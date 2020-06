Suomalaiset Henric ja Hanna-Kaisa elävät unelmaansa Yhdysvalloissa – saivat huippupestit Hollywoodin viihdebisneksessä

Henric Niemiselle ja hänen puolisolleen Hanna-Kaisalle koronakevät toi hengähdystauon hektiseen arkeen.

USA:ssa suomalaisperheessä kasvanut Henric Nieminen, 48, sattui olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun hänestä tuli suositun auto-ohjelma Wheeler Dealersin vastaava tuottaja.

Henric on syntynyt San Franciscossa suomalaisille vanhemmille. Hänen sukunsa on isän puolelta Lahdesta kotoisin.

Discovery Channelin tuottamaa Wheeler Dealers -ohjelmaa on tehty 12. tuotantokaudesta asti joko kokonaan tai osittain Kaliforniasta ja sitä esitetään 200 markkina-alueella maailmanlaajuisesti – mukaan lukien Suomessa, jossa TV5 ja TV6 ovat näyttäneet ohjelman kaikki 15 tuotantokautta.

– Pestini Wheeler Dealerissä oli sattuman kauppaa. Sain ensimmäisten joukossa tietää tuottajakaveriltani, että show’n tuotanto oltiin siirtämässä Isosta-Britanniasta Yhdysvaltoihin, Henric Nieminen toteaa.

Yleensä työnhakijan on myytävä itsensä työnantajalle, mutta suomalaismies käänsi tilanteen päälaelleen.

– Ensimmäisessä haastattelussani tuottajat eivät tienneet, mitä olivat hakemassa. He ajattelivat vain, että nämä kaksi englantilaista kaveria työskentelisivät autojen parissa. Todellisuus on paljon monimutkaisempi. Olin jo vuosia ollut ohjelman vakikatsoja. Kerroin tuottajille, mitä heidän pitäisi tehdä. Sitä ei ollut vaikeaa myydä heille, Henric muistelee.

Nieminen on henkeen ja vereen automies.

Automiehellä oli työhön täydellinen tausta. Hän käytännössä kasvoi isänsä autokorjaamossa San Franciscossa erotellen ruuveja ja muttereita toisistaan ja puhdistaen varaosia. Hän oli myös suorittanut elokuva-alan opintoja opistotasolla. Saatuaan filmialan kesätyöpaikan Hollywoodissa, koulunpenkki sai jäädä.

– Koin aina intohimoa autoja kohtaan. Olen omistanut elämäni aikana 50–60 autoa. Kallistun Mercedes-Benzin puoleen, mutta pidän kaikenlaisista autoista, kuten Oldsmobilen kaltaisista amerikkalaisista klassikoista. Oli hienoa saada yhdistää työ ja harrastus, Henric kiteyttää.

Tapasivat loman viimeisenä päivänä

Henric on pitänyt yhtä jo 14 vuotta suomalaisen vaimonsa Hanna-Kaisan kanssa. Parin yhteinen matka alkoi eräänä kesäiltana Päijät-Hämeessä.

Se oli kaikkien aikojen loma vuonna 2006. Hanna-Kaisa oli paiskinut töitä markkinointitoimistossa Englannin Manchesterissa, jossa hän oli suorittanut alan maisterintutkinnon.

Nainen palkitsi itsensä viikon lomareissulla kotiseudulleen Lahteen. Suomalaistaustainen Henric taas oli lentänyt kaupunkiin kotoaan Los Angelesista. Kummankin seurueet sattuivat samaan aikaan erään pubin edustalle.

– Oli viimeinen lomapäivä, kun satuin törmäämään tähän Niemiseen. Meillä synkkasi heti hyvin ja oli rattoisa ilta. Olemme olleet siitä asti aika lailla erottamattomia, Hanna-Kaisa muistelee hymy huulessa.

Nykyinen aviomies myhäilee vieressä.

– Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Hän oli nähnyt maailmaa ja hänellä oli avoin elämänkatsomus. Pidin niitä viehättävinä piirteinä, Henric ihailee.

Vaimo nyökkää hyväksyvästi.

– Olemme molemmat seikkailunhaluisia, levottomia sieluja ja matkustelleet paljon. Henric oli työskennellyt elokuvatuotannoissa ympäri Yhdysvaltoja ja itse olin asunut Australiassa ja Englannissa. Kummallakin oli halu nähdä maailmaa. Suomessa kohtaa joskus ihmisiä, jotka eivät ole olleet oikein missään, Hanna-Kaisa, 41, toteaa.

