Seksistä pidättäytyminen oli BB-talossa rakastuneille Anulle ja Helmerille todellinen koetinkivi: ”Siinä oli niin paljon pelissä”

On kulunut yli puoli vuotta siitä, kun Anu Puumalainen, 32, ja Helmeri Pirinen, 32, jännittivät suorassa tv-lähetyksessä, kuka voittaa Big Brotherin finaaliin. Voiton vei kaksikon ystäväksi 12 viikon talossa asumisen aikana tullut BB-Krisu eli Kristian Heiskari. Vaikka katsojat eivät äänestäneet Anua tai Helmeriä voittajaksi, ihastuivat he pariin ja heidän televisiossa nähtyyn suloiseen rakkaustarinaansa.

Sarjan fanit saivat seurata, kuinka helsinkiläinen ammattiscoottaaja eli temppupotkulautailija Helmeri ja hyvinkääläinen asuntomyyjä Anu löysivät toisensa. Ohjelman jälkeen pari on pitänyt tiiviisti yhtä ja viihdyttää fanejaan esimerkiksi YouTubessa HAV-nimisellä kanavallaan. Helmeri pyörittää Helsingissä sijaitsevaa yritystään FinScooter Oy:ta ja Anu aloittaa pian työt uudessa asunnonvälitysfirmassa. Näkyvyys Big Brotherissa toi molemmille runsaasti uusia työkuvioita, Helmeri kiiruhtaakin heti haastattelun jälkeen hakemaan uutta sponsoriautoaan.

Anu ja Helmeri asuvat edelleen eri kaupungeissa, mutta he ovat sovittaneet elämänsä siten, että näkevät mahdollisimman usein. Anulla on edellisestä suhteestaan 5- ja 8-vuotiaat pojat, jotka asuvat vuoroviikoin isällään. Anu on onnellinen siitä, kuinka hyvin pojat ovat ottaneet Helmerin osaksi elämäänsä.

– Hankimme heti pojille kunnolliset scootit ja nyt kummallakin on ne viimeisen päälle. Vanhemman pojan kanssa käymme usein pelaamassa Pokemon Go:ta, Helmeri kertoo.

Parille oli itsestään selvää, ettei suhteen fyysistä puolta viedä pidemmälle tv-kameroiden edessä.

Pian Big Brotherin loppumisen jälkeen molemmat myös tapasivat toistensa vanhemmat.

– Kun kamerat eivät kuvanneet koko ajan, oli vapautuneempaa. Pystyimme puhumaan sellaisista asioista, joita emme tahtoneet koko kansalle jakaa, kuten läheisistämme ja elämäntilanteistamme, Anu sanoo.

Helmeri huomauttaa, että vaikka talossa tutustui hyvin toisen persoonaan, hänen elämästään ei silti tiennyt kovinkaan paljon.

– Kun vein Anun tapaamaan perhettäni ensimmäistä kertaa, he vain totesivat, että kyllähän me jo tunnemme sinut, että istupa vaan pöytään normaalisti kuin kaikki muutkin, Helmeri muistelee nauraen.

– Olihan siinä vähän H. Moilasena, kun kaikki tunsivat minut, mutta en itse tuntenut ketään. Siinä kyllä jäi kokonaan välistä sellainen kiusallinen itsensä todistaminen, kun on jo telkkarissa näyttänyt, millainen persoona on, Anu sanoo.

Anu ja Helmeri suutelivat ensimmäistä kertaa talossa järjestetyissä Oktoberfest-juhlissa.

Molemmat toteavat, että mitään uusia yllättäviä piirteitä toisesta ei tosielämässä tullut vastaan.

– Paitsi, että Helmeri ei kyllä Big Brother -talossa aamuisin valittanut, että häntä väsyttää, Anu naurahtaa.

Kun Anu ja Helmeri alkavat muistella ensireaktiotaan toisistaan, molempia alkaa hymyilyttää ja naurattaa. Helmeri muistelee, kuinka asukkaat ensimmäisenä iltana valitsivat talosta nukkumapaikkansa ja hän puolivahingossa valitsi sänkynsä Anun sängyn vierestä.

