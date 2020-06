Pertti Kurikan Nimipäivät tekee aluevaltauksen Amerikkaan – musiikkimogulin yllättävä yhteydenotto sai Kari Aallon rustaamaan lauluja englanniksi

Kari Aalto on perustanut reggae-bändin. Myös hänen vanha yhtyeensä Pertti Kurikan Nimipäivät aktivoituu yllättäen.

Kari Aalto, 44, tunnetaan Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtyeen laulajana ja sanoittajana. Euroviisuissa 2015 Suomea edustanut punkbändi lopetti toimintansa runsaat kolme vuotta sitten, ja nyt Kari Aalto palaa uuden yhtyeen ja albumin kanssa.

Musiikkityyli on vaihtunut. Kari Aalto & Rastakarain esikoislevyllä Summer Is Fun Fun Fun soi rento reggae.

– Piti alkaa tehdä jotain Pertti Kurikan Nimipäivien jälkeen. Tykkään reggaesta, koska se on rauhallista ja sanomallista musiikkia, Aalto kertoo IS:lle.

Hän luettelee jamaikalaisen rytmimusiikin rennot ja julistavat legendat omiksi suosikeikseen. Peter Tosh sekä Bob Marley & Wailers soivat kuulemma Aallon steroissa ahkerasti.

Mikä Kari Aalto & Rastakarain sanoma on?

– Peace and love! Pitää olla rauhallinen ja rakastaa muita ihmisiä, hän vastaa.

Pertti Kurikan nimipäivät teki viime vuosikymmenen alkupuoliskolla Aallosta kansainvälisesti tunnetun artistin.

Rakkauden, rauhan ja rennon kesäisen meiningin sanomaa julistetaan uuden levyllä. Kappaleiden nimet kertovat niiden sisällöstä harvinaisen paljon: Love and Peace, Piknikillä ja Saba-daba duba-daba.

Mutta aivan kuten reggaen tunnetuilla mestareilla, myös Kari Aallolla on lauluissaan myös haikeutta. Lemmy on menny on kunnianosoitus Motörhead-yhtyeen legendaariselle so­listille, joulukuussa 2015 kuolleelle Lemmy Kilmisterille. Hyvästi on puolestaan laulu Matti Nykäsestä.

Suuri lentäjä

ilman siipiä

Hyvästi

Sua muistelen

Hyvästi

---

Sirkan kanssa kuultiin

se uutisissa

kotka lentää

pilvissä taivaisissa

Oot luona Elviksen

Mä tiedän sen

(Hyvästi, san. Kari Aalto)

Aalto harmittelee kahden sankarinsa kuolemaa.

– Motörhead oli hyvä bändi. Matti oli mäkihyppääjä, ja niin vaan mäkihyppyuran jälkeen tuli siitäkin rentusta muusikko.

Koronapandemia sekoitti Kari Aallon suunnitelmat. Rastakarain piti tehdä keikkoja keväällä ja kiertää kesällä festivaaleja. Lisäksi riskiryhmään kuuluvan laulajan päivätyöt keskeytyivät pariksi kuukaudeksi.

– Olen ollut himassa, chillaillut ja nähnyt kavereita.

Kesäkuun alussa hän pääsi palaamaan töihin.

– Pitäisi myös alkaa treenata loppukesän keikkoja varten. Kunhan tämä korona saadaan alta pois tehdään muutama keikka. Ikävä takaiskuhan tuo korona on, mutta onneksi siitä ollaan selvitty – ja on säilynyt terveenä.

Rastakarai-yhtyeessä on kaikkiaan kahdeksan jäsentä. Livenä on siis luvassa yhtä muhkea reggae-soundi kuin Rastakarain levylläkin.

– Toivon, että yleisö tulee meidän keikoille hyvällä ja leppoisalla mielellä.

Englanninkielinen Pertti Kurikan Nimipäivien levy on kuitenkin vielä tulossa, Aalto paljastaa.

Pertti Kurikan nimipäivät teki viime vuosikymmenen alkupuoliskolla Aallosta kansainvälisesti tunnetun artistin. Vientiä riitti myös Itävallan Wienissä järjestettyjen euroviisujen lisäksi, ja kehitysvammaisten Lyhty-yhdistyksen taidetyöpajassa alkunsa saanut yhtye esiintyi muun muassa Yhdysvalloissa, Saksassa, Kanadassa, Kosovossa, Sveitsissä, Hollannissa, Norjassa ja Britanniassa.

– Olihan se aikamoinen kokemus. Pienenä en edes haaveillut mistään musiikkiurasta, Aalto sanoo nyt.

Aikanaan hän aloitti soittoharrastuksen veljiensä innoittamana. Ensimmäinen instrumentti oli rummut, lisäksi ääntä lähtee bassosta ja kosketinsoittimista. Kitarankin Aalto aikoo vielä opetella hallitsemaan.

Euroviisureissusta, Wienistä ja koko Pertti Kurikan Nimipäivien urasta Aallolla on hyvät muistot. Hän kuitenkin toivoo, että Rastakarain myötä kyselyt vanhasta punkyhtyeestä vähenevät.

– Välillä on hermostuttanutkin, kun ihmiset tulevat hokemaan samoja juttuja. ”Palatkaa!” ”Tehkää vielä yksi levy!”

Englanninkielinen Pertti Kurikan Nimipäivien levy on kuitenkin vielä tulossa, Aalto paljastaa.

– Joku Ramonesin manageri tai päämies tahtoi, että teemme englanninkielisen levyn Jenkkeihin. Minulla on vain kova homma kirjoittaa sanoitukset englanniksi, Aalto sanoo.

Levylle tulee käännökset bändin parhaista suomenkielisistä kappaleista.

– Kyllä se tehdään jossain vaiheessa. Muutama biisi on jo englannin kielellä tehty. Sekin on vähän kesken tämän koronan takia.

Kari Aalto & Rastakarai -yhtyeen albumi Summer Is Fun Fun Fun julkaistaan tänään perjantaina.