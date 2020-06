Yllätys kesken opiskelijoiden mielenosoituksen: Kanye West ilmestyi paikalle osoittamaan tukensa

Kanye West tukee rasisiminvastaista liikettä myös huomattavilla rahasummilla.

Kanye West palasi kotikaupunkiinsa Chicagoon osoittamaan tukensa rasisminvastaisille protestoijille, kertoo Mirror. Räppäri nähtiin mielenosoituksessa yllään tumma huppari ja hengitysmaski. George Floydin kuolemaa seuranneet protestit ovat jatkuneet Yhdysvalloissa jo yli viikon. West protestoi yhdessä Chicagon kunnallisten koulujen oppilaiden kanssa, jotka vaativat kaupungin koulujen ja Chicagon poliisin välisen sopimuksen purkamista.

George Floyd kuoli 25. toukokuuta Minnesotassa Derek Chauvin -nimisen poliisin painettua hänen niskaansa polvella maahan lähes yhdeksän minuutin ajan. Floydin kuoleman jälkeen on ympäri maailmaa järjestetty mielenosoituksia rasismin ja poliisiväkivallan vastustamiseksi.

42-vuotias West on luvannut tukea kahdella miljoonalla dollarilla viime viikolla kuolleen George Floydin, sekä aiemmin kuolleiden Ahmaud Arberyn ja Breonna Taylorin perheitä.

Kanye Westin edustaja kertoo, että West on perustanut rahaston George Floydin tyttären Giannan yliopisto-opintoja varten. Tukirahasto kattaa täysin Gianna Floydin, nyt 6 vuotta, tulevat korkeakouluopintokulut.

West on luvannut myös tukea taloudellisesti mustien omistamia yrityksiä Chicagossa. Monet mustien omistamat yritykset kärsivät kovasti Yhdysvalloissa pauhaavasta kriisistä.

Kanye West on yksi lukuisista julkisuuden henkilöistä, jotka ovat julkisesti ryhtyneet toimiin tukeakseen rasismin vastaista toimintaa ja Black Lives Matter -liikettä. Black Lives Matter on vuonna 2013 perustettu kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö, joka vastustaa valkoista ylivaltaa ja mustiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Muutama päivä ennen Westin lahjoituksia hänen vaimonsa Kim Kardashian tarjoutui maksamaan nuoren mielenosoittaja Shannyn Sharyse Naran sairaalakulut. Naraa ammuttiin kumiluodilla kasvoihin mielenosoituksessa.

Kanye West ja Kim Kardashian ovat maailman seuratuimpia julkkispareja.

Mirrorin mukaan myös muun muassa kanadalaiset artistit Drake ja The Weekend ovat lahjoittaneet suuria summia Black Lives Matter -liikkeen tueksi. Drake lahjoitti 100 000 dollaria National Bail Out Collectivelle, joka maksaa pidätettyjen takuita heidän vapauttamisekseen. The Weekend lahjoitti Draken kanssa samanlaisen lahjoituksen lisäksi 200 000 dollaria Black Lives Matterin maailmanlaajuiselle verkostolle.