– Kyllä minä jo silloin vähän iskin silmäni Anuun. En tiedä, mikä siinä oli, mutta en nyt heti ajatellut, että ”tässä on elämäni nainen”.

– Muistan, että kun Helmeri valitsi paikan vierestäni, pyöräytin silmiäni ja ajattelin, että ”voi v***u, tästä tulee ongelmia”. Yritin silti pysyä kylmänviileänä siinä tilanteessa, Anu nauraa.

Parin suhde alkoi kehittyä BB-talossa öiseen aikaan. Kun muut asukkaat vetelivät sikeitä, Anu ja Helmeri hipsuttelivat toisiaan vierekkäisissä sängyissä ja alkoivat pitää nukkuessaan toisiaan kädestä kiinni.

– Sitä kesti monta viikkoa ennen kuin kukaan tajusi, mitä tapahtui, Helmeri sanoo.

Suhteen suurin loikka tapahtui neljännen viikon kohdilla, kun Anu ja Helmeri suutelivat ensimmäistä kertaa talossa järjestetyissä Oktoberfest-juhlissa. Kumpikaan ei tosin muista tästä ensisuudelmasta mitään, sillä sen verran humalassa he molemmat olivat. Asia selvisi parille ja talon muille asukkaille, kun heille näytettiin videotallenne yön tapahtumista.

– Kun näin sen videon, jossa suutelemme ihan kunnolla, mietin, että jumaliste, mitä tässä oikein on tapahtunut, Anu muistelee.

Vaikka molemmilla oli vahvoja tunteita toisiaan kohtaan, heille oli itsestään selvää, ettei suhteen fyysistä puolta viedä pidemmälle tv-kameroiden edessä.

– Oli ihan ehdoton ei, että mitään seksiä ei lähdetä tv:ssä harrastamaan. Siinä oli niin paljon pelissä, minullakin ammattilaisura ja sponsorit, Helmeri sanoo.

Myös Anu sanoo uransa muiden seikkojen ohella vaikuttaneen tähän päätökseen.

– Ei meillä kummallakaan ole mitään aikomusta olla mikään turha julkkis tai pistää itseään esille tuollaisessa vähän oudossa valossa, Helmeri lisää.

Molemmat myöntävät, että seksistä pidättäytyminen ei ollut aivan helppoa.

– Juu 70 päivää, tuosta noin vaan, Helmeri naurahtaa ja jatkaa:

– En ole ikinä kokenut tuollaista, että 70 päivää pitää joka yö nukkua toisen vieressä ja juttu on kehittynyt tuohon pisteeseen, mutta sitten ei pystynyt tekemään mitään.

– Se oli aikamoinen kokemus kyllä, Anu myöntää.

He toteavat, että tämänkaltaisen kokemuksen vuoksi heidän välilleen syttyi erittäin vahva luottamus ja syvä henkinen yhteys.

– Nykyään tiedämme toisen ilmeistä ja eleistä, mitä toinen haluaa tai miksi hän ei ole vaikka tyytyväinen. Talossa pystyi niin hyvin opiskelemaan toisen kehonkielen, mitä normaalielämässä ei varmaan olisi ollut aikaa tehdä, Anu sanoo.

Kumpikaan ei missään nimessä ajatellut löytävänsä talosta parisuhdetta. Anu oli eronnut lastensa isästä neljä vuotta aiemmin ja ollut sen jälkeen sinkkuna. Helmerillä puolestaan päättyi edellisvuoden helmikuussa lähes seitsemän vuoden suhde ex-kihlattunsa kanssa.

– Minulla oli ajatus, että ei minun kannata ottaa tähän ketään miestä. Pohdin, että onko minulla energiaa parisuhteeseen, Anu kertoo ja lisää:

– Kiinteistönvälittäjän homma on myös aika kokonaisvaltaista, kun pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Työn vuoksi olen ajatellut, ettei minulla ole aikaa parisuhteelle. En ole myöskään tarvinnut ketään.

