Elton John könysi kotiin neljältä aamulla ja jätti kihlattunsa tylysti – 50 vuotta myöhemmin tähti teki uskomattoman eleen ex-rakkaalleen

The Mirror -lehti kertoo, että Elton Johnin ex-kihlattu Linda Hannon turvautui tähteen hädän hetkellä ja tämä lupasi yllättäen auttaa.

Maailmankuulun laulaja Elton Johnin piti avioitua sihteerinä työskennelleen Linda Hannonin (os. Woodrow) kanssa 1960-luvun lopussa. Pari tapasi Sheffieldissä klubikeikalla, kun Elton oli 21-vuotias ja vasta aloitteleva laulaja.

Nuoripari rakastui nopeasti ja muutti pian Pohjois-Lontooseen yhdessä. He kihlautuivat, sopivat häistä ja viettivät polttareitaankin. Jopa hääkakku oli valittu ja kaikki oli valmiina.

The Mirrorin mukaan kaksikon rakkaus kuitenkin kariutui vain viikkoa ennen häitä, kun Elton John vietti polttareitaan yhdessä pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa, sanoittaja Bernie Taupinin ja blueslaulaja Long John Baldryn kanssa. Lehden mukaan kaksikko puhui humaltuneen Eltonin ympäri ja totesi, että avioliitto oli surkea idea, joka pilaisi sekä hänen että Lindan elämän.

Niinpä Elton jätti Lindan tylysti ja kaksikon tiet erosivat.

Nyt Linda kertoo The Mirrorin haastattelussa, että hiljattain Elton nousi hänen mieleensä, kun hän tarvitsi kipeästi apua. Yhdysvalloissa nykyään asuva Linda työskentelee lääkärin vastaanottovirkailijana, ja on joutunut koronapandemian vuoksi lomautetuksi osa-aikaisesti.

Lindan pienet tulot ovat johtaneet siihen, ettei hänellä ole varaa polvileikkaukseen, jonka hän kipeästi tarvitsisi kyetäkseen kävelemään kunnolla. Niinpä hän keksi, että voisi ottaa yhteyttä 50 vuoden takaiseen rakkauteensa Elton Johniin – oikealta nimeltään Reginald Dwightiin, kuten Linda yhä häntä kutsuu.

– Minun polveni on kamala kävellä ja olen saanut siihen pistoksia. Ajattelin Regiä ja mahtaisiko hän auttaa. Se oli viimein oljenkorteni, Linda myöntää Mirrorille.

Elton John vuonna 1973.

Niinpä Linda päätti ottaa yhteyttä Elton Johnin manageritoimistoon. Hän lähetti useita sähköposteja, joissa pyrki todistamaan pienillä yksityiskohdilla, kuka todella oli. Linda ja Elton eivät ole tavanneet parisuhteensa jälkeen, mutta Linda uskoi, että voisi vakuuttaa megatähden henkilöllisyydestään kertomalla sellaisia muistoja, jotka vain he kaksi voivat tietää. Hän muisteli viesteissään Eltonin vihreää pukua, joka tällä oli joskus yllään ja auto-onnettomuutta, johon pari joutui ajaessaan Bernien vanhempien luo lounaalle.

Linda toivoi, että Elton voisi tehdä palveluksen hänelle, sillä hän oli auttanut laulajaa tämän uran alussa. Lindan mukaan hän vastasi talouden kuluista, kun Elton keskittyi uransa luomiseen yhdessä Bernien kanssa. Bernie asui parin kanssa saman katon alla ja Linda kattoi myös tämän kuluja.

– Kun Reg aloitti, minä maksoin vuokran, laskut ja ruoan. Se oli silloin, kun he yrittivät tavoitella unelmiaan, Linda sanoo Mirrorille.

Eltonin tiimi ei kuitenkaan vastannut Lindan viesteihin. Lopulta hän päätti kääntyä The Mirror -lehden puoleen ja pyysi siltä apua tähden tavoittamiseen. Lehti lähestyi laulajan tiimiä ja pian tämä vastasi heidän välityksellään.

Mirrorin mukaan vastauksessa todettiin, että Elton auttaisi Lindaa ilomielin tämän tukalassa tilanteessa.

– Kun Elton kuuli Lindan ahdingosta, hän ei epäröinyt sekuntiakaan auttaakseen, laulajan läheinen lähde kommentoi The Mirrorille.

