Näyttelijäkaunotar sai tarpeekseen kuvanmuokkauksesta – paljastaa Instagramissa, miltä hänen vartalonsa oikeasti näyttää

Helen Flanagan vannoo lopettaneensa kuviensa muokkaamisen.

Coronation Street -saippuasarjasta ja Britannian Viidakon tähtösistä tunnettu näyttelijä Helen Flanagan, 29, kertoo Instagramissaan lopettaneensa kuviensa muokkaamisen.

Flanagan poseeraa Instagramissa julkaisemissaan kuvissa alusvaatteissa ja ilman meikkiä. Kahden lapsen äiti kuvailee Instagramissaan haluavansa olla hyvä esikuva tyttärilleen ja osoittaa omalla esimerkillään, ettei vartalon ”virheitä” tarvitse hävetä tai peitellä.

– Olen päättänyt lopettaa kuvien muokkaamisen ollakseni parempi esikuva tyttärilleni. Olen ollut onnekas, että olen voinut tuoda maailmaan kaksi tervettä lasta, Flanagan kirjoittaa.

Näyttelijä esittelee Instagramin Stories-osiossa raskauksien muuttamaa vartaloaan.

Hän kuvailee raskauksien muuttaneen vartaloaan ja se puolestaan on vaikuttanut hänen itsetuntoonsa.

– Vatsani iho on muuttunut, rintani ovat muuttuneet. Rintojen muutos on syönyt itsetuntoani, mutta en muuttaisi mitään.

Flanagan sanoo muokanneensa aikaisemmissa somekuvissa etenkin takapuoltaan, joka hänen mukaansa ei ole niin kurvikas kuin hän toivoisi.

– Minulla on selluliittia, minulla ei ole isoa takapuolta, vaan olen muokannut sitä kuviin. Takapuoleni on vaivannut minua. Olen katsonut muiden naisten kuvia Instagramissa ja lytännyt itseäni siitä, etten näytä samalta kuin he.

– Haluan opettaa tyttärelleni, kuinka rakastaa itseään ja kuinka hän voi tuntea olonsa hyväksi omassa vartalossaan.

Tällaisissa kuvissa Helen Flanagan on aikaisemmin Instagramissaan poseerannut:

Flanaganin paljastus kuvanmuokkauksesta on kerännyt kiitosta tähden faneilta. Näyttelijää kiitellään Instagramissa rehellisyydestä ja siitä, että hän haluaa omalla esimerkillään kannustaa ihmisiä kehopositiivisuuteen.

– Kuinka virkistävää ja kaunista, Instagramissa kehutaan.

– Kukaan ei ole sataprosenttisen tyytyväinen itseensä ja vaatii paljon kertoa epävarmuudesta. Saanko lisätä, että näytät ihan perhanan uskomattomalta, fanit kirjoittavat.

– Arvostan tätä paljon. Toimit esikuvana nuorille.