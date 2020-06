Petetyksi joutunut Valto, 26, vetoaa katsojiin TIS-historian pysäyttävimmän iltanuotion jälkeen – jyrähtää viestien menneen liian pitkälle

Valto on tällä hetkellä sinkku. Hän suunnittelee edelleen muuttavansa Maltalle.

Valto kertoo Temptation Islandin olleen yksi elämänsä rankimmista kokemuksista. Hän myös pyytää katsojia lopettamaan ex-puolisoonsa Miraan kohdistuvan uhkailun.

Tempation Island Suomi päättyi torstai-iltana veret seisauttavaan iltanuotioon, jossa Mira jäi kumppanilleen Valtolle kiinni pettämisestä. Valto sai vasta viimeisellä iltanuotiolla tietää tapahtumista, minkä jälkeen pari päätyi eroon.

Jakso on herättänyt katsojissa suuria tunteita. Mira on omassa sosiaalisessa mediassa kertonut joidenkin menneen niin pitkälle, että hän on saanut tappouhkauksia kauden tapahtumista.

Valto julkaisi perjantaina Instagramissaan viestin, jossa hän aluksi toteaa matkan olleen elämänsä rankin kokemus. Tämän jälkeen hän ottaa tiukasti kantaa siihen, että hänen ex-kumppaninsa uhkailu on tultava päätökseen.

– Noniin vihdoin on show paketissa. Iso kiitos kaikille, jotka oli mukana. Tämä oli elämäni rankin kokemus. Heittämällä. En voi kylliksi kiittää teitä kaikkia tsemppiviesteistä. Viimeiset 5-6 kuukautta ovat olleet erittäin haastavat, Valto aloittaa.

– En ole koskaan halunnut julkisuuteen. Tässä nyt ollaan. Päätös oli kuitenkin oma ja sen mukaan mennään nyt. Avoimin mielin. Osasin odottaa ihmisten reaktioita jossain määrin, koska tiesin mitä oli tulossa. Mutta en kuitenkaan tätä. Tuhansia viestejä. Kiitos.

– Sitten. Huomio. Vaikka jokainen meistä päätti itse asettaa itsemme tähän asemaan ja jokainen meistä on vastuussa omista teoistaan... Uhkailu, huorittelu sekä muu aivan älytön jatkuva mollaaminen somessa saati missään ei ole koskaan ok, Valto toteaa tiukasti.

Valto kertoo ymmärtävänsä, että moni katsoja on ohjelmassa mukana tunteella ja jopa samaistuu pariskuntien kokemuksiin. Hän kuitenkin muistuttaa, että tv-persoonatkin ovat vain ihmisiä, jotka tekevät virheitä.

– Ilkeät kommentit vaikuttavat. Pahimmassa tapauksessa ne saattavat ajaa toisen jopa masennuksen partaalle. Se mitä te sanotte sekä miten te ilmaisette itseänne somessa ja muualla... sillä on oikeasti väliä. Hyvässä ja pahassa. Ohjelmaan leikataan vain murto-osa tapahtuneesta ja on paljon asioita, mitä te ette yksinkertaisesti vain tiedä.

– Asiat voi ilmaista toiselle myös järkevästi ja hyvässä hengessä. Sillä pääsee paljon pidemmälle sekä syvemmälle kuin haukkumisella tai mollaamisella. Jos mä pystyin siihen viimeisellä iltanuotiolla... Tekin pystytte siihen somessa.

Miran ja Valton suhde päättyi odottamattomalla tavalla Temptation Islandilla.

Tekstinsä lopuksi Valto toteaa olevansa tällä hetkellä sinkku.

Valto kertoi aiemmin IS:n haastattelussa halunneensa selvittää asiat Miran kanssa mahdollisimman hyvin. Pitkästä parisuhteesta ei lähdetä noin vain. Asioista ei ole tehnyt helpompaa se, kuinka niitä on joutunut nyt käsittelemään julkisesti uudelleen.

– Mulla oli jo saarella aika hyvä käsitys siitä, missä Mira oli henkisesti, sillä me ollaan puitu näitä asioita niin paljon. Osittain pystyn ymmärtämään hänen näkökulmastaan sen henkisen puolen ja ihastumisen, Valto pohti IS:lle.