Hanna-Kaisa ja Henric kuvailevat rakastuneensa ensisilmäyksellä.

Henric oli saanut valmiiksi pitkään tekeillä olleet elokuvaprojektinsa ja valmis irtiottoon Hollywoodin hektisestä menosta. Hän muutti rakkaansa perässä Manchesteriin. Sieltä pari suuntasi Lahteen, josta käsin Hanna-Kaisa kävi töissä Helsingissä ja Henric sai tilaisuuden kokeilla suomalaista elämää ja tavata sukulaisiaan.

– Koen olevani kotona Suomessa yhtä paljon kuin Kaliforniassa. Kasvoin suomalaisten vanhempien ja heidän ystäviensä parissa. Kävimme sukulaisten ja ystävien luona Suomessa joka toinen kesä, Henric kertoo.

Euroopassa vierähti kaksi vuotta. Lopulta Niemiset suuntasivat Los Angelesiin, jossa odotti Henricin aikaisemmin hankkima omakotitalo Silver Laken värikkäässä hipsterikaupunginosassa. Kummatkin ovat Hollywoodin viihdebisneksessä.

Hanna-Kaisa sai töitä koko perheen ohjelmia tuottavasta DHX Mediasta tittelillä markkinointijohtaja. Haastava ja monimuotoinen työ kattoi useita osa-alueita ohjelmien käsikirjoituksista niiden myyntiin ja markkinointiin.

– Oli pystyttävä luovaan ajatteluun useiden projektien keskellä. Työmoraali on täällä kova. Kun on joku tuotanto päällä, deadlinet on kohdattava, eikä niistä jousteta. Työtä painetaan yötä päivää, jotta pysytään aikataulussa ja budjetissa, markkinointialan ammattilainen luonnehtii.

Koronapandemia keskeytti Wheeler Dealersin kuvaukset ja Hanna-Kaisa Niemisen firman toiminnot siirrettiin maan toiselle puolelle New Yorkiin, jonne hän ei halunnut muuttaa. Kummankin työelämä pysähtyi kuin seinään.

Kun ovi sulkeutuu, ikkuna avautuu. Hanna-Kaisa tuli raskaaksi. Pariskunnan arki muuttui kertaheitolla.

– Meidän kannaltamme tämä on ollut aika hauska homma. Meillä ei ole pienintä valitustakaan kotiarestista. Meillä on ollut niin hektinen elämänrytmi usean vuoden ajan, Hanna-Kaisa tuumaa.

Henric Nieminen tapasi suomalaisen vaimonsa Hanna-Kaisan aikoinaan Lahdessa.

Stressaavien työaikataulujen sijasta parille siunautui yhteistä aikaa. Se on kulunut talon remontoinnin, sekä autotallissa olevien autojen ja moottoripyörien rassaamisen merkeissä.

– Olemme saaneet viettää aikaa kotosalla ja kunnostaa päärakennusta, vierastaloa ja lastenhuonetta. Niiden parissa viimeiset pari kuukautta ovat menneet todella leppoisasti. Ihan loistava ajoitus, Hanna-Kaisa iloitsee.

Showmies on ottanut koronakevään rennosti.

– Meille tämä on ollut siunaus tänä kauheana aikana. Olen pystynyt viettämään laatuaikaa Hanna-Kaisan kanssa, Henric kiittää.

Vaimo on nyt elämässään uudenlaisessa tilanteessa.

– Se on epäuskoinen, taianomainen tunne. Tästä tulee elämämme suurin seikkailu, Hanna-Kaisa uskoo.

Hän ei silti aio jäädä pois työelämästä pitkäksi aikaa.

– Viihdealalta ei passaa olla pois kovin kauaa, jottei tule liian isoa rakoa cv:hen. Olen ollut tiiviisti yhteyksissä kykyjenmetsästäjiin. Jatkan yhteydenpitoa. Syksyllä kun tulee sopivia tarjouksia, rupean pikku hiljaa katsomaan, mikä olisi hyvä aika taas aloittaa työt. Voidaan ottaa lastenhoitaja auttamaan, uranainen suunnittelee.