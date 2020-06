Tom Jones 80 vuotta! Muusikkolegenda tunnetaan lavakarismasta ja naisseikkailuista: tunnusti harrastaneensa vuoden aikana seksiä 250 faninsa kanssa

Ikinuori Tom Jones on viihdyttänyt fanejaan jo usean vuosikymmenen ajan.

Legendaarinen Tom Jones täyttää sunnuntaina 80 vuotta. Superhittiensä ohella Walesin tiikeri tunnetaan myös naisseikkailuistaan.

Maailmassa ei liene montaa ihmistä, joille walesilaismuusikko Tom Jonesin suurimmat hitit eivät olisi tuttuja. Sunnuntaina 80 vuotta täyttävän Jonesin repertuaariin kuuluvat nimittäin muun muassa kappaleet Delilah ja Sex Bomb, James Bond -tunnussävelmä Thunderballia unohtamatta.

Vuonna 2006 ritarin arvonimen kuningatar Elisabetilta ansainneen Jonesin 80-vuotisen elämän varrelle mahtuu kuitenkin lukuisten hittien lisäksi käänne jos toinenkin. Vuosien kuluessa Jones on lunastanut itselleen maineen naistenmiehenä ja aikansa seksisymbolina, josta kertoo myös faneilta saatu legendaarinen lempinimi Walesin tiikeri.

Tom Jones ja karvan verran normaalia avonaisempi paita 1984.

Ensikosketuksensa kohujulkisuuteen Jones sai jo aivan uransa alkutaipaleella 1965, kun Britannian yleisradio BBC kielsi hänen kappaleensa It’s Not Unusual esittämisen vedoten Jonesin seksisymbolin imagoon. Se ei kuitenkaan estänyt paikallista piraattiradiota ottamasta sitä ohjelmistoonsa. Sittemmin kappaleesta tuli yksi Jonesin suurimmista hiteistä ja rakastettu ikivihreä.

Vuotta myöhemmin Jones palkittiin Grammy-gaalassa vuoden parhaana uutena artistina. Viimeistään silloin, kun Jones 1966 levytti yhden uransa suurimmista hiteistä Green Grass of Home, oli läpimurto valmis. Tätä seurasivat oma konserttisarja Las Vegasissa, lukuisat palkinnot ja oma keskusteluohjelma televisioon, Tom Jones Show.

Tom Jones vuonna 1994.

Nuorempanakaan Tom Jones, oikealta nimeltään Thomas Woodward, ei juuri piitannut säännöistä. Hän ajautui tappeluihin ja syyllistyi pieniin rötöksiin tämän tästä. Woodwardien perhe nautti kuitenkin hyvää mainetta Tereforestin kylässä Etelä-Walesissa, josta artisti on kotoisin. Näin ollen Jonesin rikosrekisteri pysyi puhtaana, vaikka pienille merkinnöille olisi ollut aihetta kerran jos toisenkin.

Tom Jones kantoi vaimonsa Lindan uuden talon kynnyksen yli 1970.

Ollessaan 12-vuotias Jones tapasi tulevan vaimonsa, Melinda ”Linda” Trenchardin. He menivät naimisiin 16-vuotiaina, ja heidän poikansa Mark syntyi muutama kuukausi häiden jälkeen. Heidän liittonsa kesti kaikkiaan 59 vuotta, kunnes Linda Woodward menehtyi syöpään huhtikuussa 2016. Hän oli kuollessaan 75-vuotias.

Tähtilaulaja ja hänen 8-vuotias Mark-poikansa 1972.

Lähes kuuden vuosikymmenen mittainen avioliitto ei kuitenkaan ollut esteenä sille, etteikö Jones olisi vuosien varrella tapaillut myös muita naisia. Sitä muusikko nimittäin todella teki. Jones on kertonut uransa huippuvuosina harrastaneensa seksiä vuosittain lähes 250 faninsa kanssa, mutta painotti aina Lindan olleen hänen elämänsä rakkaus.

– Hän oli tärkein asia elämässäni, Jones totesi Daily Mailille vaimonsa kuoleman jälkeen.

Walesin tiikeri ja kunigatar Elisabet keskustelemassa 1972.

