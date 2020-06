Märtha Louise kertoo saaneensa rasistisia tappouhkauksia shamaanirakkaansa vuoksi – latasi täyslaidallisen, josta osansa sai myös kuninkaalliset

Prinsessa Märtha Louise kertoo tuoreessa päivityksessään rasismista, jota hänen tummaihoinen rakkaansa Durek Verett on saanut kokea aina kuninkaallisissa piireissä saakka.

Norjan prinsessa Märtha Louise on julkaissut sosiaalisen median kanavassaan vaikuttavan viestin rasismista, jota hänen kumppaninsa kohtaa kuninkaallisissa piireissä.

Prinsessa seurustelee Durek Vereettin, norjalais-amerikkalaisen shamaanin ja parantajan kanssa.

– Durekin tyttöystävänä oleminen on ajanut minut törmäyskurssiin siitä, kuinka valkoinen ylivalta on toimii ja miten olen tietoisesti ja alitajuisesti ajatellut ja toiminut mustia ihmisiä kohtaan, Märtha Louise aloittaa.

Märtha Louise kertoo pitäneensä etuoikeuksiaan aina itsestäänselvyytenä. Rakenteet ovat suosineet häntä, joten prinsessa ei ole aiemmin tullut tarkastelleeksi sitä, miten rasismi oikeasti toimii.

– En ole siitä ylpeä, mutta ymmärrän, että minun täytyy ymmärtää tätä syvälle juurtunutta järjestelmää voidakseen olla osa sen purkamista. Valkoisena ihmisenä minun täytyy kasvaa, kouluttaa itseäni ja muuttua paremmaksi ja siirtyä ei-rasistisesta ihmisestä rasismin vastustajaksi.

Märtha Louise kertoo omakohtaisen kokemusten kautta, että Verettin kohtaama rasismi ilmenee arkisissa yksityiskohdissa, aina kuninkaallisessa yhteiskuntaluokassa asti.

– Se näkyy tapana, kuinka ihmiset välttelevät Durekia. Kuinka ystävät olettavat, että hän valehtelee kaikesta. Että hän on oikeasti paha. Ihmiset mutisevat kaikessa hiljaisuudessa, tehden silti hyvin selväksi, että hänelle ei ole luonnostaan paikkaa pöydässä. Jopa korkeissa asemissa olevat ihmiset.

– Ihmiset ajattelevat, että he eivät ole rasisteja, mutta samalla he eivät tunne ketään, jolla on eri ihonväri kuin itsellä. Lukuun ottamatta ihmisiä, jotka työskentelevät heille, Märtha Louise näpäyttää.

Märtha kertoo törmäävänsä toistuvaksi oletukseen, että Durek ei ole hänelle hyvä kumppani, vaan hän olisi manipuloinut prinsessan rakastamaan häntä ja yrittää näin hyötyä hänestä taloudellisesti.

Pariskunta on saanut myös tappouhkauksia suhteensa vuoksi.

– Meille on kerrottu, että häpäisemme kansamme ja perheemme valitsemalla toisemme.

Uusi rakas otettiin vastaan ristiriitaisesti

Kohuprinsessaksi nimetty Märtha Louise on ravistellut kuningashuonetta useaan kertaan vuosien varrella.

Märtha Louise on ollut aina perheen outolintu. Opiskeluaikoinaan prinsessa löysi oman kutsumuksena vaihtoehtohoidoista ja henkisyydestä.

Rakkauselämästään prinsessa on ollut julkisuudessa hyvin vaitonainen sen jälkeen, kun avioero kirjailija Ari Behnistä astui voimaan elokuussa 2016.

Viime vuoden joulukuussa tragedia iski Norjan kuningasperheeseen, kun Behn teki itsemurhan joulupäivänä. Märtha Louise jäi kolmen tyttären yksinhuoltajaksi.

Märtha Louisen ja Durek Verettin suhde oli iso uutinen Norjassa.

Toukokuussa 2019 paljastui, että prinsessa Märtha Louisella on uusi rakas, Durek Verrett. Suhde oli iso uutinen Norjassa, sillä mies on shamaani, joka tekee töitä parantajana ja henkioppaana kotimaassaan Yhdysvalloissa.

Uusi shamaanirakas otettiin Norjassa vastaan ristiriitaisesti, ja prinsessaa on jopa vaadittu luopumaan tittelistään.