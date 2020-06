Yllättävä paljastus tulevan Bond-leffan käänteistä: James Bondista tulee isä

No Time To Die on Daniel Craigin viimeinen Bond-elokuva.

Daniel Craig halusi uuteen No Time To Die -elokuvaan yllättävyyttä ja huumoria.

Kyltymätön naistenmies James Bond saanee uuden roolin tulevassa James Bond -elokuvassa. Elokuvasarjan uusimmassa osassa Daniel Craigin näyttelemä Bond nähdään isänä, kertoo The Sun.

Huhut Bondin uudesta roolista isähahmona alkoivat levitä, kun elokuvan kuvausaikataulut ilmestyivät myyntiin eBayssa. Aikataulujen tiedoista voi päätellä Bondin saaneen perheenlisäystä.

Aikatauluista löytyy viime syyskuussa kuvattu kohtaus, jossa esiintyvät Lea Seydoux Dr. Swannina, Lashana Lynch Nomina ja Lisa-Dorah Sonne 5-vuotiaana Mathilde-lapsena. Etelä-Italiassa kuvatussa kohtauksessa uusi hahmo Nomi luotsaa Dr. Swannin ja Mathilden turvaan. Mathilden arvellaan olevan Bondin ja Dr. Swannin lapsi. Elokuvan kuvauksissa on nähty nuori tyttö yllään siniset haalarit, mutta ei ole takeita, että kyseessä olisi juuri Mathilde.

Fleabag- ja Killing Eve -sarjoista tunnettu Phoebe Waller-Bridgen oli tekemässä kyseessä olevia kohtauksia. Waller-Bridge hälytettiin mukaan virkistämään elokuvan käsikirjoitusta, kun alkuperäinen ohjaaja Danny Boyle vaihtui Cary Joji Fukunagaan.

Tuleva No Time To Die -elokuvan tarina sijoittuu aikaan viisi vuotta edellisen Spectre-elokuvan jälkeen. Spectren lopussa Bond ja Dr. Swann ajavat pois Aston Martin DB5:n kyydissä. Tuleva elokuva on Craigin viides ja viimeinen Bond-elokuva.

Uutena 00-agentti Nomina nähdään Lashana Lynch.

Sisäpiirin tiedon mukaan Craig halusi uuden Bond-elokuvan olevan yllättävin ja viihdyttävin sarjan osa. Myös Waller-Bridge pyydettiin hiomaan käsikirjoitusta ja luomaan lisää huumoria elokuvaan Craigin toivomuksesta.

No Time To Die on James Bond -elokuvasarjan 25. elokuva. Uutena pahiksena nähdään Oscar-voittaja Rami Malek. Elokuva on kaikkien aikojen kallein Bond-filmi 200 miljoonan dollarin budjetillaan, ja sen tunnusmusiikin esittää Billie Eilish.

No Time To Die -elokuvan ensi-ilta siirrettiin huhtikuulta marraskuulle koronapandemian vuoksi. Lykkäys ei ollut ensimmäinen laatuaan, sillä elokuvan julkaisua siirrettiin jo aiemmin elokuvan alkuperäisen ohjaajan Danny Boylen jättäydyttyä pois. Alun perin elokuvan piti ilmestyä jo marraskuussa 2019.