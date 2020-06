Oscar-voittaja Cate Blanchett oudossa onnettomuudessa – silpaisi moottorisahalla kasvojaan

Näyttelijä Cate Blanchett on elänyt koronakevään aikana enimmäkseen rauhallista elämää.

Cate Blanchett kertoi moottorisahaonnettomuudestaan ohimennen podcast-haastattelussa.

Kaksinkertainen Oscar-voittaja Cate Blanchett on joutunut lievään moottorisahaonnettomuuteen, kirjoittaa Daily Mail. Blanchett kertoo tuoreessa podcast-haastattelussa moottorisahaonnettomuudestaan kepeästi ohimennen. Australialaisnäyttelijä sai päähänsä naarmun käsiteltyään moottorisahaa. Hän välttyi onneksi pahemmilta vammoilta.

Blanchett, 51, oli Australian entisen pääministeri Julia Gillardin haastateltavana podcastissa, kun hän ohimennen kertoi onnettomuudestaan.

– Se ei ollut erityisen jännittävää, Blanchett kuvaa tapaturmaansa.

– Minulla menee ihan hyvin. Minulle sattui eilen pieni moottorisahaonnettomuus, jonka tiedän kuulostavan hyvin, hyvin jännittävältä, mutta sitä se ei ollut. Lukuunottamatta pientä naarmua päässäni, olen kunnossa, Blanchett kertoi.

Gillard vastaa terävästi:

– Varovasti sen moottorisahan kanssa. Sinulla on hyvin kuuluisa pää, enkä usko että ihmiset haluavat nähdä siinä yhtään enempää naarmuja.

A Podcast of One’s Own With Julia Gillard -podcastissa Australian entinen pääministeri keskustelee tunnettujen ihmisten kanssa, jotka ovat olleet johtavassa asemassa urallaan.

Podcastin 28. toukokuuta julkaistussa jaksossa vieraileva Blanchett kertoo, että hänen elämänsä koronaviruspandemian aikana on ollut melko tapahtumaköyhää. Itä-Sussexilaisessa kartanossa aikaansa viettänyt näyttelijä on muun muassa auttanut poikaansa opiskelemaan.