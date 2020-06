Helena Lindgren vietti 2000-luvun alussa paljon aikaa 80 vuotta täyttävän Tom Jonesin kiertueilla ja takahuoneissa. Myös Paula Koivuniemi on päässyt tapaamaan maailmantähden.

Yksi Suomen tunnetuimmista Tom Jones -faneista lienee Paula Koivuniemi, joka on tehnyt Walesin tiikeristä jopa kappaleen. Kun kuuntelen Tomppaa -hitin esittänyt Koivuniemi tapasi idolinsa Lontoossa vuonna 2012.

– Olimme The Voice of Finlandin tuotantoryhmän kanssa seuraamassa paikallisen The Voice UK -kilpailun kuvauksia, jossa Jones oli tähtivalmentajana. Kohtaaminen oli hyvin lämminhenkinen ja meidät otettiin iloisesti vastaan, Koivuniemi kertoo.

Koivuniemen mieleen on jäänyt juuri se Jonesin kuuluisa karisma.

– Tomppa oli oikein karismaattinen ja vaikutti miellyttävältä herrasmieheltä! Minulla oli mukana muutama hänen levynsä, joihin sain omistuskirjoitukset.

Tom Jones -faniksi tunnustautunut Paula Koivuniemi pääsi tapaamaan idolinsa Lontoossa 2013.

Pari vuotta myöhemmin Koivuniemi esiintyi Jonesin kanssa samassa tapahtumassa Jyväskylässä.

– Tuolloin oli lämmin kesäilta ja jäin esiintymiseni jälkeen seuraamaan Tompan show’ta, hän muistelee.

Laulaja Helena Lindgren, 63, puolestaan tapasi Jonesin lukuisia kertoja, kun hän seurusteli maailmantähden bändin basisti Les Kingin kanssa.

Lindgren tutustui Jonesiin ja tämän bändiin Helsingissä keväällä 2000. Tuolloin Jones konsertoi Helsingissä, ja Lindgren päätyi konsertin jatkoille jazz-ravintola Storyvilleen.

– He asuivat Kämp-hotellissa, tapasimme Lesin kanssa siellä ja jatkoimme siitä iltaa ravintolaan, Lindgren muistelee IS:lle.

Lindgrenin ja Kingin välille syttyi kaukosuhde. Lindgren matkusti mahdollisimman usein maailmalle tapaamaan Kingiä ja pian Suomen-keikan jälkeen hän lähti Pariisiin katsomaan Jonesin konserttia.

– Se oli ison maailman tyyliä ja hänellä oli koko ajan vierellään henkilökohtainen avustaja. Hänen ympärilleen tuotiin myös tyttöjä, ja pidettiin huoli siitä, että Tomppa viihtyi. Se kuului asiaan.

Helena Lindgren seurusteli Tom Jonesin bändissä bassoa soittaneen Les Kingin kanssa. Kuvassa pari poseeraa Las Vegasissa Hollywood-teatterin edessä. Jonesilla oli tuolloin teatterissa show.

Vaikka Jones tunnettiin naistenmiehenä, ei hän Lindgrenin mukaan kaivannut faniensa huomiota. Sen sijaan hän vitsaili mielellään maineestaan.

– Muistan, kuinka hän sanoi, ettei hän enää halua, että lavalle heitetään pikkuhousuja. Hän suhtautui jopa ironisesti Walesin tiikeri -imagoonsa ja heitti siitä hyvää huumoria.

Lindgrenin mukaan oli selvää, että Jonesilla oli poikkeuksellinen karisma, joka vetosi naisiin. Hän täytti olemuksellaan jokaisen tilan, johon astui, ja sai läsnäolollaan ympärillä olevat häkellyksiin.

