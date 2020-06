Sahar, 25, kiilasi voittajaksi Wellnessmalli 2020 -äänestyksessä – tumma kaunotar kuuli lääkäriltä pysäyttävät sanat ja laihdutti 21 kiloa

25-vuotias Sahar Larbi on IS:n lukijoiden suosikki.

IS:n lukijat äänestivät suosikkinsa Wellnessmalli 2020 -finalisteista.

Wellnessmalli 2020 -kisan kymmenen finalistia paljastettiin perjantaina. Ilta-Sanomien lukijat saivat äänestää suosikkinsa sporttisten kaunotarten joukosta. Äänestyksessä annettiin yli 55 000 ääntä, ja niistä eniten, peräti 19 prosenttia, nappasi Sahar Larbi.

25-vuotias Sahar toivoo kisan avulla pystyvänsä lisäämään tietoisuutta hyvinvoinnista oman esimerkkinsä avulla. Hän kertoi IS:lle tehneensä elämäntapamuutoksen sen jälkeen, kun kuuli lääkäriltä pysäyttävät sanat.

– Kiinnostuin hyvinvoinnista, kun jouduin jäämään koulusta ja töistä pois selkäkipujen takia. Olin ylipainoinen ja niin huonossa kunnossa, että lääkärissä puhuttiin jo työkyvyttömyyseläkkeestä.

– Päätin alkaa kävelemään joka päivä edes hieman. Siitä alkoi elämäntapamuutokseni, jonka myötä olen nyt 21 kiloa kevyempi ja paremmassa kunnossa kuin koskaan aikaisemmin.

Sahar Larbi on ahkera somepersoona, jolla on tuhansia seuraajia.

Matkailualaa opiskellut Sahar on aktiviinen sosiaalisessa mediassa ja hänellä on Instagramissa reilut 11 000 seuraajaa. Somessa Espoossa asuva Sahar paljastaa, että hänen juurensa ovat Tunisiassa.

Toiseksi IS:n lukijaäänestyksessä sijoittui 14 prosenttia äänistä kerännyt 19-vuotias Tiia Aalto. Espoolainen Aalto on voittanut viime vuonna Miss Eloweena -kisan ja hänellä on kilpatanssitausta.

– Haluan toimia terveenä esikuvana ja inspiraationa kaiken ikäisille. Olen helposti lähestyttävä, sekä puhelias persoona. Parhaimmillani olen sosiaalisissa tilanteissa, Aalto totesi.

Tiia Aalto

Kolmannen sijan äänestyksessä jakoivat 12 prosentilla äänistä Jannica Sileoni ja Selina Malinen. 25-vuotias Sileoni on niin ikään kotoisin Espoosta. Sileoni on äiti ja kertoo, että hän on tehnyt raskautensa jälkeen elämäntapamuutoksen.

– Raskauden aikana painoni nousi lähes 30 kiloa, mutta karistin liikakilot hyötyliikunnan ja normaalin terveellisen ruuan ansiolla ilman diettejä. Olen esimerkki siitä, kuinka elämä voi olla aktiivista ja terveellistä ilman, että se pyörii treenien tai ruokavalion ympärillä. Salilla voi käydä omaksi ilokseen ilman, että tähtäisi fitnesskisoihin.

Jannica Sileoni

29-vuotias Malinen puolestaan tulee Lahdesta. Hän on kisan vanhin osallistuja.

– Olen vanhempi kuin suurin osa kilpailijoista, joten koen pystyväni olemaan nuorille roolimalli ja vanhemmille samaistuttava persoona. Haluan puhua mielen, sielun ja läsnäolon vaikutuksesta ihmisen aitoon hyvinvointiin.

Selina Malinen

Wellnessmalli 2020 valitaan lokakuussa.

Meikki: Pretty By Flormar - Heidi Kämppi & Iia Salmi, Hiukset: Parturikampaamo Bow - Noora Himmanen, Heli Kaikkonen ja Annika Saari, Rusketus: Vita Liberata, Vaatteet: Leggou