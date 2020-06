Jaajo Linnonmaa on vuoden radiojuontaja! Voitti palkinnon peräti yhdeksättä kertaa – kakkoseksi kiilasi todellinen yllätysnimi

Jaajo Linnonmaa palkittiin vuoden radiojuontajana virtuaalisesti järjestetyssä RadioGaalassa. Hän voitti palkinnon yhdeksättä kertaa.

Vuoden 2020 RadioGaalaa vietettiin tänään perjantaina, 5. kesäkuuta. Koronavirustilanteen vuoksi gaalaa juhlittiin virtuaalisesti, ja illan aikana palkintoja jaettiin menneen vuoden menestyneimmille radioalan ammattilaisille.

Kenties yksi illan odotetuimmista palkinnoista, eli vuoden radiojuontajan pystin nappasi tänä vuonna Radio Suomipopin Aamulypsystä tutuksi tullut Jaajo Linnonmaa. Linnonmaa on voittanut vuoden radiojuontajan palkinnon nyt yhteensä yhdeksän kertaa.

– Tuntuu ihan mahtavalta. Täytyy sanoa, että tämä RadioGaala jää kyllä kaikista parhaiten mieleen, Linnonmaa kommentoi voittoaan etäyhteyden välityksellä.

Palkinto jaettiin tänäkin vuonna yleisön antamien äänien perusteella. Lähetyksessä kerrottiin, että toiseksi eniten yleisöääniä sai Radio Suomipopin Tuukka Ritokoski. Kolmanneksi eniten ääniä sai puolestaan Radio Novan Oku Luukkainen. Viime vuonna vuoden radiojuontajana palkittu Veronica Verho sijoittui äänestyksessä neljänneksi.

Radio Suomipopin Aamulypsy palkittiin vuoden radio-ohjelmana.

Radio Suomipopin Aamulypsy voitti myös vuoden radio-ohjelman palkinnon. Linnonmaan ja Ritokosken lisäksi Aamulypsyä luotsaa Anni Hautala. Aamulypsy sai yhteensä puolet kaikista annetuista äänistä.

– Tuntuu tietenkin ihan mahtavalta. Me ollaan Annin kanssa tehty tätä 16 vuotta, mutta sitten meillä on täällä tämä nuori Tuke, Linnonmaa hehkutti kollegoitaan ja erityisesti Ritokoskea, joka on varsin tuore tulokas Aamulypsyn muodostavassa kolmikossa.

Vuoden radiokanavan palkinnon puolestaan voitti Radio Nova. Illan aikana RadioGaalassa esiintyivät Erin, Ellinoora, BEHM ja Pete Parkkonen. RadioGaalan juontajina toimivat Stefan Möller sekä RadioAwards-kilpailun päätuomari Juha Västi.