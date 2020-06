Victoria Beckham tahkosi Spaissareiden comeback-kiertueella miljoonan laulamatta yhtäkään kappaletta – tähden oman yrityksen tulos kalpenee rinnalla

Beckham sai kiertueesta reilusti enemmän tuloja kuin omasta talousvaikeuksista kärsivästä muoti-imperiumistaan.

Victoria Beckham tienasi Spice Girls -yhtyeen viimevuotisella kiertueella lähes miljoona puntaa, vaikka yhtyeestä julkisuuteen ponnahtanut tähti ei noussut lavalle kertaakaan.

Beckham oli oikeutettu viidesosaan kiertueen promootioiden, linsensiointisopimusten ja fanituotteiden tuotoista, kertoo The Sun.

Loput tuloista menevät kiertueella esiintyneille Melanie Brownille, Melanie Chisholmille, Geri Hornerille, ja Emma Buntonille. Beckham ei saa osuutta keikkojen lipputuloista.

Victoria Beckham on ihailtu tyyli-ikoni ja samalla myös oman vaatemallistonsa keulakuva.

Nykyään 46-vuotias Beckham tienasi kiertueella reilusti enemmän kuin omalla talousvaikeuksista kärsivällä muoti-imperiumillaan. Vaateyritys tuotti tähdelle vain 700 000 puntaa.

Beckhamin vaatemerkki tarjoaa korkealaatuisia designervaateita- ja asusteita. Tähden muotiluomukset ovat olleet valtava menestys, mutta viime aikoina entisen Spice Girlin liiketoimet ovat ottaneet takapakkia.

Vaatemerkin liikevaihto on laskenut roimasti, ja Beckham on säästötoimina muun muassa luopunut omasta autonkuljettajastaan. Beckham joutuu nyt menemään töihin joko taksin kyydissä tai omalla autollaan.

Beckhamin sanotaan myös joutuneen irtisanomaan kaksi avustajaansa ja alentamaan omaa palkkaansa.

Beckhamien liiketoimet eivät ole enää yhtä tuottoisia kuin ennen.

Tähden vaatemerkki Victoria Beckham Limited on kärsinyt 42 miljoonaa puntaa tappiota viimeisten neljän vuoden aikana. Viime vuonna yritys teki huimat 12.1 miljoonaa puntaa tappiota, mikä on isoin lasku vaatemerkin perustamisen jälkeen.

Myös Victoria Beckhamin mies David Beckham on kärsinyt viime aikoina talousongelmista.

45-vuotias entinen jalkapalloilija vahvisti hiljattain päättävänsä yhteistyön Kent & Curwen -vaatemerkin kanssa. Muotiyritys oli tehnyt 20 miljoonaa puntaa tappiota ennen Beckhamin lähtöä.

Spice Girls kuvattuna vuonna 1997.

Spice Girls oli 90-luvun ylivoimaisesti suosituin ja menestynein tyttöbändi. Yhtye hajosi vuonna 2001. Sitä ennen Geri Horner ehti jättää yhtyeen sen ollessa suosionsa huipulla vuonna 1998.

Spice Girlsin tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Wannabe, Spice up your life, Stop, Too much ja Viva Forever.