, että isoäitini on surullinen enkä ymmärtänyt miksi. Nyt ymmärrän, että Sven rikkoi Karinin.

Lapsena Alex Schulman kuunteli keittiössä, kun Karin ja Sven puhuivat. Se oli kuin olisi ollut kauhujen koulussa.

– Se oli kuin huonojen ihmissuhteiden yliopisto, miesväkivaltaa.

Karin Stolpe joutui maksamaan loppuelämänsä lyhyestä romanssista kesällä 1932.

Kesä 1932 osoittautui Sven Stolpen elämässä ratkaisevaksi. Silloin tapahtui jotakin, mitä Sven - eikä myöskään Karin Stolpe - voinut unohtaa.

– Kun luin vaarin kirjoja, kysyin perheeltäni, mitä tapahtui vuonna 1932.

– Sven Stolpe kirjoitti seksuaalisesta hyökkäyksestä, mutta ei maininnut, mitä hän sillä tarkoitti.

Alex Schulman alkoi kartoittaa asiaa kuin salapoliisi. Hän tajusi, että se liittyi jotenkin kirjailija Olof Lagercrantziin, joka oli vaarin arkkivihollinen.

– Luulin, että viha oli intellektuaalista, mutta myöhemmin tajusin, että se oli jotakin erilaista.

Olof Lagercrantz oli tunnettu ruotsalainen kirjailija ja kriitikko ja Dagens Nyheterin päätoimittaja 1960–1975. Karin Stolpella ja Olof Lagercrantzilla oli lyhyt suhde kesällä 1932. –Sven Stolpe yritti tappaa vaimonsa Karinin aavistettuaan, että hän on löytänyt toisen miehen, Alex Schulman kertoo.

Kirjailija Olof Lagercrantzin perheelle kesä 1932 ei ollut mysteeri.

– Tapasin Olofin pojan David Lagercrantzin. Hän sanoi, että minun isälläni oli suhde sinun isoäitisi kanssa.

– Suhde ei ole koskaan hävinnyt Lagercrantzin perheen muistista. Se oli vieläkin avoin haava.

Karin Stolpen ja Olof Lagercrantzin suhde alkoi kesällä 1932 Sigtunan säätiössä. Se päättyi Karinin murhayritykseen kaksi viikkoa myöhemmin.

Sven Stolpe yritti tappaa vaimonsa Karinin aavistettuaan hänen löytäneen toisen miehen.

– Sven sanoi, että jos lähdet, kerron koko maailmalle, miten inhottava nainen olet. Hän uhkasi tuhota hänet.

Sven Stolpella oli kotona revolveri. Hän uhkaili sillä vaimoaan.

– Muistan lapsena katselleeni revolveria vaarin huoneessa, Alex Schulman kertoo.

Karin Stolpen ja Olof Lagercrantzin suhde kesti vain viikon.

He eivät enää koskaan tavanneet. Olof ja Sven elivät 91-vuotiaiksi, Karin 95-vuotiaaksi.

– Karin säilytti vintillä Olofin kirjeet, vaikka ne olisivat voineet tappaa hänet.

– Hän luki kirjeitä aina uudelleen. Se oli hänen tapansa saada happea ja selvitä.

Lähes 90-vuotiaana Karin Stolpe kirjoitti kirjeen Olof Lagercrantzille, mutta se oli jo myöhäistä. Olof oli hoitokodissa.

– Olof kirjoitti jokaisessa kirjassaan Karinille ja pyysi tulemaan luokseen.

Olof Lagercrantz kuoli 2002. Karin Stolpe menehtyi puolen vuoden kuluttua.

Karin Stolpe oli kääntäjä ja kirjailija. Hänen isänsä Hans von Euler-Chelpin sai Nobelin kemianpalkinnon.

– Suren, kuka hän olisi voinut olla. Ajattelen Astrid Lindgreniä. Hän olisi voinut merkitä ruotsalaisille samalla tavalla.

Karin Stolpe lastenlastensa kanssa.

91-vuotiaaksi elänyt Sven Stolpe lähti ensimmäisenä 1996.

– Sven usein ihmetteli, että oli vielä elossa. Hänellä oli 27-vuotiaana tuberkuloosi ja vain yksi keuhko.

Sven Stolpen elämä oli tuhoutunut jo lapsena. Asia selviää muistiinpanoista, joihin Alex Schulman tutustui.

– Kun Sven tuli koulusta, hänen isänsä oli lähtenyt. Hän oli tavannut toisen naisen.

– Sven tuli vihaiseksi sille naiselle, joka petti perheen. Hän teki naiset vihollisikseen.

Sven Stolpen kirjoista Alex Schulman näkee vaarinsa taistelun. Samaa taistelua hän käy nyt itsensä kanssa.

– Pahan olon kierteen katkaiseminen on elämäni suurin taistelu. Sen pitää loppua tähän sukupolveen.

– Se on taistelu, joka on vaikea voittaa. Se on ehkä ainoa asia, joka elämässä merkitsee. Olen olemassa, jotta voisin katkaista tämän ketjun, Alex Schulman sanoo.

Tyttärenpoikansa paljastuskirjasta Sven Stolpe olisi ollut hyvin vihainen.

– Olisin ollut hänen vihollisensa, josta hän olisi pian kirjoittanut, Alex Schulman sanoo.