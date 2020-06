Kommentti: Tom Jonesilla on uskomaton kyky nousta huipulle yhä uudestaan – suomalaisilla on Walesin tiikerille aivan erityinen paikka sydämessään

Kun Walesin Tiikeri otti Leijonat haltuunsa, tehtiin suomalaista historiaa. Tom Jonesilla on uskomaton ääni – ja kyky nousta huipulle yhä uudelleen, arvioi musiikkitoimittaja Pasi Kostiainen.

Suomen lippu liehuu lavalla – ja Tom Jones laulaa. Alvar Aallon suunnittelemassa Finlandia-talon konserttisalissa on koettu harvoin yhtä riemukasta suomalaista juhlatunnelmaa.

Oli tiistai 9. toukokuuta 25 vuotta sitten. Kaksi päivää aikaisemmin Suomen jääkiekkomaajoukkue oli voittanut ensimmäisen kerran maailmanmestaruuden.

Koko Suomi oli sekaisin vielä Jonesin konserttipäivänä. Mestaruus oli vuosikymmenten odotusten palkinto ja kaikki voittoturnaukseen liittyvä tuntui liittyvän toisiinsa. Ihan kuin Leijonat ei olisi voinut pärjätä Tukholmassa, ellei juuri Walesin Tiikerin kappaletta olisi soitettu Yleisradion suomalaisissa kisalähetyksissä.

Mutta kun Kummelin Olli Keskisen ja lätkävalmentaja Sakke Pietilän MM-studiossa soi tuore hitti If I Only Knew, tuli Leijonasta voittamaton. Ja Tiikeristä Leijona.

Tom Jonesista oli tullut sinivalkoinen ääni.

Suomen lipun heiluttelu on hyvä vertauskuva sille, miten Tom Jones on vuosikymmenten mittaan onnistunut uusiutumaan hukkaamatta laulajaolemuksensa ydintä, ainutlaatuisen vahvaa ja muhkeaa ääntä.

Kuin lipputangon, Sir Tom Jones on ottanut urallaan usein ”lusikan kauniiseen käteensä”, kuten kielikuva kuuluu. Se tarkoittaa suostumista, sopeutumista, tottelemista ja alistumistakin, selittää Kotimaisten kielten keskus nettisivullaan.

Walesin tiikeri kuvattuna 1968.

Walesissa vuonna 1940 kaivosmiehen perheeseen syntynyt Thomas Woodward oli ihastunut 1950-luvulla amerikkalaiseen mustaan musiikkiin ja varhaiseen rock’n’rolliin.

Mutta managerinsa uudelleen Tom Jonesiksi nimeämänä hänestä tuli aluksi crooner, viihdelaulaja, joka tosin ärjyi kuin Tiikeri ja tuntui mahtuvan piukeaan pukuunsa juuri ja juuri. Testosteroni tihkui – ja Jonesin markkinoinnissa hyödynnettiin naisten lavalle heittämiä pikkuhousuja.

Heti kaksi ensimmäistä levyä toivat 1960-luvun puolivälissä läpimurtohitit markkinoille Atlantin molemmin puolin. It’s Not Unusual ja What’s New Pussycat soivat nostalgisilla radioasemilla edelleen ympäri maailman päivittäin.

Hittejä riitti 1970-luvun alkupuoliskolle saakka. Sen jälkeen yrittäminen ja uudenetsiminen jatkui, mutta hittilistojen kärkeen ei ollut uusilla levytyksillä asiaa pitkiin aikoihin.

Kantrilaulajaksi Jonesista ei amerikkalaisten mielestä ollut, vaikka kantriballadi Green Green Grass Of Home on yksi hänen suurimmista hiteistään. Eikä näyttelijänurastakaan ollut apua.

1980-luvulla tarvittiin taas manageri näyttämään suuntaa: 1960-luvulla Jonesin hoiviinsa ottaneen Gordon Millsin kuoltua Jonesin oma poika Mark Woodward ryhtyi Walesin Tiikerin asiainhoitajaksi.

Kun laulajan baritoni kaikui yhtä vahvasti kuin aina ennenkin, onnistui oma jälkikasvu markkinoimaan Tom Jonesin uudelle yleisölle. Vuonna 1987 ilmestyi Tom Jonesin ja Art of Noicen tulkinta Princen edellisvuoden hitistä Kiss.

Oli kerrasta selvää, että maailmassa on vain yksi Tom Jones eivätkä jäljittelijät pääse lähellekään. Ääni tyrmää, on esitettävä musiikki mitä tyyliä tahansa.

2000-luvulla Tom Jones on ollut suositumpi kuin kenties koskaan. Vuosituhannen vaihteessa hänellä oli 1960-luvun klassikkojen jatkoksi lukuisia modernisti tuotettuja hittejä, joita kelpasi esittää areenakiertueilla ympäri maailman. Delilah, She’s a Lady, Sex Bomb ja Burning Down The House on kuultu Suomessakin lukuisia kertoja.

Tom Jones tunnetaan uskomattomasta äänestään.

Sopeutujan asenteesta kertoo kuitenkin se, että toisin kuin monet muut artistit, Jones on esiintynyt samalla kiertueella niin jättihalleissa kuin konserttisaleissakin. Kun ääni riittää pitkälle, ilman erikoistehosteiden turvaakin pärjää.

Olen muutaman kerran haastatellut Tom Jonesia. Yllättävää tai ei, mutta lavan ulkopuolella hän on ollut aika lailla hillitympi tuttavuus kuin laulaessaan.

Kohteliaasti hän aina innostuu muistelemaan oman kappaleensa merkitystä suomalaisille jääkiekon maailmanmestaruuden yhteydessä. Mutta kuvaillessaan ensi-innostustaan souliin ja rhythm&bluesiin Tom Jonesin silmiin syttyy aivan erilainen loiste.

On se Tiikeri.