X Factor -tähti julkaisi itsestään estottomia bikinikuvia – sai pian kiivasta palautetta yllättävältä taholta

Laulaja Leigh-Anne Pinnock ei arvannut julkaistessaan helteisiä bikinikuvia, että ne päätyisivät oman äidin tarkkaavaisen katseen alle.

Brittien X Factorista pinnalle ponnistaneen Little Mix -yhtyeen laulaja Leigh-Anne Pinnock on varsinkin kotimaassaan suosittu tähti ja ollut vuosien varrella usein otsikoissa.

Pinnock tunnetaan räväkästä tyylistään ja rohkeista kannanotoistaan. Nyt laulajatähti aiheutti somekeskustelun julkaisemalla Instagramissaan helteiden kunniaksi liudan vähäpukeisia kuvia, joissa hän poseeraa pelkkä bikinien alaosa yllään.

Pinnock sai kuitenkin pian yllättävää palautetta kuvistaan. Mirrorin mukaan Pinnock julkaisi pian kuvien lataamisen jälkeen videon, jossa hän paljasti saaneensa napakan viestin tarkkasilmäiseltä Deborah-äidiltään.

Äiti oli huomannut 28-vuotiaan tyttärensä somekuvat ja päätti, ettei voi sivuuttaa asiaa.

– Leigh-Anne! Tämä on nyt vähän liikaa, Pinnock kuvaili äitinsä huudahtaneen hänelle paheksuvasti.

Myös Pinnockin siskot yhtyivät äidin mielipiteen ja olivat lähettäneet Pinnockille viestejä, joissa he kehottivat häntä poistamaan kuvat.

– Nyt minusta tuntuu todella pahalta! Mutta toisaalta samaan aikaan luulen, että ihmiset ovat tehneet pahempaakin, Pinnock puolustautui julkaisemallaan videolla.

Pinnockin tähdittämä Little Mix -yhtye on varsinkin brittinuorten keskuudessa erittäin suosittu. Yhtye nousi tunnetuksi voitettuaan X Factorin kahdeksannen tuotantokauden vuonna 2011.

Bändiin kuuluu Pinnockin lisäksi kolme naista: Perrie Edwards, Jesy Nelson ja Jade Thirlwall.

Little Mix perustettiin 2011.

Yhtye tunnetaan erityisesti roiseista esiintymisasuistaan ja rohkeista esiintymistansseistaan. Pitkään julkisuudessa viihtynyt Pinnock on ottanut aiemmin kantaa ulkonäköön ja nuorten kokemiin paineisiin.

– Uskon, että meillä on valtava vastuu Little Mixissä, Pinnock on pohtinut haastatteluissa.

Pinnock meni äskettäin kihloihin poikaystävänsä, jalkapallotähti Andre Grayn kanssa. Kihlat paljastuivat niin ikään somessa, jossa laulaja esitteli upeaa kihlasormustaan.

Julkaisetko sinä kesällä sosiaaliseen mediaan kuvia itsestäsi uimapuvussa tai bikineissä? Kommentoi ja keskustele alla!