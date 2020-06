Suosikkijuontaja Heikki Paasonen ja mallikaunotar Anniina: ero!

Vuosia yhdessä olleet Heikki Paasonen ja Anniina Puonti ovat eronneet.

Juontaja Heikki Paasonen, 37, on eronnut pitkäaikaisesta puolisostaan Anniina Puontista.

– Kyllä, pitää paikkansa, Paasonen vahvisti IS:lle.

Yksityiselämästään tarkka Paasonen ei halunnut kommentoida eroa sen tarkemmin, mutta kertoi voivansa hyvin.

Puonti kertoi erosta omalla Instagram-tilillään maanantaina. Ex-pari ehti myös asua yhdessä.

– Yhteen kuukauteen voi mahtua yksi maailmanloppu, avoero, muutto, pääsykokeet ja pari muuta pommia. Mutta tästäkin selvittiin! Välillä elämä heittelee rajustikin, mutta itse ajattelen, että asiat loksahtaa aina paikoilleen juuri niin kuin on tarkoituskin, Puonti pohtii.

Puonti on tunnettu mallina, joogaohjaajana ja näyttelijänä. Kolmekymppinen kaunotar on nähty myös muun muassa Cheekin Timantit on ikuisia -musiikkivideolla.

Puonti on nähty myös näyttelemässä ex-miehensä luotsaamassa tuoreessa Paasosen polttaritoimisto -ohjelmassa muutamaan kertaan.

Mallina työskentelevä Puonti muotinäytöksessä vuonna 2007.

Paasonen on ollut äärimmäisen hiljainen suhteestaan. Hän paljasti kuitenkin omassa Heikki Paasonen Show'ssa vuonna 2017, että hän tapasi Puontin Tinderissä.

– Mäkin ehdin käydä yksillä Tinder-treffeillä. Kyllä, ja olen yhä hänen kanssaan, Paasonen paljasti ohjelmassa.

Viime vuonna Paasonen julkaisi Instagramissa yhteiskuvan Puontin kanssa, kun nainen pääsi ylioppilaaksi.