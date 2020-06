Viime vuoden voittaja Veronica Verho jäi RadioGaalassa ilman palkintoa – julkaisi heti tulosten selvittyä rehellisen kirjoituksen tuntemuksistaan

Veronica Verho sijoittui neljännelle sijalle RadioGaalan yleisöäänestyksessä. Pian tulosten selvittyä hän julkaisi Instagram-tilillään rehellisen päivityksen.

Tänään vietetyssä RadioGaalassa palkittiin perinteiden mukaisesti myös vuoden radiojuontaja. Palkinnon vei nimiinsä peräti yhdeksättä kertaa Radio Suomipopin Aamulypsystä tuttu Jaajo Linnonmaa.

Viime vuonna palkinnon voittanut Veronica Verho jäi tällä kertaa yleisöäänestyksessä neljänneksi. Hänen edelleen kiilasivat Linnonmaan lisäksi Tuukka Ritokoski sekä Oku Luukkainen. Pian tulosten selvittyä Veronica julkaisi omalla Instagram-tilillään päivityksen, jossa kiitti äänestäjiään tappiosta huolimatta.

– Vaikkei voittoa tullut, on aika kiittä äänestäjiä! Kiitos jokaiselle tuhannesti. Viime vuotinen voitto mullisti elämäni ja siitä kiitän myös jokaista teistä MILJOONASTI, Veronica aloitti kirjoituksensa.

Kirjoituksessaan Veronica halusi kuitenkin ottaa kantaa aiheeseen, johon on törmännyt lukuisia kertoja viime vuosien aikana.

– On kuitenkin yksi asia mistä haluan mainita. Mä olen saanut paljon kommentointia siitä kuinka olen vain tällainen pieni tyttö tällä alalla tai lapsi joka ei vielä ihan ymmärrä maailman menosta mitään, Veronica avautui.

– Minä olen nykyään lapsi vain omalle äidilleni ja isälleni. Koko muulle maailmalle minä olen vahva, itsenäinen ja osaava nainen joka toteuttaa unelmaansa ja tekee muuten paljon töitä sen eteen, hän jatkoi.

Kirjoituksensa lopussa Veronica myös onnitteli lämpimästi niitä, jotka RadioGaalassa tänä vuonna palkittiin. Hän kertoi myös rakastavansa radiotyötä ja kiitteli vuolaasti niitä tahoja, jotka sen hänelle mahdollistavat.

– Olen nainen joka tekee virheitä, oppii ja kasvaa jokaikinen päivä. Kiitän jokaista, joka on antanut minun olla oma itseni ja jokaista, joka on uskonut siihen, että kyllä tästä perhana vie tulee hyvä juttu. Radio on se mitä olen aina rakastanut ja tulen aina rakastamaan. Kiitos kun saan tehdä tätä työtä.

Veronica Verho palkittiin viime vuoden RadioGaalassa vuoden radiojuontajana.

Veronica Verho on noussut julkisuuteen Youtuben kautta, missä naisella on yli 232 000 seuraajaa. Nainen on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa häntä seuraa niin ikään 237 000 ihmistä.

Lisäksi Veronica on tullut tutuksi televisiopersoonana ja hänet on nähty muun muassa ohjelmissa Selviytyjät Suomi, Tanssii tähtien kanssa sekä Posse. Veronica luotsaa radiokanava NRJ:llä omaa Verho Show -radio-ohjelmaansa.