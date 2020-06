Missikaunotar läväytti Instagramiin kyseenalaisia kommentteja ja sai ihmiset näkemään punaista – ”Te valitsitte syntyä värillisenä”

Entinen Miss Malesia pyysi afroamerikkalaisia ”relaamaan”, viitaten Yhdysvaltoja järisyttäviin protesteihin.

Entinen Miss Malesia Samantha Katie James on joutunut somekohun keskelle julkaistuaan voimakasta paheksuntaa herättäneitä lausuntoja Instagram tarinassaan, kertoo Mashable SE Asia.

Julkaisuissaan James väittää, että mustat amerikkalaiset valitsivat syntyä mustiksi. Ex-missi myös pyysi afroamerikkalaisia ”relaamaan”, viitaten Yhdysvaltoja järisyttäviin poliisiväkivaltaa ja rasismia vastustaviin protesteihin.

– Mustille ihmisille, relatkaa, ottakaa se haasteena, se tekee teistä vahvempia. Te valitsitte syntyä ”värillisenä” ihmisenä Amerikassa. Oppiaksenne tietyn opetuksen, James kirjoitti somessa.

James myös suositteli afroamerikkalaisia ”hyväksymään sen niin kuin se on”.

– Tähän asti nälkää ja köyhyyttä on olemassa. Se on mitä on. Se on välttämätöntä. Parasta mitä voitte tehdä on pysyä rauhallisina.

Ex-missin Instagram-tarina aiheutti somemyrskyn.

Yli 80 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan, että 25-vuotias ex-missi menettää kruununsa. James voitti Miss Malesia -tittelin vuonna 2017.

Vetoomuksen mukaan James väärinkäytti missikruunun tuomaa kuuluisuutta julkaistakseen selkeästi rasistisia ja tietämättömiä kommentteja.

Myös kauneuskilpailun järjestäjät tuomitsivat Jamesin kommentit epäasiallisiksi ja loukkaaviksi.

Somekohusta säikähtänyt kauneuskuningatar pyysi pian kommenttejaan anteeksi, kertoo Bangkok Post.

– Minä kuulen teidät, olen pahoillani, tiedän, että teitä sattuu. Tiedän että se on epäreilua. En ole teidän kengissänne, joten en voi kokonaan ymmärtää tätä, Jones sanoo.

Ex-missi pyrki myös selittämään kommenttejaan siitä, kuinka mustat ihmiset ”valitsivat syntyä värillisinä”.

– Matkani aikana olen oppinut, että olemme enemmän kuin vain tämä väliaikainen fyysinen keho, kuin avatar, vain pieni pölyhiukkanen tässä valtavassa loputtomassa universumissa, meillä on ajoittain tapana jättää se huomiotta.

– Prosessissamme kohti evoluutiota ihmisinä, maan päällä. Me valitsemme kehomme, perheemme, syntymäpaikkamme, nimemme, ja opetuksemme siitä polusta jonka räätälöimme itsellemme, James lisää.