Vuosien varrella Jonesilla oli suhde muun muassa The Supremes -yhtyeestä tutun Mary Wilsonin kanssa. Lisäksi hän tapaili pitkään Miss Maailma tittelin vuonna 1973 voittanutta Marjorie Wallacea. Jones on sittemmin kertonut, että suhde Wallaceen oli kova paikka hänen Linda-vaimolleen. Kuultuaan suhteesta Linda oli läimäyttänyt Jonesia ja antanut muusikon kuulla kunniansa.

– Seisoin siinä ja otin sen vastaan, Jones muisteli Daily Mailin haastattelussa 2016.

Vuonna 1987 Jonesilla oli lyhyt suhde malli Katherine Berkeryn kanssa, minkä seurauksena Jonesista tuli toistamiseen isä. Vuonna 1988 syntynyt Jon Jones on kuuluisan isänsä tavoin yrittänyt luoda itselleen uraa musiikin parissa. Muuta yhteistä kaksikolla ei kuitenkaan ole, sillä siinä missä Tom Jones on tahkonnut itselleen miljoona­omaisuuden, on hänen poikansa elänyt vuosia kodittomana kadulla. Isäänsä hän ei ole koskaan tavannut.

Sir Tom Jones ristittiin kuningatar Elisabetin toimesta ritariksi vuonna 2006.

Jones tunnusti isyytensä julkisesti vasta vuonna 2008, kun Jon oli jo 20-vuotias. Siihen asti Jones oli oikeuden määräyksestä maksanut Berkerylle elatusmaksuja 1 900 euroa kuukaudessa. Summa on kuitenkin varsin vaatimaton, kun otetaan huomioon muusikon liki 200 miljoonan euron omaisuus.

– En ollut suunnitellut lapsen saamista. Jos olisin, niin olisin tehnyt muutakin kuin auttanut taloudellisesti. Minä lankesin viettelykseen, Jones totesi lyhyestä vuonna 2008 antamassaan haastattelussa.

Jonesia on tituleerattu yhdeksi Britannian musiikkikentän merkittävimmistä hahmoista. Huuma artistin ympärillä ehti tosin hetkellisesti laantua 80-luvun alkupuolella, kunnes hän otti poikansa Markin managerikseen vuonna 1986. Vuotta myöhemmin muusikko pääsi pitkästä aikaa soittolistojen kärkeen hitillään A Boy From Nowhere.

Tom Jones ja Linda lomailivat Mallorcalla vuonna 1966.

Suursuosiota kesti pitkään. Vuonna 2000 Jones suuntasi kattavalle, Suomeenkin asti ulottuneelle maailmankiertueelle, ja samaan aikaan hänet palkittiin Britt Awards -gaalassa vuoden miesartistina.

Vaikka viime vuosien aikana Jones on joutunut tekemään soittolistoilla tilaa uusille tulokkaille, keikkailee artisti edelleen ahkerasti. Vuodesta 2012 alkaen Jones on myös toiminut yhtenä Britannian The Voice -kilpailun tähtivalmentajista.

Tom Jones julkaisi vuonna 2015 myös elämäkerran.

Vuonna 2017 muusikkolegendan terveydentila herätti kuitenkin huolta maailmalla, kun tuolloin 77-vuotias Jones perui yllättäen konserttejaan lääkäreiden käskyyn vedoten. Lähipiirin mukaan Jonesin terveydentila olisi romahtanut Lindan kuoleman seurauksena, vaikka hän tapailikin sittemmin muun muassa Priscilla Presleytä.

– Ei kiertuetta, johon keskittyä, ja vakava sairaus. Jokainen pelkää, että Tom menettää elämänhalunsa, artistin lähipiiristä kerrottiin tuolloin.

Tom Jones Chilessä 2010.

Toistaiseksi huhut ovat osoittautuneet vääriksi. Vaikka Jones on sittemmin tunnustanut Linda-vaimonsa kuoleman jälkeen pohtineensa, tuleeko hän koskaan enää esiintymään, saivat Mark-pojan sanat hänet jatkamaan laulamista.

– Poikani sanoi minulle, että jos et laula, tulet kuolemaan. Haluatko kuolla? Vastasin, että en oikeastaan, Jones totesi vuonna 2017.