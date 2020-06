Hollywood-tähti Ben Affleckin salainen Instagram-tili paljastui – spekulaatio mystisestä seuraajasta leimahti heti

Useat todisteet vihjaavat tilin kuuluvan palkitulle näyttelijälle.

Kun reportteri Kelsey Weekman ilmoitti sosiaalisessa mediassa löytäneensä Ben Affleckin salaisen Instagram tilin, näyttelijän fanit kiiruhtivat ratkaisemaan sen mysteerejä.

Tutkimuksensa Twitterissä jakanut Weekman päätteli tilin kuuluvan 47-vuotiaalle palkitulle näyttelijälle huomattuaan useita paljastavia vihjeitä, kertoo Mirror.

Kelsey Weekman jakoi löytönsä Twitterissä.

Tiliä pyörittää henkilö nimeltään Ben, ja tilin nimi on @positiveattitudehunting, mikä näyttäisi olevan viittaus näyttelijän tähdittämään Good Will Hunting -elokuvaan.

Spekulointia lisää myös tilin profiilikuva, jossa Affleck halailee nykyistä tyttöystäväänsä Ana De Armasta.

Instagram-tilin profiilitekstissä lukee: ”Vain isä joka joskus tekee elokuvia”. Tekstissä on myös linkki Affleckin perustamaan hyväntekeväisyysjärjestöön.

Yksi salaisen Instagram-tilin mysteereistä liittyy tilin seuraajiin, joita on vain kolme. Jo paljastuneet seuraajat ovat tyttöystävä Ana De Armas, ja näyttelijän ex-vaimo Jennifer Garner.

Uteliaat fanit eivät ole kuitenkaan vielä saaneet selville kolmannen seuraajan henkilöllisyyttä. Yksityinen tili seuraa 14 ihmistä ja on julkaissut 35 yksityistä kuvaa, joihin innokkaat fanit haluaisivat päästä käsiksi.

Yksityisen tilin sisällön voi nähdä ainoastaan, mikäli sitä pitävä henkilö hyväksyy seuraamispyynnön lähettäjän seuraajakseen.

Ben Affleckin fanit innostuivat salaisen tilin paljastumisesta.

Näyttelijän seuraajat ovat intoilleet sosiaalisessa mediassa salaisen tilin löytymistä.

– Tämä on sitä sisältöä mitä tarvitsen. Me tarvitsemme kolmannen seuraajan identiteetin.

– Tämä on niin tärkeää työtä.

Kaikki fanit eivät kuitenkaan ymmärtäneet salaisesta Instagram-tilistä noussutta haloota.

– Miksi kaikki tekevät tästä niin ison asian? Hänellä on henkilökohtainen Instagram henkilökohtaisille ystävilleen. Mitä sitten?

Affleckilla on myös julkinen profiili, jolla on huimat 4.3 miljoonaa seuraajaa ja yli 162 julkaisua.

Affleck on tehnyt pitkän uran Hollywoodissa näyttelijänä, tuottajana ja ohjaajana. Hänet on palkittu kahdella Oscarilla elokuvista Argo ja Good Will Hunting.

Batmania vuoden 2017 Justice League -elokuvassa näytelleen Affleckin oli tarkoitus jatkaa roolia vuonna 2021 ilmestyvässä The Batmanissa, mutta näyttelijä vetäytyi elokuvasta viime hetkellä.