– Hänellä oli suorastaan valtava karisma. Muistan, miten Espanjan-kiertueelta, jolla olin mukana, takahuoneessa oli nainen, joka höyrytti Tompan pukua. Hän hermostui ja höyrytti ja höyrytti yhä enemmän. Minulle tuli sellainen tunne, että pian tapahtuu jotain. Hetkeä myöhemmin Tomppa astui sisään huoneeseen. Hänen läsnäolonsa ja energiansa tunsi jo ennen kuin hän tuli edes tilaan sisään.

Espanjassa mukana oli Lindgrenin mukaan välillä mukana myös Jonesin Linda-vaimo. Tuolloin tähti viihtyi enemmän omissa oloissaan eikä viettänyt niin paljoa aikaa muiden kanssa.

Tom Jones on esiintynyt Suomessa lukuisia kertoja. Kuva Helsingistä vuodelta 2009.

Kun Lindgren seurusteli Les Kingin kanssa, pääsi hän näkemään Jonesin kiertue-elämää hyvin läheltä useissa maissa. Lindgren muistaa, miten tarkasti kaikki oli suunniteltu ja aikataulutettu minuutin tarkkuudella. Hotellit oli varattu kauan etukäteen ja mukana kulki jopa oma catering valmistamassa ruoat Jonesille ja tämän valtavalle seurueelle.

– Kaikki ihanat ruoat olivat aina valmiina alkuruoista jälkiruokiin saakka, ja meistä pidettiin todella hyvää huolta.

Jones matkusti kiertueella omassa bussissaan ja bändiä varten oli toinen bussi. Lindgren taittoi matkat Lesin kanssa bändin bussissa.

– Yleensä sinne ei päästetty ketään muita kuin muutama perheenjäsen, mutta minä sain erityisluvan olla Lesin kanssa bussissa.

Kiertueella Jonesilla oli vierellään ympäri vuorokauden henkilökohtainen avustaja, joka piti huolen siitä, että kaikki toimi ja Jones sai keskittyä esiintymiseen.

Lindgrenin mukaan Jones olikin hyvin tarkka siitä, että kaikki sujui suunnitelmien mukaan. Hän muistaa, miten Pariisissa syntyi metakka, kun hotelli, johon seurue majoittui, olikin remontissa.

– Tomppa suuttui, sillä hän ei saanut nukuttua. Hän sitten vaihtoi avustajansa kanssa hotellia, ja me muut jäimme sinne remontin keskelle.

– Espanjasta puolestaan muistan sellaisen tapauksen, kun olimme Lesin kanssa kävelyllä ja hän myöhästyi sound checkistä sen vuoksi. Kyllä se oli aikamoinen se huuto, mitä bändin johtajalta tuli siihen. Minä ihan pelästyin sitä.

Helena Lindgren vuonna 2000. Tuolloin hän seurusteli basisti Les Kingin kanssa.

Euroopan-kiertueen lisäksi Lindgren matkusti yhtyeen kanssa myös Las Vegasiin, jossa hän vietti useamman viikon MGM Grand -hotellissa. Tuolloin Jonesilla oli kaupungin Hollywood-teatterissa show.

– Show’n jälkeen vietimme usein aikaa green roomissa ja rupattelin siellä Tompan kanssa aina välillä. Minulle on jäänyt hänestä oikein hyvät muistot, ja hän oli aina hyvin kohtelias ja herrasmiesmäinen minua kohtaan.

Viimeisen kerran Lindgren tapasi Jonesin syyskuussa 2001 tämän Suomen-konsertin yhteydessä. Les Kingin kanssa hän pitää yhä yhteyttä Facebookissa, vaikka parin suhde kariutuikin jo vuosia sitten.

– Kyllä se aika Tompan kiertueilla antoi paljon. Oli hienoa päästä näkemään kaikki ne show’t. Niihin ei koskaan kyllästynyt, vaikka show oli periaatteessa joka ilta sama. Se oli niin fantastista, miten hän otti lavan haltuun ja miten loistava bändi ja hänen kolme naistaustalaulajaansa olivat.