Oman kiireisen elämän tauolle laittaminen ja Big Brother -talon utopistiseen maailmaan hyppääminen, sai Anun oivaltamaan, että ehkä elämällä olisi hänellä tarjottavaa romanttisellakin rintamalla.

– Kokemus avasi silmiäni sille, että tässä elämässä voi olla muutakin kuin se, että tienaan työstäni paljon rahaa. Tajusin, että voisin irrottaa siitä duunimoodista vähäksi aikaa jonnekin muualle.

Helmeri oli myös ajatellut, ettei tahtoisi uutta parisuhdetta useampaan vuoteen, sillä ero oli ollut rankka.

– Talossa oli vaikea käydä läpi omia fiiliksiä. En tahtonut parisuhdetta, mutta tunteeni Anua kohtaan alkoivat olla vahvat. Pohdin, johtuivatko fiilikset suljetusta ympäristöstä, mutta kyllä ne olivatkin ihan aitoja tunteita.

Anu kuvailee myös oman olonsa olleen pitkän todella ristiriitainen. Hän ei lisäksi tahtonut sanoa Big Brother -talossa tunteistaan mitään, mistä ei ollut varma.

– Jälkeenpäin kuulin, että ihmiset olivat miettineet, että onko tuo Anu nyt tosissaan vai leikkiikö se nyt vaan Helmerin tunteilla.

–En kehottaisi ketään osallistumaan sarjaan sen vuoksi, että sieltä löytyisi parisuhde. Se on hyvin epätodennäköistä, mutta toki on sitten poikkeuksia, kuten me.

Kun pari pääsi talosta pois normaalielämän pariin, he huomasivat nopeasti, että tunteet olivat aitoja ja voimistuivat vaan, kun omaa olemistaan ei tarvinnut miettiä. Tällä hetkellä he viettävät toiminnantäyteistä uusperhe-elämää. Suunnitelmissa on muuttaa jossain vaiheessa yhteen asumaan. Myös perheenlisäyksestä on keskustelu, mutta kumpikaan ei tällä hetkellä pode vauvakuumetta.

– Tahtoisin kyllä omia lapsia ja olemme lapsista puhuneet, mutta se ei ole nyt lähitulevaisuuden juttuja, Helmeri sanoo.

Anu vitsailee, että Helmerin vauvahaaveet saattavat kuihtua, kun tämä täysin pääsee uusperhe-elämän makuun. Samalla hän kuitenkin lisää, kuinka ylpeä on siitä, miten hyvin Helmeri tulee hänen poikiensa kanssa toimeen.

– Isäpuolena olo on ollut aikamoista opettelua, koska minulla ei ole sellaisesta aiempaa kokemusta. Tosi paljon tulee hyviä fiiliksiä, kun touhuilen poikien kanssa ja saan onnistumisen tunteita. Välillä on myös rankkaa, että kyllä tässä hommassa on kääntöpuolensakin.

Anu kuvailee, kuinka isäpuolen roolin ottaminen vaatii itsekkyyden karsimista, kun pitää ottaa lapset huomioon kaikessa.

– Kaikki ihmiset aina haluavat, että elämä olisi kauhean kivaa ja helppoa ja kaikilla olisi aina hyvä olla. Lasten kanssa se ei ole mahdollista ja kaikki negatiivisetkin asiat on vietävä loppuun. Helmeri on jaksanut hoitaa tällaiset tilanteet tosi hyvin.

Molemmat kokevat, että Big Brotheriin osallistuminen toi heidän elämäänsä pelkästään hyvää. Syksyllä Big Brother palaa taas tv-ruutuun ja molemmilla on vain yksi neuvo osallistujille:

– Olkaa omia itsejänne.

Tosin Helmerillä on vielä yksi varoituksen sananen:

– En kehottaisi ketään osallistumaan sarjaan sen vuoksi, että sieltä löytyisi parisuhde. Se on hyvin epätodennäköistä, mutta toki on sitten poikkeuksia, kuten me.