Hovimuusikko Ilkka julkaisi rempseän kuvan RadioGaalan kulisseista – päivitykseen livahti hupaisa kuitti raskaana olevalle Anni Hautalalle

Hovimuusikko Ilkka iloitsi Instagramissa Aamulypsyn sekä kollegoidensa menestyksestä RadioGaalassa.

Tänään vietetty radiogaala oli Radio Suomipopin Aamulypsyn juhlaa. Aamulypsy nimittäin palkittiin parhaana radio-ohjelmana sen saatua yli puolet yleisön antamista äänistä. Ohjelmaa luotsaava Jaajo Linnonmaa puolestaan nappasi vuoden radiojuontajan palkinnon niin ikään Aamulypsystä tutun Tuukka Ritokosken sijoittuessa toiseksi.

Aamulypsyssä usein vieraileva Ilkka Ihamäki, tutummin Hovimuusikko Ilkka julkaisi pian tulosten selvittyä hyväntuulisen kuvan RadioGaalan kulisseista. Radio Suomipopin porukka oli kokoontuntu yhteen seuraamaan virtuaalisesti järjestettyä gaalaa, ja Ihamäki onnittelikin kollegoitaan välittömästi.

– Vuoden radio-ohjelma: Aamulypsy. Vuoden radiojuontaja: Jaajo. Erityismaininta Tuukalle vuoden radiojuontajaäänestyksen tokasta sijasta. Kova juttu! Oon kiitollinen kun oon osa tätä tiimiä, Ihamäki hehkutti päivityksessään.

Julkaisemassaan kuvassa Ihamäki poseeraa yhdessä paitsi Linnonmaan ja Ritokosken, myös Aamulypsyä niin ikään luotsaavan Anni Hautalan kanssa. Suhteestaan matalaa profiilia julkisuudessa pitäneet Hautala ja Ihamäki ilmoittivat hiljattain odottavansa lasta. Ihamäki piilottikin päivitykseensä hupaisan kuitin raskaana olevalle Hautalalle.

– Ja Annikin on aika kiva! Ihamäki vitsaili.

Hautala, 38, ja lähetyksien vieraileva tähti Ihamäki 34, kertoivat tulevasta perheenlisäyksestään muutaman viikon takaisessa suorassa radiolähetyksessä. Yllätys oli melkoinen, sillä pari oli salannut suhteensa ja raskauden niihin päiviin asti.

Uutisen jälkeen pari julkaisi ensimmäiset yhteiskuvansa molempien Instagram-tileillä. Kauniissa yhteiskuvissa onnellinen kaksikko hymyilee leveästi auringonpaisteessa. Kuvista näki, että Hautalan raskausvatsa on pyöristynyt jo melkoisesti. Hautala kertoi suorassa lähetyksessä lasketun ajan olevan syksyllä.

– Jos kaikki menee niin kuin me toivotaan, Anni jää syksyllä äitiyslomalle ja meille syntyy odotettu ja oikein tervetullut pieni ihminen. Eli musta tulee faija! Fiilis on mahtava, elämä on ihmeellistä, Ihamäki kertoi tuolloin Instagramissa.