– Hän muistaa, miten hyvä hän (Linda) oli 50 vuotta sitten, kun hän ja Bernie tarvitsivat tukea, ja on todella iloinen pystyessään auttamaan häntä epätoivon hetkellä.

Vuosikymmenten takaisen rakkauden kaunis ele sai Lindan herkistymään.

– Regin ele koskettaa minua syvästi. Kaikkien näiden vuosien jälkeen, se on niin ystävällistä.

Lindan mukaan Bernie Taupin (oik.) puhui Elton Johnin ympäri ja kehotti tätä olemaan menemättä naimisiin kanssaan.

Elton John käsitteli hänen ja Lindan eroa Someone Saved My Life Tonight -kappaleessaan vuonna 1975. Pian sen jälkeen, kun pari erosi, Eltonista tuli supertähti, ja hänen Your Song -hittinsä julkaistiin vuonna 1970.

Linda kertoi hänen ja Elton Johnin suhteesta viime vuonna Good Morning Britain -ohjelmassa. Hän paljasti tuolloin, että Elton todella jätti hänet täysin yllättäen hyvin kostean baari-illan päätteeksi.

– On totta, että hän tuli kotiin aamuneljältä ja kertoi, että kaikki on ohi. Olin aika musertunut, sillä olimme suunnitelleet häitä niin paljon ja hän tulee ja sanoo ”Sori, se on ohi”. Hän vietti yön Bernien huoneessa ja hänen isäpuolensa haki heidät aamulla. Se on viimeinen kerta, kun näin Regin.

Hän muisteli ohjelmassa, miten kaksikko tapasi ensi kertaa sheffieldilaisella klubilla ja kuinka hän meni juttelemaan Eltonille tämän keikan jälkeen. Linda lupautui esittelemään kaupunkia nuorelle laulajalle ja kaksikko tapasi myöhemmin kahdella muulla keikalla.

Kun Elton palasi Lontooseen, jatkoivat he yhteydenpitoa ja alkoivat pian seurustella. Lindan mukaan asiat etenivät hyvin nopeasti ja pian hän osti itselleen antiikkiliikkeestä kihlasormuksen, sillä Eltonilla ei ollut rahaa siihen. Linda kertoi ohjelmassa, että hänellä on sormus yhä tallessa.

Lindan mukaan hän ei kuullut Eltonista enää ikinä eron jälkeen, mutta kävi kerran tämän konsertissa Dallasissa. Hän muistaa, kuinka kummalliselta tilanne tuolloin tuntui.

Hello! Magazinen mukaan Linda kuitenkin tapaisi tähden hyvin mielellään vuosikymmenien jälkeen uudelleen.

– En koskaan uskonut, että hänestä tulisi se supertähti, joka hän on. Haluaisin kuulla hänestä. En tiedä, mitä sanoisin hänelle, mutta haluaisin tavata hänet, Linda pohti tuolloin.

Hän kertoi ohjelmassa myös, että pettyi hieman tajuttuaan, ettei hänen ja Eltonin kihlausta käsitelty lainkaan laulajan elämäkertaelokuvassa Rocketman. Pari oli hänen mukaansa yhdessä melko pitkään, lähes kahden vuoden ajan.

– Mietin joskus, onko hän unohtanut minut. Siitä on niin kauan ja hän on todellinen supertähti.

Sittemmin Elton John meni naimisiin Renate Blauelin kanssa, mutta pari erosi muutaman vuoden kuluttua. Nykyään hän on naimisissa David Furnishin kanssa ja parilla on kaksi poikaa.

Elton John ja hänen puolisonsa David Furnish osallistuivat Oscar-tapahtumaan Kalifonriassa helmikuussa.

Linda kertoo The Mirrorille olevansa äärimmäisen onnellinen Eltonin puolesta. Hän ei kanna kaunaa siitä, miten tähti aikoinaan jätti hänet.

– En ole koskaan ollut katkera häntä kohtaan tai sitä jälkipyykkiä kohtaan. Sinä tavallaan pääset asioista yli, ja olen todella onnellinen, että hän on löytänyt tosirakkauden Davidistä ja hänellä on poikansa.

Linda itse on ollut naimisissa peräti kolmesti, mutta elänyt jo parikymmentä vuotta yksin. Hänellä on kolme poikaa keskimmäisestä liitostaan.